COMUNICADO: Canopy Growth da a conocer los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2021 (8)

CANOPY GROWTH CORPORATION ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS PROVISIONALES DE FLUJOS DE EFECTIVO (en miles de dólares canadienses, no auditados) Nueve meses finalizados 31 diciembre 2020 2019 --- Flujo de efectivo de las actividades operativas: Pérdida neta $(1.054.125) $(61.035) Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en las actividades operativas: Depreciación de propiedad, planta y equipo 54.625 49.582 Amortización de activos intangibles 43.565 26.650 Porcentaje de pérdida en inversiones en métodos de capital 40.851 6.668 Compensación basada en acciones 72.632 241.922 Deterioro de activos y costes de reestructuración 459.579 Pérdidas de crédito previstas en activos financieros y cargos relacionados 108.480 Gastos del impuesto sobre la renta (recuperación) (18.086) (22.948) Moneda extranjera no efectivo (11.046) (3.945) Interés pagado (12.886) (13.738) Cambio en los activos y pasivos operativos, neto de los efectos de la compra de empresas: Importes por cobrar (12.507) 13.749 Gastos prepagados y otros activos (4.353) (6.214) Inventario (28.520) (240.555) Responsabilidades por pagar y devengadas (8.243) (11.559) Otros, incluyendo ajustes de valor razonable no en efectivo 2.135 (540.573) --- Efectivo neto utilizado en las actividades operativas (367.899) (561.996) --- Flujos de efectivo de actividades de inversión : Compras y depósitos en propiedad, planta y equipo (137.977) (610.858) Compras de activos intangibles (7.238) (13.724) Beneficios de venta de propiedad, planta y equipo 30.921 Ingresos por venta de activos intangibles 18.337 (Compras) redención de inversiones a corto plazo (83.612) 1.324.682 Venta de (inversiones en) inversiones de método de valores 7.000 (4.719) Inversiones en métodos de capital (34.236) (46.647) Inversiones en acuerdos con Acreage (49.849) (395.190) Préstamo avanzado a Acreage Hempco (66.995) Recuperación de importes relacionados con la financiación de construcción 10.000 Pago de pasivos relacionados con la adquisición (15.144) (29.837) Salida neta de efectivo en la adquisición de intereses no controlados (125) Salida neta de efectivo en la adquisición de filiales (505.156) Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (328.918) (281.449) --- Flujos de efectivo de actividades de financiación: Pago de los costes de emisión de acciones (670) (245) Ingresos por emisión de acciones por Canopy Rivers 92 1.062 Ingresos del ejercicio de las opciones de acciones 37.999 39.149 Ingresos del ejercicio de garantías 244.990 446 Emisión de deuda a largo plazo 10.268 Reembolso de la deuda a largo plazo (13.271) (122.036) --- Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación (utilizadas en) 269.140 (71.356) --- Efecto de los cambios en el tipo de cambio en efectivo y equivalentes de efectivo (50.539) (4.365) --- Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo (478.216) (919.166) Efectivo y equivalentes en efectivo, comienzo del período 1.303.176 2.480.830 Efectivo y equivalentes en efectivo, fin del período $824.960 $1.561.664 ---

Reconciliación del margen bruto ajustado(1) (medidas no-GAAP) Tres meses finalizados 31 diciembre (en miles de dólares canadienses, sin auditar) 2020 2019 Ganancias netas $152.528 $123.764 Margen bruto, indicado 24.585 38.208 Ajustes del margen bruto: Costes de reestructuración registrados en el coste de los artículos comercializados 15.637 Margen bruto ajustado(1) $40.222 $38.208 Porcentaje de margen bruto ajustado(1) 26% 31% (1) Margen bruto ajustado y porcentaje de margen bruto ajustado son medidas no-GAAP. Consulte las "medidas no-GAAP".

Reconciliación EBITDA (1) ajustado (medida no-GAAP) Tres meses finalizados 31 diciembre (en miles de dólares canadienses, sin auditar) 2020 2019 --- Pérdidas netas $(829.251) $(109.634) Recuperación ingresos por impuestos (15.600) (27.448) Otros gastos (ingresos) netos 290.567 (57.963) Pérdida de inversiones en métodos de capital 671 2.664 Compensación basada en acciones(2) 19.963 61.679 Costes relacionados con la adquisición 3.095 3.256 Depreciación y amortización(2) 32.385 30.464 Deterioro de activos y costes de reestructuración 400.422 Pérdidas de crédito previstas en activos financieros y cargos relacionados 13.735 Costes de reestructuración registrados en el coste de artículos comercializados 15.637 --- EBITDA1 ajustado $(68.376) $(96.982) --- (1)EBITDA ajustado es una medida no-GAAP. Consulte "medidas no-GAAP". 2 De los Estados Consolidados Provisionales Condensados de Flujo de Efectivo.

El vídeo del día El Parlamento Europeo aprueba las

reglas del fondo de recuperación.

Reconciliación de flujo de caja libre (1) Tres meses finalizados el 31 de diciembre (en miles de dólares canadienses, sin auditar) 2020 2019 --- Efectivo neto utilizado en actividades operativas $(87.604) $(189.911) Compras y depósitos en propiedad, planta y equipo (47.782) (170.708) --- Flujo de caja libre(1) $(135.386) $(360.619) --- (1)Flujo de caja libre es una medida no-GAAP. Vea "medidas no-GAAP".

Jennifer White, relaciones con los medios, [email protected]; Judy Hong, vicepresidenta de relaciones con los inversores e inteligencia competitiva, [email protected]; Tyler Burns, director de relaciones con los inversores, [email protected]

Sitio Web: canopygrowth.com/