COMUNICADO: Los budistas abren espacios de diálogo durante la COP26 e invitan a reforzar el liderazgo de los jóvenes y la educación

TOKIO, 16 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Entre el 1.o y 7 de noviembre, la primera semana de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 que se celebra en Glasgow, Escocia, la SGI (Soka Gakkai Internacional), la SGI del Reino Unido y el Centro para el Budismo Aplicado (CfAB, por sus siglas en inglés) ofrecieron una plataforma de diálogo entre actores clave, desde líderes religiosos hasta jóvenes activistas, bajo el lema «Sembrar semillas de esperanza: Acción para la justicia climática». Vea aquí un breve video que recoge varias voces en los eventos de la semana:

«¡No se trata de que no tengamos voz, sino que no nos prestan oídos!» declaró Shreya KC, representante de Jóvenes Nepalíes para la Acción Climática, en el evento titulado «Más allá de la retórica: Liderazgo de los jóvenes por la acción climática» realizado el 3 de noviembre en el Teatro Websters de Glasgow, donde los jóvenes líderes provenientes de los países del Sur Global entre los que se incluían Nigeria y Pakistán, expusieron apasionadamente sus puntos de vista sobre la justicia climática.

En el coloquio del 4 de noviembre que tuvo por título «Justicia Global: Justicia Climática», Shanon Shan, director de Fe por el Clima, puso en claro que la crisis climática es una cuestión social y política, ya que los seres más vulnerables, que menos hicieron para provocar la emergencia climática, son los que más sufren.

En varios eventos, se destacó el poder de las historias contadas por las personas en el despertar y la toma de conciencia. Raki Ap, activista que desarrolla su labor en los Países Bajos, afirmó que «al cambiar la historia se pueden generar cambios del sistema».

El 1.o de noviembre, se presentó en el Teatro Websters la exposición «Semillas de esperanza y acción» creada por la SGI en colaboración con la Carta de la Tierra Internacional, que brinda un mensaje de esperanza y empoderamiento para hacer frente al abatimiento causado por la crisis climática. La fundadora de la Iniciativa Generación Verde de Kenia y copresidenta del Consejo Asesor de la Sociedad Civil y los Jóvenes de la COP26, Elizabeth Wathuti, habló en la inauguración. Vea aquí la grabación completa de todos los eventos: https://sites.google.com/view/sowing-seeds-of-hope/home/

Las organizaciones de la Soka Gakkai de diversos países se han involucrado activamente con miras a la COP26. Por ejemplo, la SGI del Reino Unido y el Centro para el Budismo Aplicado organizaron una serie de seminarios mensuales en línea durante un año, y compartieron la perspectiva budista de los miembros de la SGI del Reino Unido y de otros activistas religiosos por el clima. Los grupos en la India, Italia, Japón, Malasia y Singapur también han puesto en marcha programas de concienciación sobre la crisis climática.

El 31 de octubre, primer día de la Conferencia, la SGI emitió una declaración en una rueda de prensa en la COP26 que insta a la genuina solidaridad global para emprender acciones destinadas a afrontar la emergencia climática. En la misma dice: «Además de acelerar la reducción de gases de efecto invernadero, resulta crucial que las conclusiones de la COP26 no dejen a nadie atrás, fortalezcan la educación, brinden mayores oportunidades de liderazgo a los jóvenes y empoderen a todos para sembrar las semillas de esperanza y acción». Véase https://www.sokaglobal.org/es/contact-us/media-room/statements/buddhist-call-for-climate-justice-cop26.html

La Soka Gakkai es una organización global budista de base comunitaria que promueve la paz, la cultura y la educación, con 12 millones de miembros en todo el mundo. La SGI es una ONG con estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) desde 1983. El Centro para el Budismo Aplicado (CfAB) es una entidad de investigación, diálogo y estudio con sede en el Reino Unido.

