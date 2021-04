COMUNICADO: Cambridge Quantum nombra al profesor Stephen Clark director de Inteligencia Artificial

CAMBRIDGE, Inglaterra, 12 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum Computing (CQC) se complace en anunciar el nombramiento del profesor Stephen Clark como director de Inteligencia Artificial. El profesor Clark se une a CQC desde DeepMind, donde fue personal científico de investigación sénior y dirigió un equipo que trabajaba en el aprendizaje de idiomas basado en entornos virtuales. También tiene una cátedra honoraria en la Universidad Queen Mary de Londres.

Antes de DeepMind, el profesor Clark pasó 10 años como miembro de la facultad en el Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnología de la Universidad de Cambridge, donde fue lector en Procesamiento de Lenguaje Natural. Antes de eso, el profesor Clark era miembro de la facultad en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Oxford, y miembro del Keble College de Oxford. Tiene un doctorado en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Sussex, y una Licenciatura en Filosofía de la Universidad de Cambridge (Gonville and Caius College).

Ilyas Khan, consejero delegado de CQC, dijo: "Estoy encantado de dar la bienvenida al profesor Clark a Cambridge Quantum como miembro sénior de nuestro increíble equipo científico. Steve es un científico de clase mundial de la más alta posición absoluta, y estoy entusiasmado con la perspectiva y el liderazgo que trae en este momento vital de nuestro desarrollo. Como director de Inteligencia Artificial, Steve avanzará en nuestra misión de aprovechar al máximo el hardware de computación cuántica en estas primeras etapas de su desarrollo, a medida que creamos aplicaciones que afectarán a la humanidad en su conjunto cuando las computadoras cuánticas escalan y abordan la tolerancia a fallos".

El profesor Clark dijo: "Estoy encantado de unirme a Cambridge Quantum, una empresa de computación cuántica líder en el mundo. Estoy especialmente contento de estar reviviendo mi colaboración de larga duración con el profesor Bob Coecke, ahora científico jefe de Cambridge Quantum, y emocionado de explorar el potencial de las computadoras cuánticas en IA en general con los impresionantes equipos científicos de la compañía. También estoy muy emocionado de poder continuar, de hecho acelerando un programa de investigación en el procesamiento del lenguaje que comenzó hace 15 años cuando presenté en OASIS (The Oxford Advanced Seminar on Informatic Structures), estableciendo el problema de componer representaciones distribuidas en el lenguaje, que parece especialmente adecuado para una solución basada en el cálculo cuántico".

Publicaciones más recientes del profesor Clark

Formalising Concepts as Grounded Abstractions, Stephen Clark, Alexander Lerchner, Tamara von Glehn, Olivier Tieleman, Richard Tanburn, Misha Dashevskiy, Matko Bosnjak, arXiv Jan 2021[PDF]

Grounded Language Learning Fast and Slow, Felix Hill, Olivier Tieleman, Tamara von Glehn, Nathaniel Wong, Hamza Merzic, Stephen Clark, ICLR 2021 [PDF]

Imitating Interactive Intelligence, The DeepMind Interactive Agents Group, arXiv Dec 2020 [PDF]

Lista completa de las publicaciones aquí:

https://sites.google.com/site/stephenclark609/publications

Conferencias recientes del profesor Clark

Grounded Language Learning in Virtual Environments

Cambridge University, febrero 2020 [enlace]

EECS Distinguished Lecture at Queen Mary University of London, marzo 2020 [enlace]

Keynote at the Probability and Meaning Conference, University of Gothenburg (virtual), octubre 2020 [enlace]

Cognitive Informatics Seminar, University of Quebec (virtual), noviembre 2020 [vídeo]

Acerca de Cambridge Quantum Computing

Fundada en 2014 y respaldada por algunas de las principales compañías de computación cuántica del mundo, CQC es líder mundial en software cuántico y algoritmos cuánticos, lo que permite a los clientes lograr el máximo de hardware de computación cuántica en rápida evolución. CQC tiene oficinas en el Reino Unido, EE.UU. y Japón. Para obtener más información, visite CQC en http://www.cambridgequantum.com y en LinkedIn. Acceso al módulo tket Python en GitHub.