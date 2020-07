COMUNICADO: Canada Nickel lanza NetZero Metals Inc. (2)

Canada Nickel Company Inc. está avanzando en la próxima generación de proyectos de sulfuro de níquel y cobalto para entregar níquel y cobalto necesarios para alimentar los mercados de vehículos eléctricos de alto crecimiento y acero inoxidable. Canada Nickel Company ha solicitado en múltiples jurisdicciones la marca de los términos NetZero Nickel(TM), NetZero Cobalt(TM), NetZero Iron(TM) y está llevando a cabo el desarrollo de procesos para permitir la producción de productos de níquel, cobalto y hierro sin carbono. Canada Nickel proporciona a los inversores un apalancamiento para el níquel y el cobalto en jurisdicciones de bajo riesgo político. Canada Nickel está actualmente anclado por su proyecto de sulfuro de níquel-cobalto Crawford de propiedad 100% en el corazón del prolífico campamento minero Timmins-Cochrane.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene cierta información que puede constituir "información prospectiva" en virtud de la legislación canadiense de valores aplicable. La información prospectiva incluye, pero no se limita a, resultados de perforación relacionados con el Proyecto de Sulfuro de Níquel-Cobalto de Crawford, el calendario de los estudios económicos, el potencial del Proyecto de Sulfuro de Níquel-Cobalto de Crawford, el desarrollo potencial de la producción de níquel, cobalto y hierro cero carbono, planes estratégicos, incluyendo resultados futuros de exploración y desarrollo, y objetivos corporativos y técnicos. La información prospectiva se basa necesariamente en una serie de suposiciones que, si bien se consideran razonables, están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden hacer que los resultados reales y los eventos futuros difieran materialmente de los expresados o implícitos por dicha información prospectiva. Los factores que podrían afectar el resultado incluyen, entre otros: los precios futuros y la oferta de metales, la demanda futura de metales, los resultados de la perforación, la incapacidad de recaudar el dinero necesario para incurrir en los gastos necesarios para retener y adelantar la propiedad, pasivos ambientales (conocidos y desconocidos), negocios generales, incertidumbres económicas, competitivas, políticas y sociales, resultados de programas de exploración, tiempo de la estimación de recursos actualizada, riesgos de la industria minera, retrasos en la obtención de aprobaciones gubernamentales y falta de obtención de aprobaciones regulatorias o de accionistas. No puede haber ninguna garantía de que dicha información resulte ser exacta, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en dicha información. En consecuencia, los lectores no deben confiar indebidamente en la información prospectiva. Toda la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se da a partir de la fecha del presente documento y se basa en las opiniones y estimaciones de gestión e información disponible para la dirección a la fecha del presente documento. Canada Nickel renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto según lo exija la ley.

