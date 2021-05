COMUNICADO: Biospectal anuncia dos estudios independientes de validación e investigación de salud global (2)

Biospectal es la empresa de software de control remoto y biosensores centrada en la democratización mundial de la monitorización clínica. Hacemos que sea fácil para los pacientes con hipertensión y los consumidores preocupados por su salud el objetivo de poder asumir la hipertensión, el asesino silencioso y la condición de salud crónica número uno en todo el mundo. La plataforma de datos y la aplicación para teléfonos inteligentes OptiBP™ de Biospectal elimina la barrera anticuada del manguito de presión arterial y permite un seguimiento frecuente e inteligente de la presión arterial a través de la yema de un dedo aplicado a la lente de la cámara de un teléfono inteligente. Al medir ópticamente el flujo sanguíneo a través de la piel, nuestro algoritmo patentado convierte la información de la luz en valores de presión arterial. En la actualidad, cualquier persona con un teléfono inteligente puede tener la comodidad de un monitor de presión arterial conectado en cualquier momento y en todo lugar. Fundada en julio de 2017, Biospectal tiene su sede en Lausana, Suiza, con una oficina adicional en Silicon Valley. La tecnología patentada de Biospectal fue desarrollada de forma conjunta y validada clínicamente por medio del Swiss Center for Electronics and Microtechnology y representa más de 10 años de I + D de biodetección óptica no invasiva. Lea nuestras noticias, síganos en LinkedIn y Twitter, me gusta en Facebook u obtenga más información en https://biospectal.com.

