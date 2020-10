COMUNICADO: BitCoin POS: Josip Heit presenta el futuro del mercado financiero en Mónaco

Hamburg, 8 de octubre de 2020 / News Aktuell

Después de que GSB Gold Standard Banking Corporation AG, con sede en el Puerto de Hamburgo, presentara sus fuegos artificiales técnicos "G999" como un revolucionario ecosistema de cadena de bloques y un sistema único de dinero electrónico, dispositivo de tarjeta y aplicación en uno, inspirado en el modelo económico de fichas deflacionarias, que permite pagos rápidos, micro-tasas y una variedad de otras opciones, incluyendo una red de comunicación que garantiza a los clientes una privacidad absoluta, la novedad no fue suficiente - ¡la implementación del punto de venta BitCoin siguió en el Principado de Mónaco!

¿Quién no ha oído hablar de ello y quién no conoce la palabra "Bitcoin"? Bueno, para aquellos lectores que nunca han oído hablar de Bitcoin, aquí hay una breve explicación: "Bitcoin" es la principal moneda criptográfica del mundo basada en un sistema de reserva descentralizado. Los pagos se legitiman criptográficamente y se procesan a través de una red de computadoras con igualdad de derechos (peer-to-peer). A diferencia del sistema bancario habitual, no es necesaria una compensación central (aprobación y supervisión total) de todos los movimientos de dinero. La prueba de propiedad de Bitcoin se almacena en carteras digitales personales. El precio de un Bitcoin de curso legal sigue el principio de la fijación de precios en la bolsa de valores, regulado por el público en general y no por los políticos o los bancos centrales.

La red Bitcoin se basa en una base de datos descentralizada, la Blockchain, gestionada conjuntamente por los participantes, en la que se registran todas las transacciones. Se utilizan técnicas criptográficas para garantizar que las transacciones válidas con Bitcoins sólo puedan ser realizadas por el propietario respectivo y que las unidades monetarias no puedan ser emitidas más de una vez.

Josip Heit, CEO de GSB Gold Standard Banking Corporation AG, explicó a continuación en Monte-Carlo (Mónaco), junto con los desarrolladores del TPV de BitCoin, de qué tratan los últimos avances en el tema de "Bitcoin (BTC)", o incluso palabras como "Proof-of-Stake (PoS)", y explicó: "Proof of Stake" se refiere a un procedimiento por el cual una red de cadenas de bloques llega a un consenso sobre qué participante puede generar el siguiente bloque. Se utiliza una selección aleatoria ponderada, en la que las ponderaciones de los participantes individuales se determinan a partir de la duración de la participación y/o los activos (la "Participación"). A diferencia de las pruebas de trabajo utilizadas por Bitcoin y Ethereum, las pruebas de apilamiento no requieren una minería intensiva en tiempo y energía y no es posible apoderarse de la red simplemente poseyendo potencia de computación ("ataque del 51%")".

En este contexto, los innovadores desarrolladores del punto de venta BitCoin en Hong Kong de Ma Compusoft Limited esperan pasar muy pronto a la prueba de estaca (PoS), una vez que la red Ethereum (ETH) demuestre el éxito del algoritmo. El actual algoritmo de consenso de prueba de trabajo (PoW) de Bitcoin sigue siendo un concepto pionero. Sin embargo, esto existía y debería saberlo, pero incluso antes de Bitcoin, ahora está inseparablemente ligado a la moneda criptográfica, que probablemente cambiará en el futuro.

El hecho es que, y esto ya no se puede negar, el tradicional dinero fiduciario pronto podría ser historia. El dinero de Fiat (el dólar americano, el euro, la libra esterlina, el franco suizo, el rublo ruso o el renminbi chino, por nombrar algunos), este nombre proviene de la palabra latina Fiat ("¡Se hace! ¡Se hará! ¡Se hará!") y es un objeto sin valor intrínseco, que sirve como puro medio de intercambio.

Lo opuesto al dinero fiduciario es el dinero mercancía, aquí por ejemplo el oro o la plata, que además del valor de cambio externo también tiene un valor interno, que es independiente de los decretos gubernamentales, siempre y cuando se le permita pagar con él. Nuestro dinero actual es en realidad sólo papel, su valor monetario -también llamado poder adquisitivo- es en economía la relación de intercambio entre el dinero y los bienes o servicios. Si las economías nacionales no ganan nada, el dinero no vale nada, ¡esto en contraste con el oro!

Quien compra un "BitCoin POS", que tiene un valor más alto que las conocidas monedas fiat, participa en una moneda que no puede ser manipulada por los bancos centrales a través del dictado. Está claro que Bitcoin probablemente se moverá pronto a un sistema PoS, porque hoy en día se requiere una gran cantidad de energía (para la minería de Bitcoin) para mantener la red de Bitcoin en funcionamiento, por lo que es importante explorar mecanismos de consenso alternativos.

Sin embargo, además del problema de la electricidad y el debate conexo sobre la protección del medio ambiente mediante el consumo excesivo de electricidad, el debate actual entre "Prueba de consumo" y "Prueba de trabajo" también se ocupa de la equidad económica, las barreras de acceso, la seguridad de la red y la descentralización. El PoS de Bitcoin resuelve estos problemas con una solución novedosa, a saber, sustituyendo el algoritmo de prueba de trabajo de Bitcoin por un algoritmo de prueba de toma de Bitcoin. El punto de venta no requiere la compra de miles de dispositivos para generar más energía minera. Basta con tener un depósito de monedas "congeladas" y recibir una recompensa proporcional a la cantidad invertida. El PoS reduce el consumo de energía en un 99 por ciento!

Aquí el POS de BitCoin va más allá, porque la seguridad es la principal preocupación de los defensores del dinero encriptado, los inversores, los especuladores y los participantes de la red. ¿Quién quiere perderlo todo por un fallo en el sistema? Bitcoin tiene un defecto, que se llama centralización. Aquí, la minería de Bitcoin crea un paradigma de centralización, que levanta el espectro de un ataque del 51%. Si se produjera un ataque de este tipo, toda la red estaría en peligro por un valor de miles de millones de dólares. Es seguro decir que bajo tales circunstancias la red de Bitcoin estaría acabada.

Para ello, el PoS de Bitcoin, con su diseño elegantemente simple, evita la posibilidad de un ataque del 51% convirtiendo todo el código base actualizado de Bitcoin en "Prueba de apuesta". Mientras que un atacante tendría que controlar el 51% del hash de la red para Bitcoin, en el caso de un ataque a los PoS de Bitcoin tendría que controlar al menos el 50% del suministro de tokens de la red, lo cual es imposible incluso en las próximas décadas dado el estado de la técnica.

El que se utilicen o no estas innovaciones y la forma de hacerlo, a diferencia del mercado financiero convencional, depende de cada individuo. Ninguna moneda puede dañar al oro, porque no importa cómo se tuerza y se gire, el valor neto del oro ha demostrado su valía a lo largo de los siglos.

Para más información, véase: https://www.bitcoinpos.net

