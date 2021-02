COMUNICADO: Canopy Growth da a conocer los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2021 (3)

(en millones de dólares canadienses, sin auditar) 3T 2021 3T 2020 vs. 3T 2020 --- Ingresos netos recreativos canadienses -Cogollo seco(1) $66,2 $69,3 (4%) -Aceites y cápsulas blandas(1) $7,3 $4,7 55% -productos Cannabis 2.0(2) $9,6 $- NM -Ajustes otros ingresos(3) $(3,8) $(5,3) 28% -Impuestos especiales $(16,0) $(10,5) (52%) --- $63,3 $58,2 9% Ingresos netos médicos globales -Cogollo seco $9,0 $9,2 (2%) -Aceites y cápsulas blandas $27,0 $24,3 11% -Productos Cannabis 2.0(2) $0,9 $- NM -Impuestos especiales $(1,4) $(1,3) (8%) --- $35,5 $32,2 10% Ingresos netos de cannabis $98,8 $90,4 9% Todos los demás ingresos $53,7 $33,4 61% --- Ingresos netos $152,5 $123,8 23% --- (1) Excluye el impacto de ajustes de otros ingresos. (2) Los productos Cannabis 2.0 incluyen chocolates con infusión de cannabis, bebidas con infusión de cannabis y productos de vapeo de cannabis (incluidas fuentes de energía como baterías recargables y compactas, plumas de vapeo listas para usar y vainas de cartuchos/vapeo). (3) Ajustes de otros ingresos representan la determinación de la Compañía de rendimientos y ajustes de precios, y se relacionan con el canal de negocio a negocio recreativo canadiense.

Cannabis canadiense

-- Las ventas netas de B2B de recreativos se mantuvieron en el tercer trimestre de 2020, como mayor volumen de nuestros productos florales y una mayor contribución del producto Cannabis 2.0 fueron compensados por un cambio de mezcla negativo para valorar los productos florales. Las ventas netas de B2B de recreativos aumentaron un 2% en comparación con el segundo trimestre de 2021 impulsadas por las aperturas de tiendas en todo Canadá y el mejor rendimiento de la cuota de mercado. -- Las ventas netas de B2C de recreativos aumentaron un 33% frente al tercer trimestre de 2020 debido principalmente a un aumento en el número de tiendas corporativas y productos de cannabis 1.0 (flor seca, aceites y geles blandos) y productos de cannabis 2.0 que conducen a un tamaño de cesta promedio más alto. Las ventas netas de B2C recreativos aumentaron 8% frente al segundo trimestre de 2021 debido a un trimestre completo de ventas de diez nuevas tiendas en Alberta, y un crecimiento de las ventas de la misma tienda del 4% sobre el segundo trimestre de 2021 como resultado de las ventas estacionales y los programas promocionales. -- Los ingresos netos médicos canadienses aumentaron un 4% con respecto al tercer trimestre de 2020 impulsado principalmente por un mayor número de pedidos en el tercer trimestre de 2021.

Cannabis internacional

-- Los ingresos de C3 en el tercer trimestre de 2021 aumentaron un 19% con respecto al tercer trimestre de 2020 debido al crecimiento del mercado. Los ingresos de C3 en el tercer trimestre de 2021 aumentaron un 30% con respecto al segundo trimestre de 2021 debido a la resolución de un problema de embalaje con un distribuidor que limitó las ventas en el segundo trimestre de 2021. -- Las ventas de flores secas en Alemania disminuyeron un 2% en el tercer trimestre de 2021 con respecto al tercer trimestre de 2020 debido a los desafíos de la oferta y a un crecimiento más lento del mercado en parte impulsado por las restricciones de COVID 19.

Negocio estratégico

-- Los ingresos del vaporizador S&B en el tercer trimestre de 2021 aumentaron 53% con respecto al tercer trimestre de 2020, beneficiándose de una distribución reforzada en los EE.UU., una fuerte demanda de los consumidores, una cartera de productos más amplia y fuertes ventas estacionales. -- Las ventas de This Works en el tercer trimestre de 2021 aumentaron un 32% con respecto al tercer trimestre de 2020, beneficiándonos del fuerte crecimiento orgánico impulsado por las ventas de comercio electrónico y las ventas del desinfectante de manos Stress Check lanzado en el Reino Unido y los EE.UU. durante el año fiscal 2021. -- Las ventas de BioSteel aumentaron debido principalmente a la expansión de la distribución en los EE.UU. que impulsó un fuerte crecimiento orgánico. Más de la mitad de las ventas de BioSteel durante el período provinieron del mercado estadounidense.

Los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2021 y tercer trimestre del año fiscal 2020 presentados en este comunicado de prensa se han preparado de acuerdo con los GAAP de los EE.UU.

Nota: i) Calculado utilizando la herramienta de cuota de mercado propietaria interna que utiliza datos de punto de venta suministrados por un proveedor de datos externo, agencias gubernamentales y nuestras propias operaciones de tiendas minoristas en todo el país. La herramienta captura datos de puntos de venta de un promedio del 39% de las tiendas en Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Manitoba y Terranova & Labrador, datos de puntos de venta de un 100% de las tiendas en New Brunswick, Nueva Escocia y Prince Edward Island, así como agotamiento y datos de ventas de comercio electrónico de OCS.

Medidas no GAAP

EBITDA ajustado es una medida no GAAP utilizada por la administración que no está definida por los GAAP de los EE.UU. y puede no ser comparable a medidas similares presentadas por otras empresas. El EBITDA ajustado se calcula como la pérdida neta notificada, ajustada para excluir la recuperación del impuesto sobre la renta (gasto); otros ingresos (gastos), netos; pérdidas en las inversiones en métodos de capital; gastos de compensación basados en acciones; gastos de depreciación y amortización; deterioro de activos y costes de reestructuración; pérdidas de crédito previstas en activos financieros y cargos relacionados; costes de reestructuración registrados en el coste de los bienes vendidos; y cargos relacionados con el flujo de inventario en la mejora de las combinaciones de negocios, y más ajustados para eliminar los costes relacionados con la adquisición. La conciliación del EBITDA ajustado se presenta dentro de este comunicado de prensa y se explica en el Informe Trimestral de la Compañía en el Formulario 10-Q que se presentará ante la SEC.

El flujo de caja libre es una medida no GAAP utilizada por la administración que no está definida por los GAAP de los EE.UU. y puede no ser comparable a medidas similares presentadas por otras empresas. Esta medida se calcula como efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas menos compras y depósitos en propiedad, planta y equipo. La conciliación de Flujo de Efectivo Libre se presenta dentro de este comunicado de prensa y se explica en el Informe Trimestral de la Compañía en el Formulario 10-Q que se presentará ante la SEC.

