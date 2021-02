COMUNICADO: Canopy Growth da a conocer los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2021 (1)

La transformación del negocio sigue ganando tracción

La mejora de la ejecución comercial y operativa genera un ingreso neto récord de 153 millones de dólares, un 23% más que en el tercer trimestre de 2020

La cuota de mercado recreativo canadiense del tercer trimestre de 2021 aumentó en 30bps frente al segundo trimestre de 2021 en base a nuestro rastreador de cuota de mercado propio

Proporciona metas financieras a medio plazo, incluidas las expectativas de lograr rentabilidad durante el segundo semestre del ejercicio 2022, mientras continúa invirtiendo según las consideraciones de los consumidores, I+D y el mercado estadounidense

Con renovada sensación de optimismo, Canopy avanzó aún más la estrategia de crecimiento de los EE.UU. ante una posible reforma del cannabis

SMITHS FALLS, Ontario, 10 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" o la "Compañía") anuncia hoy sus resultados financieros para el tercer trimestre del año fiscal 2021 terminado el 31 de diciembre de 2020. Toda la información financiera en este comunicado de prensa se reporta en millones de dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

Resumen financiero del tercer trimestre del año fiscal 2021

Ingresos netos Porcentaje Porcentaje Pérdida neta Flujo efectivo libre(3) margen bruto margen bruto EBITDA(2) ajustado ajustado(1) --- Informado $152,5 16% 26% $(829,3) $(68,4) $(135,4) --- vs. 3T 2020 23% (1,500) bps (500) bps (656%) 29% 62% --- (1) El porcentaje de margen bruto ajustado es una medida no GAAP, y para el tercer trimestre de 2021 excluye los costes de reestructuración incluidos en el coste de los bienes vendidos de 15,6 millones de dólares. (2) EBITDA ajustado es una medida no GAAP. Vea "Medidas No GAAP". 3 El flujo de efectivo libre es una medida no GAAP. Vea "Medidas No GAAP ".

"Tenemos otro trimestre de ingresos netos récord, con crecimiento en todas nuestras empresas, liderado por una mejor ejecución comercial y de la cadena de suministro", dijo David Klein, consejero delegado. "Estamos construyendo un historial de ganar en nuestros mercados principales, al mismo tiempo que aceleramos nuestra estrategia de crecimiento de los EE.UU. con el impulso detrás de la prometedora reforma del cannabis en los EE.UU."

"Estamos ejecutando nuestro programa de ahorro de costes, con varias iniciativas ya completadas y más en marcha para construir un negocio más eficaz y más ágil", agregó Mike Lee, director financiero. "Estos ahorros de costes, junto con nuestro crecimiento de primera línea y la continua disciplina de costes, ponen a Canopy firmemente en un camino para lograr rentabilidad durante el año fiscal 2022, con una mejora adicional anticipada."

Hitos financieros a medio plazo

Con nuestra nueva estrategia en marcha, nuestros cambios organizativos completos y nuestro programa de ahorro de costes operacionales ahora en marcha, la Compañía está en posición de establecer los siguientes objetivos financieros a medio plazo:

-- Ingresos netos CAGR de 40%-50% desde el año fiscal 2022 hasta el año fiscal 2024; -- EBITDA ajustado positivo durante el segundo semestre del año 2022 y 20% de margen EBITDA ajustado para el año completo del ejercicio 2024; y -- Flujo de caja operativo positivo para el año completo 2023 y flujo de efectivo libre positivo para el año completo 2024.

Los principales impulsores que sustentan los objetivos financieros de la Compañía incluyen:

-- El crecimiento legal del mercado canadiense del cannabis recreativo del 40% en el ejercicio 2022 y del 25% - 30% de CAGR del año 2022 al año 2024; -- Se espera que el crecimiento de las ventas de cannabis recreativo canadiense de la Compañía esté impulsado por el crecimiento general del mercado y las ganancias de cuota de mercado; -- Se espera que el crecimiento de las ventas canadienses de cannabis medicinal de la Compañía se vea impulsado por las ganancias de cuota de mercado en un mercado de cannabis medicinal estable a la disminución de Canadá; -- Se espera que el crecimiento internacional del cannabis medicinal de la compañía sea impulsado por el crecimiento en el mercado médico alemán; -- Crecimiento del negocio de CBD de los EE.UU. de la compañía, y las empresas de bienes envasados de consumo (CPG), a saber, BioSteel, This Works y Storz & Bickel ("S&B"), que se espera que sean impulsados por la expansión de la distribución en los EE.UU. y los lanzamientos de nuevos productos; -- El programa de ahorro de costes anunciado por la Compañía de 150-200 millones de dólares se espera que se realice en los próximos 12-18 meses; y -- Se espera que los gastos de capital de la Compañía (CapEx) estén por debajo de los 200 millones de dólares por año en el año fiscal 2021 y el año fiscal 2022.

Aspectos destacados financieros corporativos del tercer trimestre del año fiscal 2021

