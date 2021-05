COMUNICADO: Biospectal anuncia dos estudios independientes de validación e investigación de salud global (1)

-- Biospectal anuncia dos estudios independientes de validación e investigación de salud global que utilizan la aplicación de medición de presión arterial Biospectal OptiBP™

Financiado por medio de la Bill & Melinda Gates Foundation y de la iniciativa Saving Lives at Birth de Global Grand Challenges Canada, los dos estudios de investigación y validación incluyen la integración de Biospectal OptiBP y están centrados en la medición de rutina de la presión arterial, además de la evaluación de la hipertensión durante el embarazo

SAN FRANCISCO y LAUSANA, Suiza, 20 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Biospectal, la compañía de software de control remoto y biosensores de pacientes, anunció hoy el siguiente paso dentro de su compromiso con la salud global al lanzar dos estudios independientes de investigación y validación utilizando Biospectal OptiBP™. Actualmente en curso en cuatro países que cuentan con bajos recursos, los estudios se centran en la evaluación y el control de rutina de la presión arterial, la evaluación de la hipertensión durante el embarazo y permiten realizar pruebas de campo globales y la validación de la aplicación para teléfonos inteligentes OptiBP de Biospectal y la integración de la plataforma de datos con el módulo Digital Antenatal Care de la OMS, siguiendo las pautas WHO SMART y se ha construido sobre la Open Smart Register Platform (OpenSRP) de la OMS. Los dos nuevos estudios independientes de investigación y validación de salud global se han llevado a cabo tras la publicación reciente de un estudio de investigación de terceros a gran escala en Scientific Reports in Nature, que demostró la capacidad de Biospectal para evaluar la presión arterial con tanta precisión como un esfigmomanómetro, comúnmente conocido como brazalete de presión arterial estándar. Ambos estudios nuevos fomentan la capacidad de Biospectal de cara a transformar la red global de los teléfonos inteligentes en una plataforma de control de la presión arterial de grado clínico conectada, democratizando el acceso y llevando el poder del control remoto de pacientes a personas y comunidades de todo el mundo.

Fundada por medio de la Bill & Melinda Gates Foundation, se trata del primer estudio independiente en marcha en tres países (Sudáfrica, Tanzania y Bangladesh) y se concentra en la medición y el seguimiento de rutina de la presión arterial, además de los trastornos de hipertensión durante el embarazo. El segundo estudio independiente en Indonesia se está realizando con el Summit Institute for Development (SID)en colaboración con Ona Kenya Limited y cuenta con los fondos de la iniciativa Grand Challenges Canada's Saving Lives at Birth, además de disponer del respaldo adicional de USAID, la Bill & Melinda Gates Foundation, Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD), la Korean International Cooperation Agency (KOICA) y el HRP Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction. El estudio se centra en los trastornos de hipertensión durante el embarazo, y se incluye la hipertensión crónica, la preeclampsia-eclampsia, la preeclampsia superpuesta a la hipertensión crónica y la hipertensión gestacional. Los resultados de estos dos estudios estarán disponibles durante la primera mitad de 2022.

Biospectal OptiBP permite a cualquier persona en el mundo que cuente con un teléfono inteligente convertir su dispositivo en un monitor de presión arterial de nivel clínico conectado en el tiempo que lleva descargar e instalar una aplicación. La aplicación para teléfonos inteligentes OptiBP de nivel médico utiliza la lente de la cámara de un teléfono inteligente para evaluar y registrar fácilmente el flujo de presión arterial de un usuario utilizando la yema del dedo. Gracias al uso de algoritmos patentados y métodos de captura de señales ópticas, Biospectal OptiBP luego transforma los datos capturados en valores de presión arterial en aproximadamente 20 segundos, la mitad del tiempo de un manguito de presión arterial de uso habitual. Los datos de presión arterial capturados de un usuario se conectan sin problemas a los médicos para respaldar los regímenes de tratamiento que ayudan a mejorar la salud, la longevidad y la calidad de vida. Aquí puede ver un breve vídeo acerca del funcionamiento de Biospectal OptiBP.

"La capacidad de cualquier persona de cara a evaluar la presión arterial con precisión con un dispositivo fácilmente disponible, como por ejemplo un teléfono inteligente, abre la puerta al control personal de muchas afecciones médicas agudas y crónicas. Se trata de un avance muy importante en la tecnología hacia el empoderamiento para el bienestar, y es crucial en el mundo de después de la Covid-19", explicó el doctor Anuraj Shankar de la Universidad de Oxford, Reino Unido, e investigador principal de salud comunitaria en la Eijkman-Oxford Clinical Research Unit y el Summit Institute for Development en Indonesia. "La sinergia con otras pruebas en el punto de atención y la transición a la salud digital a nivel mundial equivalen a poder contar con una atención óptima para las mujeres embarazadas que padecen hipertensión y servirán para conseguir madres y bebés más sanos".

La hipertensión supone una amenaza mundial y es la principal causa de muerte en todo el mundo, según declaró la OMS. Menos de uno de cada cinco de los 1.130 millones de personas con hipertensión que se estima que tienen la tiene bajo control, y dos tercios de estas personas viven en países de ingresos bajos y medios. Las tasas de prevalencia de la hipertensión están aumentando en los países en desarrollo sin que se produzca una mejora en las tasas de concienciación o control. Como la única solución de software pura en el mercado en una aplicación de teléfono inteligente sencilla de usar, Biospectal es la respuesta al principal problema de control y medición de la presión arterial en los países en desarrollo. "Para los países de ingresos bajos y medios de todo el mundo, este tipo de tecnología cambia las reglas del juego en lo que respecta a la lucha contra las enfermedades no transmisibles, dominadas por la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares", afirmó el profesor Alain Labrique, director de la iniciativa Johns Hopkins Global mHealth y Cátedra Asociada de Investigación en Salud Internacional. "Para los miles de millones de personas que viven en comunidades rurales remotas, el hecho de poder disponer de lecturas precisas de la presión arterial permitirá un diagnóstico temprano y, con suerte, el tratamiento, consiguiendo así poder prevenir enfermedades y pérdida de vidas".

"Los teléfonos inteligentes son el dispositivo número uno a nivel global y es más probable que alguien en Tanzania o Indonesia tenga un teléfono inteligente que cualquier otro dispositivo de consumo. El enfoque puro de software y aplicación de Biospectal sirve para democratizar simultáneamente el acceso a la medición y control de la presión arterial debido a la amplia disponibilidad mundial de teléfonos inteligentes", indicó el consejero delegado y cofundador de Biospectal, Eliott Jones. "Podemos hacer crecer nuestra tecnología OptiBP de medición y control de la presión arterial, moderna, de grado médico y sencilla de usar, a nivel mundial con extrema eficiencia y para cualquier país, en cualquier momento".

Biospectal OptiBP para Android se lanzó en versión beta pública en enero de 2021. Está previsto que Biospectal OptiBP para iOS esté disponible en versión beta pública en la segunda mitad del año 2021. Más información disponible en la página web https://www.biospectal.com.

Acerca de Biospectal

