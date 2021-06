COMUNICADO: Biocytogen completa una nueva ronda de financiación por un total de decenas de millones de dólares

BEIJING y BOSTON, 23 de junio de 2021/PRNewswire/ -- Biocytogen, una empresa internacional de biotecnología centrada en la investigación y el desarrollo (I+D) de fármacos de anticuerpos utilizando modelos animales modificados genéticamente innovadores, anunció hoy la finalización con éxito de una nueva ronda de financiación por un total de decenas de millones de dólares. La financiación se completó conjuntamente por Lake Bleu Capital, CPE, Octagon Capital y OrbiMed.

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. se estableció en 2009. Utilizando su tecnología fundamental de edición de genes, la compañía desarrolló de forma independiente plataformas de ratón para el descubrimiento de anticuerpos completamente humanos, RenMab® y RenLite®, que tienen derechos de propiedad intelectual independientes. Con la implementación de estas plataformas, Biocytogen ha evolucionado de una organización de investigación por contrato (CRO) a una empresa de biotecnología internacional con experiencia que abarca todo el proceso de I+D de nuevos fármacos, incluida la verificación de objetivos de fármacos de anticuerpos, tecnología de descubrimiento de anticuerpos de células B individuales de alto rendimiento, evaluación de la eficacia del fármaco in vivo utilizando ratones diana humanizados y desarrollo clínico.

La ingeniería genética de los ratones RenMab® y RenLite® ha permitido la integración de los puntos fuertes tecnológico de Biocytogen en un plan único de I+D a gran escala para el descubrimiento de anticuerpos terapéuticos, una iniciativa denominada RenMice HiTS Platform. La plataforma HiTS significa el compromiso de la compañía de completar el descubrimiento de anticuerpos de alta eficiencia y el cribado in vivo de la eficacia de los fármacos de más de 1.000 dianas de anticuerpos en los próximos años, centrándose en el descubrimiento de dianas farmacológicas de primera en su clase y las mejores de su clase. A través de la identificación de pistas de anticuerpos cuya eficacia se ha verificado en modelos animales, Biocytogen ha establecido asociaciones de desarrollo conjunto con más de una docena de empresas biotecnológicas y farmacéuticas.

El doctor Yuelei Shen, fundador y consejero delegado de Biocytogen, dijo:

"En los dos meses desde el inicio hasta la finalización de esta ronda de financiación, la empresa ha recibido una gran atención y reconocimiento de los principales fondos biomédicos e instituciones de inversión a largo plazo. Los nuevos accionistas con una reputación excepcional son bienvenidos a unirse a la familia Biocytogen.

Prestar atención a la I+D y la innovación de la tecnología subyacente es la piedra angular de nuestro desarrollo. Después de más de 10 años de inversión en I+D a gran escala, hemos logrado buenos resultados en los campos de la tecnología de edición de genes de fragmentos supergrandes, la tecnología de desarrollo de genes de anticuerpos totalmente humanos en ratones y la tecnología de desarrollo de anticuerpos biespecíficos. Estos avances en la tecnología subyacente han permitido a la empresa continuar explorando los campos de los anticuerpos monoclonales, anticuerpos biespecíficos, ADC de anticuerpos biespecíficos y nanocuerpos.

Las moléculas de fármaco de anticuerpos YH003 ([anti-] CD40) y YH001 ([anti-] CTLA-4) desarrolladas de forma independiente por Biocytogen y su filial de propiedad absoluta, Eucure Biopharma, se encuentran en ensayos clínicos de fase I en Australia en combinación con Junshi Biosciences «Anticuerpo Toripalimab contra PD-1. Ambos muestran una excelente seguridad y una buena eficacia farmacológica. Los datos experimentales in vivo de YH003 y YH001 han sido bien verificados en la etapa preclínica, demostrando plenamente la alta confiabilidad del método de investigación y desarrollo biofarmacéutico que utiliza datos de eficacia animal como el "estándar de oro" para la detección preclínica de fármacos".

Para saber más sobre esta iniciativa de recaudación de fondos, haga clic aquí.

Consultas de alianza y medios:

Jenna Frame

jframe@biocytogen.com

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1358305/Biocytogen_Logo.jpg