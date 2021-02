COMUNICADO: Canopy Growth da a conocer los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2021 (6)

CANOPY GROWTH CORPORATION BALANCES CONSOLIDADOS PROVISIONALES CONDENSADOS (en miles de dólares canadienses, excepto número de acciones y datos por acción, no auditado) 31 diciembre 31 marzo 2020 2020 --- ACTIVOS Activos actuales: Efectivo y equivalente de efectivo $824.960 $1.303.176 Inversiones a corto plazo 768.564 673.323 Inversiones restringidas a corto plazo 11.426 21.539 Importes por cobrar, netos 93.673 90.155 Inventario 394.023 391.086 Gastos prepagados y otros activos 78.979 85.094 Total activos actuales 2.171.625 2.564.373 Inversiones en métodos de capital 16.992 65.843 Otros activos financieros 682.595 249.253 Propiedad, planta y equipo 1.148.338 1.524.803 Activos intangibles 366.375 476.366 Fondos 1.917.900 1.954.471 Otros activos 5.357 22.636 Total activos $6.309.182 $6.857.745 PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS Pasivos corrientes: Cuentas por pagar $86.463 $123.393 Otros gastos y pasivos acumulados 88.419 64.994 Parte actual de la deuda a largo plazo 13.031 16.393 Otros pasivos 160.306 215.809 Pasivos corrientes totales 348.219 420.589 Deuda a largo plazo 619.165 449.022 Pasivos por impuestos diferidos 23.251 47.113 Responsabilidad derivada del Acuerdo de Acreage 450.000 250.000 Garantía derivada 415.946 322.491 Otros pasivos 157.079 190.660 Total pasivos 2.013.660 1.679.875 Compromisos y contingencias Interés no controlado canjeable 111.100 69.750 Patrimonio de accionistas de Canopy Growth Corporation: Acciones comunes - $nil valor de par; Autorizado - número ilimitado de acciones; Emitido - 373,803,786 acciones y 350,112,927 acciones, respectivamente 6.787.725 6.373.544 Capital desembolsado adicional 2.509.678 2.615.155 Otros ingresos integrales acumulados 27.407 220.899 Déficit (5.368.178) (4.323.236) Total patrimonio de los accionistas de Canopy Growth Corporation 3.956.632 4.886.362 Intereses no controlados 227.790 221.758 Patrimonio total de los accionistas 4.184.422 5.108.120 Pasivos y patrimonio total de los accionistas $6.309.182 $6.857.745

(CONTINUA)