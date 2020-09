COMUNICADO: La campeona de tenis Caroline Wozniacki y UCB lanzan la campaña Advantage Hers para mujeres con enfermedades inflamatori

Una dimensión de estas enfermedades inflamatorias crónicas que a menudo se pasa por alto son las dificultades particulares y las desigualdades debidas al género que experimentan las mujeres con estas afecciones. Por ejemplo, en algunas de estas enfermedades, algunas mujeres sufren mayores retrasos que los hombres a la hora de recibir un diagnóstico preciso, lo cual puede afectar los resultados de su enfermedad.([13])(,[)(14]) Las diferentes enfermedades inflamatorias crónicas también pueden provocar que las mujeres experimenten mayor dolor, fatiga,([7]) pérdida de función([11])( )y estrés([8]) que los hombres con estas afecciones. Además, las mujeres que padecen enfermedades inflamatorias crónicas pueden tener lagunas de conocimiento y preocupaciones sanitarias no abordadas, como la planificación familiar, y puede que no se sientan empoderadas para formular las preguntas adecuadas a su médico.([15])

Acerca de Caroline Wozniacki

La danesa Caroline Wozniacki es una exjugadora de tenis profesional de 30 años que nació en el seno de una familia de deportistas: su padre y entrenador de tenis fue jugador de fútbol en Polonia y Dinamarca, y su madre fue jugadora de la selección polaca de voleibol. Caroline empezó a jugar al tenis a la edad de nueve años y su carrera profesional despegó a los 15 años, cuando se unió a la gira de la Asociación Mundial de Tenis Femenino (WTA), un año antes de llegar a la final individual junior en el Open de Australia.([22])

Caroline alcanzó el punto más alto de su carrera tenística en 2018, año en que se le diagnosticó artritis reumatoide. En la pista, fue ganadora de un título de Grand Slam y número uno del tenis femenino, y ahora ha asumido el título de defensora del paciente compartiendo con el mundo su trayectoria personal con la artritis reumatoide. Tras retirarse de su carrera tenística en enero de 2020, Caroline planea centrarse en otros proyectos personales, como avanzar en sus estudios, apoyar a las mujeres con enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide, la espondiloartritis axial, la artritis psoriásica y la psoriasis, y formar una familia.

Acerca de UCB

UCB, Bruselas, Bélgica (www.ucb.com) es una empresa biofarmacéutica internacional centrada en el descubrimiento y desarrollo de medicamentos y soluciones innovadoras para transformar la vida de las personas con enfermedades graves en los campos de la inmunología y la neurología. Con 7500 personas en aproximadamente 40 países, la empresa generó unos ingresos de 4600 millones de euros en 2018. UCB figura en el Euronext Brussels (símbolo: UCB). Síganos en Twitter: @UCB_news

