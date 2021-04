COMUNICADO: Tres Bocellis y muchos instrumentos en una celebración de la vida realizada en Hegra

- Tres Bocellis y muchos instrumentos en una celebración de la vida realizada en Hegra: The Royal Commission for AlUla

ALULA, Arabia Saudita, 9 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- El tenor más querido del mundo, el maestro Andrea Bocelli, llevó a cabo anoche una actuación impresionante en los alrededores de Hegra, uno de los sitios Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los grandes momentos destacados del concierto incluyeron una actuación de Andrea Bocelli con su hija Virginia de 9 años. El dúo cantó Hallelujah frente a una multitud encantada y de forma íntima que asistió al evento. De hecho, el concierto supone una primicia, ya que Andrea ha compartido escenario con su hijo Matteo y con su hija. La familia de múltiples talentos llevó a cabo una demostración de su destreza musical con Bocelli intercambiando instrumentos durante la actuación.

https://mma.prnewswire.com/media/1484330/AlUla_Saudi_Arabia_Bocelli.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1484330/AlUla_Saudi_Arabia_Bocelli.jpg]

El vídeo del día Llegada de Sánchez a Dakar (Senegal)

Entre las canciones se incluyen las favoritas de Puccini, éxitos del disco más reciente del artista, Believe, además de canciones de Greatest Showman y Carousel. Ninguna actuación de Bocelli estaría completa sin un bis de Time to Say Goodbye, y los seguidores presentes en el evento y también los millones de espectadores que lo vieron en directo en MBC1 en MENA y el canal de YouTube de artistas a nivel mundial no se vieron decepcionados.

Además de la sorprendente actuación de la joven talentosa Virginia Bocelli, el maestro tenor recibió el acompañamiento de músicos de la Arabian Philharmonic y de los invitados especiales Loren Allred, Matteo Bocelli, la soprano Francesca Maionchi, contando con la actuación de Eugene Kohn al piano.

Se dice que un genio musical puede tocar cualquier instrumento que se ponga en sus manos, y esto quedó demostrado a su llegada al Aeropuerto Internacional de AlUla tocando una interpretación de O sole mio en un Qanoun o Cítara.

Bocelli explicó que el concierto trata acerca de una celebración de la vida y la música: "Nuestro planeta es hermoso, y al mismo tiempo la música es el gran elemento unificador del mundo, así que, para nosotros, este momento ha servido para esparcir un poco de alegría mientras todos vemos la luz al final del túnel, y estamos impacientes por volver a disfrutar de la música juntos en breve".

El concierto marca el tercer año consecutivo en el cual Bocelli se presenta en AlUla, deleitando al público por medio de la puesta en escena de dos festivales anteriores Winter at Tantora. A pesar de ello, se trata de la primera vez que la antigua ciudad de Hegra va a convertirse en el escenario de un evento musical de este calibre.

Hegra, construida en el siglo I a. C. a través del reino nabateo, es una antigua ciudad desértica que cuenta con miles de tumbas excavadas en montañas de arenisca. Dispone de al menos 100 tumbas que cuentan con fachadas talladas, además de contar con una firma de los artesanos nabateos más conocedores.

Bocelli indicó el hecho de actuar en ese escenario fue un momento muy especial para la familia y para todos los músicos que estaban presentes en el escenario: "Estar aquí creando una pieza de historia integrados en un entorno tan inspirador y tan provechoso en ingenio humano, herencia y cultura es un momento que jamás vamos a olvidar".

El maestro Bocelli irá directamente a AlUla, Arabia Saudita, a Génova, Italia, para grabar la ópera Otello, de Giuseppe Verdi.

The Royal Commission for AlUla (RCU) está comprometida con la preservación y desarrollo de AlUla, una región de importancia natural y cultural excepcional en el noroeste de Arabia Saudita. El plan a largo plazo de RCU muestra un enfoque responsable, sostenible y sensible en lo que respecta al desarrollo urbano y económico, preservando el patrimonio natural e histórico del área.

Video: https://drive.google.com/drive/folders/11lrSFQHRbyI1eP84dFo_4QUPFcY4zZIR [https://drive.google.com/drive/folders/11lrSFQHRbyI1eP84dFo_4QUPFcY4zZIR] Images - WeTransfer: https://wetransfer.com/downloads/7cb76063f899f1b06153020f5dd3b72220210408204008/d1c8acdad9435c9d3b78273157c0695820210408204106/633b75 [https://wetransfer.com/downloads/7cb76063f899f1b06153020f5dd3b72220210408204008/d1c8acdad9435c9d3b78273157c0695820210408204106/633b75]

Photo -- https://mma.prnewswire.com/media/1484330/AlUla_Saudi_Arabia_Bocelli.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1484330/AlUla_Saudi_Arabia_Bocelli.jpg]

CONTACTO: Zo? Shurgold, responsable de relaciones públicas, DestinationMarketing Office, Royal Commission for AlUla M: +966 50468 7471, E:z.shurgold@rcu.gov.sa