COMUNICADO: Canopy Growth da a conocer los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2021 (4)

El margen bruto ajustado y el porcentaje de margen bruto ajustado son medidas no GAAP utilizadas por la administración que no están definidas por los GAAP de los EE.UU. y pueden no ser comparables a medidas similares presentadas por otras empresas. El margen bruto ajustado se calcula como margen bruto excluyendo los costes de reestructuración registrados en el coste de los bienes vendidos. El Porcentaje de Margen Bruto Ajustado se calcula como Margen Bruto Ajustado dividido por ingresos netos. La conciliación de margen bruto ajustado y porcentaje de margen bruto ajustado se presenta dentro de este comunicado.

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth es una empresa líder mundial en cannabis diversificado y productos de consumo basados en cannabinoides, impulsada por la pasión por mejorar vidas, poner fin a la prohibición y fortalecer a las comunidades liberando todo el potencial del cannabis. Aprovechando la información de los consumidores y la innovación, ofrecemos variedades de productos en flor seca de alta calidad, aceite, cápsula de softgel, bebida infundida, formatos comestibles y tópicos, así como dispositivos vaporizadores de Canopy Growth y Storz & Bickel, líderes en la industria. Nuestra marca médica global, Spectrum Therapeutics, vende una gama de productos de espectro completo utilizando su sistema de clasificación codificado por colores y es líder del mercado tanto en Canadá como en Alemania. A través de nuestros galardonados banners Tweed y Tokyo Smoke, llegamos a nuestros consumidores adultos y hemos construido un seguimiento leal centrándonos en productos de alta calidad y relaciones significativas con los clientes. Canopy Growth ha entrado en el espacio de consumo de salud y bienestar en mercados clave como Canadá, los EE.UU. y Europa a través de la nutrición deportiva BioSteel, y soluciones para la piel y el sueño This Works; y ha introducido productos adicionales de CBD federalmente permitidos a los EE.UU. a través de nuestras marcas First & Free y Martha Stewart CBD. Canopy Growth tiene una asociación establecida con el líder de alcohol Fortune 500 Constellation Brands. Para más información visite www.canopygrowth.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3061642-1&h=2031645737&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3061642-1%26h%3D4152232101%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.canopygrowth.com%252F%26a%3Dwww.canopygrowth.com&a=www.canopygrowth.com].

El vídeo del día El Parlamento Europeo aprueba las

reglas del fondo de recuperación.

Nota sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene "declaraciones de futuro" incluidas dentro del significado de la legislación de valores aplicables, que implica ciertos riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Las declaraciones prospectivas predicen o describen nuestras operaciones futuras, planes de negocio, estrategias de negocio e inversión y el desempeño de nuestras inversiones. Estas declaraciones prospectivas se identifican generalmente por el uso de términos y frases como "intención", "objetivo", "estrategia", "estimación", "esperar", "proyecto", "proyecciones", "previsiones", "planes", "busca", "anticipa", "potencial", "propuesto", "voluntad", "debería", "podría", "podrá", "probablemente", "diseñado para", "futuro previsible", "creer", "programado" y otras expresiones similares. Nuestros resultados o resultados reales pueden diferir materialmente de los previstos. Se le advierte que no se base indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que sólo hablan a partir de la fecha en que se hizo la declaración.

Las declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto a:

(CONTINUA)