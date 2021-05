COMUNICADO: Bella Aurora lanza su primer tratamiento para las manchas blancas de la piel

-- En España, más de 900.000 personas sufren manchas cutáneas por falta de pigmentación[1]

-- El 25 de junio se celebra el Día Internacional del Vitíligo

MADRID, 11 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Los laboratorios Bella Aurora, especialistas desde hace más de 130 años en el estudio del melanocito, anuncian el lanzamiento de Repigment, su primera línea dedicada al tratamiento de las manchas blancas de la piel. Repigment es el resultado de más de cuatro años de colaboración con el Dr. Matteo Bordignon, dermatólogo italiano especialista en el estudio del vitíligo.

El vídeo del día El 70% de españoles está preocupado por los efectos negativos de los bulos sobre la salud

Como laboratorio experto en el estudio del melanocito y la pigmentación cutánea, es un orgullo poder, por fin, ofrecer una solución para las pieles con déficit de pigmentación. Aproximadamente el 2% de la población mundial sufre esta afectación cutánea que, aunque no comporta síntomas dolorosos a nivel físico, afecta psicológicamente." asegura Jordi Segura, R&D Director de Bella Aurora Labs.

"Debido a mi labor como dermatólogo trato a muchas personas con hipopigmentación, la mayoría de ellas desesperadas por encontrar un tratamiento efectivo. Ahora, con Repigment tenemos la oportunidad de mejorar la vida de estas personas y, por ello, los más de 10 años de investigación cobran aún más sentido" ha declarado el Dr. Matteo Bordignon.

En el año 2013 el Dr. Bordignon publicó su estudio2 en el que concluye que la proteína MIA, producida anormalmente por el melanocito, es la responsable de la hipopigmentación o las manchas blancas en la piel. En sus estudios ha podido comprobar que la proteína MIA destruye el anclaje del melanocito a la capa basal, por lo que éste desaparece exfoliado. Es la ausencia del melanocito lo que motiva la aparición de las manchas blancas.

REPIGMENT

Nuevo tratamiento para la hipopigmentación

Repigment nace como el primer tratamiento eficaz para las manchas blancas de Bella Aurora. Con patente propia, además de frenar el desarrollo de las manchas blancas, consigue su repigmentación.

La nueva línea Repigment está formada por la crema repigmentante que contiene el péptido Repigma12 para inhibir la proteína MIA, y por las cápsulas RepigmentSun, un complemento alimenticio que prepara la piel frente al sol o las radiaciones.

Se recomienda: aplicar la crema dos veces al día sobre las zonas afectadas, y la ingesta de una cápsula con un vaso de agua durante la comida, para proteger la piel. Además, el tratamiento debe acompañarse de una exposición solar natural o UV artificial bajo la supervisión de un profesional sanitario. Es recomendable seguir el tratamiento al menos durante 6 meses o hasta que la zona se haya repigmentado en su totalidad.

Repigment12

Crema repigmentante

Aplicar dos veces al día sobre la zona afectada.

Cápsulas RepigmentSun

Es importante preparar la piel para la exposición al sol.

una hora al día

o

UVA/UVB

2 veces por semana

Repigment está disponible en farmacias, en www.bella-aurora.com y en la parafarmacia de El Corte Inglés.

RESULTADOS COMPROBADOS

Resultado a los 150 días de tratamiento y fototerapia3. Es necesario mantener el tratamiento hasta su completa repigmentación..

#Repigment #PielSinManchasBlancas

Sobre el Dr. Matteo Bordignon

El Dr. Matteo Bordignon es Licenciado en Medicina y Cirugía con máximas calificaciones y honores de la Universidad de Padua. En 2009 se especializó con honores en Dermatología y Venereología en la Universidad de Padua, una de las más prestigiosas de Italia y entre las más antiguas del mundo. También es el autor y coautor de numerosas publicaciones en revistas internacionales científicas y durante su formación ha participado en ensayos clínicos y actividades de laboratorio. En el campo de la investigación, el Dr. Bordignon ha logrado, después de años de estudios sobre el vitíligo, identificar por primera vez la relación entre la proteína MIA y esta afectación cutánea.

Para solicitar una entrevista con el Dr. Matteo Bordignon, contactar con Alejandra Delgado.

1.Fuente: Academia Española de Dermatología y Venereología.

2. Bordignon M, Castellani C, Fedrigo M, Thiene G, Peserico A, Alaibac M, et al. Role of alpha5beta1 integrin and MIA (melanoma inhibitory activity) in the pathogenesis of vitiligo. J Dermatol Sci. 2013 Aug;71(2):142-5.

3.Fuente: Bordignon M. Development of a new topical treatment for vitiligo based on the MIA-inhibitors technology. 2020; Jan. Data on File.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1505806/DrMatteo_y_Jordi_Segura.jpg

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1505807/Repigment12_Crema_Bella_Aurora.jpg

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1505808/Bella_Aurora_Logo.jpg