COMUNICADO: BioVaxys expande su plataforma de tecnología para abordar variantes emergentes de SARS-CoV-2 (1)

VANCOUVER, B.C., 1 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) ("BioVaxys"), el líder mundial en vacunas de proteínas haptenizadas para aplicaciones antivirales y oncológicas, ha anunciado hoy que está evaluando los pasos para modificar BVX-0320 y Covid-T, su candidato de vacuna SARS-CoV-2 y diagnóstico de célula T, para abordar las variantes recientemente emergentes (las variantes sudafricanas, británicas y brasileñas) de SARS-CoV-2 que son de gran preocupación para los gobiernos mundiales, profesionales de la medicina e investigadores de enfermedades infecciosas.

Dada la flexibilidad en la plataforma de vacunas virales de BioVaxys basada en antígenos virales haptenizantes, la Compañía está explorando el potencial para producir una vacuna multivalente, que será una combinación de las subunidades de proteínas de pico haptenizadas de cada variante clínicamente significativo. Una vez las secuencias de aminoácidos para las variantes estén disponibles, BioVaxys debería poder producir rápidamente una vacuna multivalente. BioVaxys también está planificando una extensión de línea de producto de Covid-T, su diagnóstico desechable para explorar la respuesta de célula T al SARS-CoV-2, que podría tener la capacidad de explorar las respuestas de célula T a las variantes del SARS-CoV-2.

En los últimos meses, las variantes altamente transmisibles del SARS-CoV-2 -Reino Unido (linaje B.1.1.7), Sudáfrica (linaje B.1.351) y Brasil (linaje P.1)- con mutaciones en la proteína del pico han estado propagándose globalmente y parecen ser la causa de los grandes cambios en la forma de actuar del virus, incluyendo la mejorada transmisibilidad [https://www.scientificamerican.com/article/the-u-k-coronavirus-mutation-is-worrying-but-not-terrifying/] y posiblemente mayor gravedad clínica. Más desconcertantes son los hallazgos de que las vacunas para la Covid-19 recientemente aprobadas podrían no funcionar también frente a estas variantes. En un nuevo estudio [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2102017?query=featured_home] que se publicó en el New England Journal of Medicine, los investigadores de Pfizer, BioNTech, y la University of Texas Medical Branch examinaron lo bien que la sangre tomada de personas que habían recibido la vacuna de las compañías luchaba contra un virus diseñado para tener las mutaciones clave encontradas en B.1.351. Informaron de que había una bajada de dos tercios en potencia de neutralización frente a la variante en comparación con otras formas del SARS-CoV-2 (NEJM, Neutralizing Activity of BNT162b2-Elicited Serum-Preliminary Report February 17, 2021). Estas "mutaciones" han emergido rápidamente en distintas regiones geográficas, como Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, y en algunos sitios han superado las variantes existentes. Dada la naturaleza de los virus y su propensión natural a mutar, es probable que emerjan variantes adicionales clínicamente significativas.

Una vacuna multivalente basada en proteínas de pico haptenizadas de las variantes emergentes deberían tener el mismo nivel de efectividad que Biovaxys ha demostrado con su vacuna BVX-0320 monovalente en un modelo de ratón: una respuesta de anticuerpos de proteína de pico vinculante del 96,4%, activación de células T cooperadoras CD4+ y células T asesinas CD8+, y la estimulación de células T que produce la citoquina, interferón gamma. Las células T cooperadoras CD4+ son células de memoria que retienen información sobre el virus, permitiéndoles responder rápidamente tras la exposición viral. Las células T CD8+ tienen la capacidad de asesinar células infectadas por el virus, deteniendo por tanto la réplica viral en esas células.

El doctor David Berd, director médico de Biovaxys, dijo que la "modificación del hapteno induce una fuerte respuesta de las células T frente a proteínas virales nativas sin modificar. Es probable que las células T inducidas por la proteína de pico viral original reaccionase también con las nuevas variantes, incluso aunque la respuesta de los anticuerpos se atenúe".

Para una mayor certeza, BioVaxys no está realizando reclamaciones expresas o implícitas de que tiene la capacidad para tratar el virus al mismo tiempo

Acerca de BioVaxys Technology Corp.

Con sede en Vancouver, BioVaxys Technology Corp [http://www.biovaxys.com/]. es una empresa de biotecnología en fase temprana registrada en British Columbia que está desarrollando plataformas de vacunas virales y oncológicas, así como inmunodiagnóstico. La compañía está promoviendo una vacuna SARS-CoV-2 basada en su tecnología de proteínas virales haptenizadas, y está planeando un ensayo clínico de su vacuna celular autóloga haptenizada utilizada en combinación con inhibidores del punto de control anti-PD1 y anti-PDL-1 que inicialmente se desarrollarán para el cáncer de ovario. También está en desarrollo un diagnóstico para evaluar la presencia o ausencia de una respuesta inmune de células T al SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. BioVaxys ha emitido dos patentes estadounidenses y dos solicitudes de patente relacionadas con su vacuna contra el cáncer, y solicitudes de patente pendientes para sus tecnologías de diagnóstico y vacunas SARS-CoV-2 (Covid-19). Las acciones comunes de BioVaxys cotizan en la CSE bajo el símbolo de acciones "BIOV" y cotizan en el Frankfurt Bourse (FRA: 5LB) y US OTC: LMNGF.

EN NOMBRE DE LA JUNTA

Signed "James Passin"James Passin, consejero delegado+1 646 452 7054

Contactos de medios: BioVaxys Technology Corp.

Nikita SashdevLuna [email protected][mailto:[email protected]]

Nota cautelar sobre información prospectiva

Este comunicado de prensa incluye cierta "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" (colectivamente "declaraciones prospectivas") en el sentido de la legislación de valores canadiense y estadounidense aplicable, incluida la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hechos históricos, incluidas en el presente documento, sin limitación, las declaraciones relacionadas con el rendimiento operativo o financiero futuro de la compañía, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas con frecuencia, pero no siempre, se identifican con palabras como "espera", "anticipa", "cree", "intenta", "estima", "potencial", "posible" y expresiones similares, o declaraciones de que los eventos, condiciones o resultados "podrá", "puede", "podría" o "debería" ocurrir o lograrse. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa se refieren, entre otras cosas, a la finalización del estudio modelo murino, la aprobación reglamentaria para un estudio de Fase I de su candidato a vacuna BVX-0320 en humanos y el desarrollo general de las vacunas de BioVaxys, incluida cualquier vacuna proteica SARS-Cov-2 haptenizada. No puede haber ninguna garantía de que esas declaraciones resulten ser exactas, y los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

