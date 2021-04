COMUNICADO: La campaña Real Power for Real People del INC

La campaña Real Power for Real People del INC muestra el "Poder Real" de los frutos secos y las frutas deshidratadas a millones de personas en todo el mundo

La campaña de difusión Real Power for Real People ha impactado a millones de consumidores y ha demostrado el "poder real" de los frutos secos y las frutas deshidratadas y su conexión con la "inmunidad actitudinal".

REUS, España, 22 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Lanzada el 27 de octubre de 2020, la campaña de Real Power for Real People se centró en el concepto de que consumir frutos secos y frutas deshidratadas proporciona al cuerpo la "energía real" necesaria para enfrentarse a los desafíos cotidianos y ser inmune a todo. La campaña se ampliará durante 2021/2022 para llegar a nuevas audiencias y aprovechar el concepto de Real Power for Real People.

Video de la Campaña: https://youtu.be/ElicMmVtg3I

El video principal de la campaña, que anima a los consumidores a añadir frutos secos y frutas deshidratadas a su dieta diaria, recibió más de 1.750.000 visitas en YouTube. El INC también colaboró con 30 influencers de redes sociales de 17 países de todo el mundo, utilizando a sus más de 7 millones de seguidores combinados para difundir el mensaje. En total, las publicaciones de influencers obtuvieron más de 1.500.000 interacciones y el hashtag de la campaña #ShareYourNutfruitPower ganó más de 330 publicaciones.

Además, el INC desarrolló un kit de herramientas que permitió a sus miembros unirse a la campaña y compartir el concepto de Real Power for Real People en sus propios mercados. Más de 80 miembros del INC se inscribieron para ayudar a difundir los beneficios los frutos secos y las frutas deshidratadas.

La directora ejecutiva del INC, Goretti Guasch dijo de la campaña, "La inmunidad ha pasado al primer plano de todas las conversaciones debido a la pandemia de COVID-19, y estoy encantada de ver el éxito que ha tenido la campaña en el posicionamiento de los frutos secos y las frutas deshidratadas como una opción saludable para los consumidores. Esperamos con ilusión lo que nos traerá el próximo año y cómo podemos ampliar este mensaje."

Acerca del INC

El INC es la organización internacional coordinadora de la industria de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Sus miembros son más de 850 empresas del sector de los frutos secos y las frutas deshidratadas de más de 80 países. Se estima que la membresía del INC representa más del 85% del valor comercial del mercado de frutos secos y frutas deshidratadas en el mundo. La misión del INC es estimular y facilitar el crecimiento sostenible en la industria mundial de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Es la principal organización internacional de salud, nutrición, estadísticas, seguridad alimentaria y normas y regulaciones internacionales sobre los frutos secos y las frutas deshidratadas.

