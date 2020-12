COMUNICADO: Bonsignore Trial Lawyers, PLLC anuncia que se ha llegado a un acuerdo en el TelexFree Securities Litigation

Si compró un paquete familiar de TelexFree AdCentral o AdCentral, un acuerdo de acción colectiva de 22,5 millones de dólares puede afectar sus derechos

WORCESTER, Mass., 29 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ --

-- Una demanda colectiva presentada en nombre de las víctimas del esquema piramidal TelexFree está actualmente pendiente. -- Los Demandantes alegan que resultaron afectados como resultado de la asistencia y participación de los Demandados en el esquema piramidal TelexFree. Los Demandados discuten las afirmaciones de los Demandantes. -- En este litigio se ha llegado a un acuerdo de 22,5 millones de dólares en relación con reclamaciones contra Fidelity Co-operative Bank ("Fidelity Bank") y John Merrill (en conjunto, los "Demandados de Fidelity Bank" o "Demandados de Liquidación"). -- Este es el cuarto acuerdo alcanzado en este litigio. Anteriormente se habían alcanzado tres acuerdos con nueve Demandados y tres terceros relacionados y han recibido la aprobación definitiva de la Corte. -- Sus derechos legales se verán afectados tanto si actúa como si no. El Aviso completo, disponible en www.TelexFreeSettlement.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3023257-1&h=3149347531&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3023257-1%26h%3D358182 4715%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.telexfreesettlement.com%252F%26a%3Dwww .TelexFreeSettlement.com&a=www.TelexFreeSettlement.com], incluye información sobre el acuerdo de los Demandados de Fidelity Bank y la demanda. Por favor, lea atentamente el Aviso completo. -- El Tribunal a cargo de este caso todavía tiene que decidir si aprueba el acuerdo. -- El Aviso y la información adicional traducida a una variedad de otros idiomas está disponible visitando www.TelexFreeSettlement.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3023257-1&h=3149347531&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3023257-1%26h%3D358182 4715%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.telexfreesettlement.com%252F%26a%3Dwww .TelexFreeSettlement.com&a=www.TelexFreeSettlement.com]. También puede llamar al 877-829-4140 para obtener información adicional en una variedad de otros idiomas. Hay traductores disponibles bajo petición.

SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES --- OBJETO PARA EL 11 DE ENERO DE Envíe su objeción explicando por qué no está de acuerdo con la liquidación 2021 y/o los honorarios de abogados solicitados, gastos de litigio e incentivos --- EXCLUIRSE A SÍ MISMO PARA EL Esta es la única opción que le permite demandar individualmente a 11 DE ENERO DE 2021 los Demandados de Liquidación sobre las reclamaciones afirmadas en este caso. Usted ya no será miembro del Caso del Acuerdo y no recibirá ningún fondo de este acuerdo. --- IR A LA AUDIENCIA EL Pida hablar en la Corte sobre cualquier aspecto del acuerdo y/o los 26 DE FEBRERO DE 2021 honorarios de abogados solicitados, gastos de litigio e incentivos. --- NO HACER NADA Usted seguirá siendo miembro de la Clase del Acuerdo. Usted renunciará a cualquier derecho que actualmente tiene para demandar por separado a los Demandados por la conducta que es objeto de las demandas. ---

Para más información, visite www.TelexFreeSettlement.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3023257-1&h=3149347531&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3023257-1%26h%3D3581824715%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.telexfreesettlement.com%252F%26a%3Dwww.TelexFreeSettlement.com&a=www.TelexFreeSettlement.com]

