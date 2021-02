COMUNICADO: Canopy Growth da a conocer los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2021 (2)

-- Ingresos: Logramos ingresos netos de 153 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021, un aumento del 23% frente al tercer trimestre de 2020. Los ingresos netos de cannabis de 99 millones de dólares fueron impulsados por un aumento de los ingresos canadienses de cannabis recreativo e internacional. Además, un aumento en las ventas de vaporizadores S&B, productos de salud y bienestar de This Works y BioSteel contribuyeron al crecimiento general de los ingresos netos. -- Margen bruto: El margen bruto reportado en el tercer trimestre de 2021 fue del 16%. El margen bruto ajustado, excluyendo los gastos de reestructuración registrados en el coste de los bienes vendidos, fue del 26% en el tercer trimestre de 2021, lo que representa una disminución de 500 bps con respecto al tercer trimestre de 2020. El margen bruto ajustado se vio afectado por la continuación de la absorción de los costes fijos, que se espera que se impulse de forma moderada por el programa de ahorro de costes anunciado. -- Gastos operativos: Los gastos totales SG&A ("SG&A") disminuyeron en un 15% frente al tercer trimestre de 2020, impulsados por reducciones año tras año en los gastos de Ventas y Marketing, Generales y Administrativos ("G&A") e Investigación y Desarrollo ("I&D"). La disminución de los gastos de Ventas y Marketing del 15% refleja menores gastos de publicidad y marketing en comparación con el gasto del año pasado atribuible a las campañas de marketing de productos y concienciación de marca en apoyo de nuestros productos Cannabis 2.0, parcialmente compensados por mayores tarifas de patrocinio para BioSteel y un mayor gasto de marca en apoyo de nuestro negocio de CBD de los EE.UU. La disminución de los gastos G&A del 23% se debió principalmente a una reducción de los costes atribuible a las acciones de reestructuración corporativa adoptadas a principios de año. Los gastos de I+D disminuyeron en un 33% también impulsados por menores gastos de compensación resultantes de las acciones de reestructuración corporativa adoptadas a principios de año. Los gastos de compensación basados en acciones disminuyeron un 68% con respecto al tercer trimestre de 2020. -- Pérdida neta: La pérdida neta de 829 millones de dólares, una pérdida de 720 millones de dólares más amplia frente al tercer trimestre de 2020, fue impulsada principalmente por cargos por deterioro y reestructuración y otros cargos relacionados de 416 millones de dólares, de los cuales 382 millones de dólares se relacionan con nuestro anuncio el 9 de diciembre de 2020. Del total de los gastos de deterioro y reestructuración registrados durante el tercer trimestre de 2021, aproximadamente el 15% fue un cargo en efectivo. Además, otros gastos totalizaron 291 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2021 derivados de cambios en el valor razonable no monetario, impulsados principalmente por el precio de las acciones más alto de la Compañía. -- EBITDA ajustado: La pérdida de EBITDA ajustado fue de 68 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021, en comparación con una pérdida de 97 millones de dólares en el tercer trimestre de 2020 impulsada por el crecimiento neto de los ingresos y la disminución de los gastos de operación. -- Posición de efectivo: Las inversiones en efectivo y a corto plazo ascendieron a 1.590 millones de dólares a 31 de diciembre de 2020, lo que representa una disminución de 390 millones de dólares desde 1.980 millones de dólares a 31 de marzo de 2020, lo que refleja la pérdida de EBITDA y las inversiones de capital.

Aspectos destacados de negocios y operaciones

-- Fortaleció aún más el posicionamiento competitivo en el mercado recreativo de Canadá -- Nuestra cuota de mercado recreativo canadiense aumentó al 15,7% durante el tercer trimestre de 2021, hasta 30bps frente al segundo trimestre de 2021. En particular, nuestra cuota de mercado creció 60 bps en Alberta y 120 bps en British Columbia, mientras que disminuyó en 80 bps en Ontario en el tercer trimestre de 2021 frente al segundo trimestre de 2021. Nuestra cuota de mercado en Ontario mejoró en 150 bps durante las últimas 4 semanas terminadas el 17 de enero de 2021, frente al tercer trimestre de 2021. -- Aumentamos nuestra cuota de mercado en la categoría de flores en 180 bps durante el tercer trimestre de 2021 frente al segundo trimestre de 2021. Twd. continuó impulsando las ganancias de cuota de mercado en el segmento de flores de valor creciente, ya que nuestra cuota de mercado de la flor de valor vendida en Ontario aumentó en 310 bps a 16,8% en el tercer trimestre de 2021 desde el segundo trimestre de 2021. -- Nuestras bebidas capturaron una cuota de mercado del 34% en el tercer trimestre, incluso cuando las nuevas marcas de bebidas han entrado en el mercado. Las bebidas de Canopy retuvieron las 3 principales marcas y nuestras marcas de bebidas están ordenando una mayor velocidad frente a un conjunto competitivo por SKU. -- Ha construido más impulso en el mercado de los EE.UU. impulsado por nuestros productos CBD y marcas no CBD -- Los productos CBD de salud y bienestar de Martha Stewart están viendo una fuerte demanda de los consumidores, con la marca ya superando más del 94% de todas las marcas de CBD en los EE.UU. en sólo 4 meses desde el lanzamiento. Canopy ha asegurado la distribución de la colección Martha Stewart CBD en más de 580 puntos de venta de Vitamin Shoppe y Super Supplements en todo el país. -- Después del final del trimestre, la Compañía lanzó productos para mascotas CBD bajo las marcas Martha Stewart CBD y SurityPro CBD. -- BioSteel ha establecido una red de entrega directa en tienda ("DSD") con los distribuidores de cerveza de Constellation Brands con los productos que comienzan a golpear los estantes en minoristas independientes en el mercado estadounidense. BioSteel ha logrado acuerdos con varias grandes cuentas de la cadena clave a través de los canales de tiendas y gas y de alimentos/fármacos/masa. -- Los productos vaporizadores S&B continuaron viendo un fuerte crecimiento impulsado por una distribución reforzada y un fuerte tirón del consumidor. -- This Works fortaleció los canales de venta de comercio electrónico directos (TW.com, shopcanopy.com) y de terceros. -- Operaciones más racionalizadas y mejor enfoque organizacional -- Cesaron las operaciones en varias instalaciones de producción en Canadá como parte de la revisión integral de nuestras operaciones destinadas a optimizar la huella de la Compañía. -- Entró en un acuerdo con Canopy Rivers Inc. ("Canopy Rivers") y su filial de propiedad total Canopy Rivers Corporation ("CRC") que desinvertirá el interés de Canopy Growth en Canopy Rivers, aumentará la propiedad condicional directa de la Compañía de U.S. MSO TerrAscend Corp. y aumentará la propiedad de Canopy Growth del invernadero Vert Mirabel. Como contraprestación adicional para los activos que se transfieren y la terminación del acuerdo de royalty, Canopy Growth hará un pago en efectivo a CRC de 115 millones de dólares y emitirá un total de 3.750.000 acciones comunes a CRC. El Plan de Acuerdo está sujeto a la aprobación de los accionistas de Canopy Rivers Inc. en una junta especial de accionistas que se espera que se celebre el 16 de febrero de 2021, y las aprobaciones aplicables por el Tribunal Superior de Justicia de Ontario y ciertas otras condiciones de cierre.

Revisión Financiera y Operativa del Tercer Trimestre Fiscal de 2021

Ingresos por Canal

(en millones de dólares canadienses, sin auditar) 3T 2021 3T 2020 vs. 3T 2020 --- Ingresos netos recreativos canadienses -Negocio a negocio(1) $43,1 $43,0 NM -Negocio a consumidor $20,2 $15,2 33% --- $63,3 $58,2 9% Ingresos netos médicos canadienses(2) $14,0 $13,5 4% Ingresos médicos internacionales $21,5 $18,7 15% --- $35,5 $32,2 10% Ingresos netos de cannabis $98,8 $90,4 9% Todos los demás ingresos $53,7 $33,4 61% --- Ingresos netos $152,5 $123,8 23% --- (1) Refleja impuestos especiales de 16,0 millones de dólares y otros ajustes de ingresos de 3,8 millones de dólares para el tercer trimestre de 2021 (3T 2020 -10,5 millones de dólares y 5,3 millones de dólares, respectivamente). (2) Refleja impuestos especiales de 1,4 millones de dólares en 3T 2021 (3T 2020 - 1,3 millones de dólares).

Ingresos por Forma

