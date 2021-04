COMUNICADO: "BidCo" anuncia se ha completado el cierre de la oferta de adquisición pública de "CA Immo"

-SOF-11 Klimt CAI S.a.r.l. ("BidCo"), una filial controlada de Starwood Capital Group, anuncia que se ha completado el cierre de la oferta de adquisición pública de CA Immobilien Anlagen AG ("CA Immo")

- BidCo lanzó una oferta de adquisición obligatoria anticipada para CA Immo el 22 de febrero de 2021

- Se ha obtenido autorización de control de fusiones de las autoridades competentes

- BidCo espera lograr una participación controladora en CA Immo en los próximos días, lo que desencadenará un cambio de control bajo los términos y condiciones de emisión de bonos convertibles de CA Immo

- El cambio de control será anunciado por CA Immo el 8 de abril de 2021, el precio de oferta de cada bono convertible de CA Immo con un valor nominal de 100.000 euros se confirmará en 138.628,59 euros

- Todos los demás términos de la oferta permanecerán sin cambios

VIENA y LUXEMBURGO, 1 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- El lunes 22 de febrero de 2021, BidCo publicó el documento de oferta para una oferta de adquisición obligatoria anticipada para todas las acciones de CA Immo y bonos convertibles que no están en manos de BidCo ni CA Immo ("Oferta"). La oferta estaba sujeta a la condición precedente de recibir autorización de las autoridades competentes de competencia. A día de hoy, se han obtenido todas las aprobaciones de control de fusiones requeridas. Por lo tanto, la Oferta se ha vuelto incondicional, lo que significa que la Oferta puede completarse después del final del período de aceptación el 9 de abril.

Como se revela en el documento de oferta, 100 acciones de CA Immo están actualmente en manos de un fideicomisario de BidCo ("Acciones fiduciarias"), con el acuerdo de fideicomiso que prevé que las Acciones Fiduciarias serán transferidas a BidCo tras el cumplimiento de la condición de autorización de control de fusión antes mencionada. BidCo espera actualmente que las acciones fiduciarias se transfieran sobre el 6 de abril de 2021. Con la transferencia de las Acciones Fiduciarias, BidCo obtendrá una participación controladora en CA Immo en el sentido de Sec 22 et seq ATA.

Una vez transferidas las Acciones Fiduciarias, BidCo notificará formalmente a CA Immo de la participación de control. Siempre que CA Immo anuncie un cambio de control (según los términos y condiciones de emisión de bonos convertibles) el 8 de abril de 2021, el precio ofrecido a los tenedores de bonos convertibles se confirmará en 138.628,59 euros por cada bono convertible con un valor nominal de 100.000 euros. Como recordatorio, durante el período de aceptación adicional se ofrecerá un precio de oferta reducido de 120.937,26 euros por cada bono convertible con un valor nominal de 100.000 euros. Para obtener información adicional, consulte el documento de oferta y la modificación del documento de oferta.

Todos los demás términos de la oferta permanecerán sin cambios, incluyendo pero no limitado a:

-- El precio de oferta por cada acción de CA Immo es de 36,00 euros, lo que representa una prima del 32,5% en comparación con el precio medio ponderado por volumen de la acción en los seis meses anteriores al anuncio de la oferta. También implica una prima del 22,2% sobre el precio de cierre no afectado de CA Immo a 17 de diciembre de 2020. -- El periodo de oferta finalizará a las 5pm (CET) del 9 de abril de 2021. -- Los precios de oferta de las acciones de CA Immo y los bonos convertibles están en una base de dividendos cum. Ambos precios se reducirán en caso de cualquier dividendo declarado entre el anuncio y la liquidación de la Oferta, siempre que la fecha de liquidación pertinente se produzca después de la fecha récord pertinente para dicho dividendo. -- La Oferta tiene como objetivo adquirir todas las acciones de CA Immo en circulación y bonos convertibles que no estén en manos de BidCo o CA Immo, aunque no habrá un umbral mínimo de aceptación. -- El período adicional de aceptación se extenderá desde el 14 de abril de 2021 hasta el 14 de julio de 2021 y las acciones o bonos convertibles licitados durante el período de aceptación adicional se liquidarán a finales de julio de 2021.

Acerca de Starwood Capital Group

Starwood Capital Group es una empresa de inversión privada con un enfoque central en bienes inmuebles globales, infraestructura energética y petróleo y gas. La Firma y sus filiales mantienen 16 oficinas en siete países de todo el mundo, y actualmente tienen aproximadamente 4.100 empleados. Desde su creación en 1991, Starwood Capital Group ha recaudado casi 55.000 millones de dólares de capital social, y actualmente tiene más de 70.000 millones de dólares de activos bajo gestión. La Firma ha invertido en prácticamente todas las categorías de bienes inmuebles a nivel global, cambiando oportunistamente clases de activos, geografías y posiciones en la pila de capitales, ya que percibe que la dinámica de riesgo/recompensa está evolucionando. En los últimos 29 años, Starwood Capital Group y sus filiales han ejecutado con éxito una estrategia de inversión que implica la construcción de empresas tanto en los mercados privados como públicos. Puede encontrar información adicional en starwoodcapital.com.

Goldman Sachs International y Morgan Stanley & Co. International plc están actuando como asesores financieros del licitador. Schoenherr Rechtsanwälte GmbH es el asesor jurídico austriaco del licitador, representante y destinatario autorizado con respecto a la Austrian Takeover Commission (Übernahmekommission).

Contacto deMediosTom Johnson o Dan Scorpio tbj@abmac.com/dps@abmac.com+1 (212) 371-5999

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1044107/Starwood_Capital_Logo.jpg