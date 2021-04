COMUNICADO: BioVaxys ha dado a conocer los resultados del ensayo para combatir el VPH de su socio, ProCare Health Iberia (1)

-- BioVaxys ha dado a conocer los resultados finales del ensayo clínico del producto para combatir el VPH del socio de la UE, ProCare Health Iberia, publicados a través de la American Society for Colposcopy and Cervical Pathology

-- Papilocare® ha demostrado una eficacia en la curación de lesiones cervicales a 6 meses después del tratamiento en el 88% de los pacientes afectados por VPH de alto riesgo

-- Papilocare® ha eliminado las lesiones del VPH en el 63% de los pacientes que padecen VPH de alto riesgo frente al 40% en el grupo de control

-- BioVaxys tiene el derecho a rechazar la comercialización en Estados Unidos de Papilocare®

VANCOUVER, BC, 14 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA:5LB) (OTC:LMNGF) ("BioVaxys"), el líder mundial en vacunas de proteína haptenizadas para aplicaciones antivirales y cancerígenas, se complace al anunciar los resultados de un ensayo clínico llevado a cabo por medio de ProCare Health Iberia, su socio de la UE para la comercialización de sus vacunas contra el cáncer ginecológico y virales, mostrando la eficacia de Papilocare® en lo que respecta a la prevención y el tratamiento de las lesiones causadas por el VPH. BioVaxys tiene el derecho de rechazar la comercialización en Estados Unidos de Papilocare®, el primer y único producto del mundo para prevenir y tratar las lesiones cervicales dependientes del VPH.

La infección por VPH (infección por virus del papiloma humano) es una de las STI (infecciones de transmisión sexual) más comunes a nivel global, y cerca del 80% de los hombres y mujeres se infectan con ello en algún momento de su vida. Si no se trata, la infección por VPH generalmente puede causar cáncer de cuello uterino (Organización Mundial de la Salud, VPH y cáncer de cuello uterino, 11 de noviembre de 2020).

Publicado en la edición de abril de 2021 de Journal of Lower Genital Tract Disease (JLGTD), la revista oficial de la American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP), las principales conclusiones del Ensayo Clínico Paloma (ensayo PALOMA, # NCT04002154) incluyen la normalización en referencia a las lesiones cervicales en el 88% de los pacientes infectados por VPH de elevado riesgo, además de un aclaramiento del VPH en el 63% del mismo grupo de pacientes. Estos resultados los han confirmado en el JLGTD tras una revisión detallada realizada tras poner en marcha la presentación de los resultados del estudio llevado a cabo en junio del año 2019.

El Ensayo Clínico Paloma, que involucró la participación de nueve hospitales españoles (4 públicos y 5 privados), se puso en marcha en julio de 2016. Se trata de un estudio multicentro, abierto, aleatorio, realizado en grupos paralelos y controlado por medio de la práctica clínica habitual, todo ello con el objetivo de evaluar el grado de curación de la mucosa cervical en mujeres con VPH + entre 30 y 65 años, con resultados de frotis AS-CUS, L-SIL o AG-US e imagen colposcópica consistente. Estos resultados sirvieron para mostrar la normalización de las lesiones de bajo grado en el cuello uterino (ASCUS / LSIL) en el 85% de las pacientes que fueron tratadas por medio de Papilocare® tras 6 meses, siendo el resultado aún más destacado en las mujeres infectadas por VPH de alto riesgo, normalizando las lesiones en el 88% de las pacientes. "Los resultados del Ensayo Paloma son muy buenas noticias en lo que respecta a los pacientes con VPH gracias a la eficacia que ha logrado demostrar el uso de Papilocare®. Estos resultados se han obtenido tras 4 años de investigación, y su publicación en una edición de la prestigiosa JLGTD es un fuerte respaldo a la importancia lograda por sus resultados", indicó Javier Cortés, MD, coordinador médico del Estudio Paloma y especialista en Ginecología y Citología de la Academia Internacional de Citología (Chicago, Estados Unidos), miembro de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y de la Asociación Europea de Cáncer Cervical (ECCA).

Como criterio secundario, el Ensayo Clínico Paloma ha mostrado alcanzar un aumento del 57% en el aclaramiento del virus de alto riesgo, logrando eliminarlo en el 63% de los pacientes que recibieron tratamiento con Papilocare® durante 6 meses, en comparación con el 40% tratado en el grupo control. Además, hay un elevado nivel de consistencia entre el resultado y los resultados presentados por medio de 3 estudios independientes llevados a cabo en hospitales universitarios públicos en España e Italia, los cuales informaron acerca de la eficacia de Papilocare® en lo que respecta al aclaramiento del VPH de alto riesgo, que se encuentra entre un 50% y un 70%.

Los resultados del Ensayo Clínico Paloma han sido aceptados y presentados además a los ginecólogos en los congresos europeos realizados más prestigiosos dentro del sector, como la Federación Europea de Colposcopia (EFC) llevada a cabo en Roma en septiembre de 2019, la Sociedad Europea de Ginecología (ESG) celebrada en Viena en octubre del año 2019 y la Sociedad Europea de Oncología Ginecológica (ESGO) celebrada en Atenas en el mes de noviembre de 2019.

Según el acuerdo firmado en febrero de 2021 entre BioVaxys y ProCare, BioVaxys cuenta con un derecho de preferencia para la comercialización en Estados Unidos del producto de gel vaginal de Procare Health, Papilocare™, el primer y único producto del mundo que previene y trata las lesiones cervicales dependientes del VPH. Procare Health, formada en el año 2012 en forma de empresa derivada de Procter & Gamble Pharmaceuticals, es líder del mercado en el sector de la salud de la mujer en la Unión Europea ("UE"), con productos comercializados entre los que se incluyen Papilocare™, Libicare™, Palomacare™, Idracare™, Pronolis HD™ y Ovosicare™.

