COMUNICADO: Canopy Growth informa de los resultados financieros del primer trimestre fiscal de 2021 (2)

-- Ingresos: Los ingresos netos en el primer trimestre de 2021 aumentaron un 22% frente al primer trimestre de 2020 impulsados por mayores ventas de cannabis medicinal en Canadá y Alemania, fuertes ventas de vaporizadores Storz & Bickel ("S&B") y el beneficio de un trimestre completo de contribución de las empresas adquiridas C(3) (adquirida en abril de 2019) y This Works (adquirida en mayo de 2019) que se reflejaron durante un trimestre completo en el primer trimestre de 2021. Excluyendo el impacto de los negocios adquiridos, el crecimiento neto de las ventas aumentó un 9% con respecto al primer trimestre de 2020. El crecimiento se vio parcialmente compensado por una disminución de los ingresos del cannabis recreativo canadiense debido a la restricción del entorno operativo minorista en respuesta a la pandemia de COVID-19 y al aumento de la competencia en productos secos a base de flores. -- Margen bruto: El margen bruto fue del 6%. El margen bruto ajustado, excluyendo los costes de mejora del inventario, fue del 7%, de 1.300 bps menos que en el primer trimestre de 2020. El margen bruto se vio afectado por una menor producción, así como por las variaciones de fabricación y los ajustes de inventario. -- Gastos operativos: Los gastos totales de SG&A disminuyeron un 23% frente al primer trimestre de 2020, impulsados por reducciones año tras año en los gastos de Ventas y Marketing, parcialmente compensados por mayores gastos de Generales & Administrativo (G&A) e Investigación y Desarrollo ("I+D"). La disminución de los gastos de Ventas y Marketing del 25% refleja los menores gastos de compensación resultantes de las acciones de reestructuración corporativa tomadas a principios de año, las actividades de marketing retrasadas o canceladas y la reducción de los gastos relacionados con los viajes debido a la pandemia de COVID-19. Los gastos de G&A aumentaron un 2%, mientras que los gastos de I+D aumentaron un 61% impulsados principalmente por estudios de investigación que comenzaron en el segundo y tercer trimestre de 2020 y aumentaron las actividades para apoyar el desarrollo de productos cannabis 2.0. Los gastos de compensación basados en acciones disminuyeron un 65% con respecto al primer trimestre de 2020. -- Pérdida neta: La pérdida neta de 128 millones de dólares en el primer trimestre de 2021, una pérdida más estrecha de 66 millones de dólares frente al primer trimestre de 2020, fue impulsada por mayores ingresos y menores gastos SG&A. -- EBITDA ajustado: La pérdida de EBITDA ajustado fue de 92 millones de dólares en el primer trimestre de 2021, en comparación con una pérdida de 93 millones de dólares en el primer trimestre de 2020. -- Posición de efectivo: Las inversiones en efectivo y a corto plazo ascendieron a 2.000 millones de dólares a 30 de junio de 2020, sin cambios desde los 2.000 millones de dólares al 31 de marzo de 2020, lo que refleja la inversión de aproximadamente 245 millones de dólares por parte de una subsidiaria indirecta de propiedad total de Constellation Brands para ejercer órdenes de compensación en la compañía compensadas por la pérdida de EBITDA y las inversiones de capital.

Aspectos destacados de negocios y operaciones

-- Avances significativos en nuestras prioridades estratégicas y diseño organizativo: Las actividades clave incluyeron la implementación de una nueva estructura organizativa y la alineación de recursos para reflejar una nueva estrategia, iniciar la revisión de la cadena de suministro de extremo a extremo, e implementar programas de mejora de la calidad de las flores secas. -- Fortalecimiento del posicionamiento competitivo en el mercado recreativo de Canadá: -- Completó un reposicionamiento nacional de la marca de valor de flor seca Twd.; nuestra participación en dólares aumentó casi 5pts en flor de valor en la provincia de Ontario durante las últimas 4 semanas terminadas el 19 de julio de 2020. -- Los productos Rec 2.0 de la compañía representaron el 13% del total de las ventas B2B de Canadá en el primer trimestre de 2021; Cuatro bebidas de cannabis Ready-to-Drink ("RTD") bajo las marcas Tweed, Houseplant y DeepSpace disponibles en todo el país en el mercado recreativo canadiense; más de 1,2 millones de unidades de bebidas se han enviado desde finales de marzo de 2020. -- Intensificación de las actividades en el mercado estadounidense para impulsar el crecimiento acelerado de los ingresos: -- Lanzamiento del sitio de comercio electrónico shopcanopy.com ("ShopCanopy") en el trimestre actual; ShopCanopy ofrece un destino de compras integral para la creciente cartera de productos CBD de la compañía en los Estados Unidos. -- Las bebidas BioSteel RTD no CBD en nuevos envases Tetrapak respetuosos con el medio ambiente ya está disponible para la venta en línea en los Estados Unidos; estamos participando activamente con los principales minoristas en un esfuerzo por expandir la distribución de productos BioSteel a mercados clave en los Estados Unidos. -- Distribución ampliada de productos vaporizadores S&B en los Estados Unidos -- Preparaciones finales en curso para el lanzamiento de productos de CBD de salud y bienestar de la marca Martha Stewart que se esperan en las próximas semanas. -- Company and Acreage Holdings, Inc. ("Acreage") entró un acuerdo de propuesta para modificar los términos del acuerdo existente entre la compañía y Acreage (el "Acuerdo Enmendado"), que reafirma el camino de la compañía hacia el mercado estadounidense de THC cuando sea federalmente permisible; el Acuerdo enmendado está sujeto, entre otras cosas, a la aprobación de los accionistas de Acreage y a la aprobación de los tribunales. -- Continuar evaluando el impacto de la pandemia de COVID-19, con un enfoque en la salud y seguridad de nuestros empleados, la continuidad del negocio y el apoyo a nuestras comunidades. Hasta la fecha, ha habido una interrupción mínima en la cadena de producción y suministro, todas nuestras 22 tiendas minoristas de propiedad corporativa han reabierto y nuestra posición de liquidez sigue siendo fuerte.

Revisión operativa y financiera del primer trimestre fiscal de 2021

Ingresos por canal

(en millones de dólares canadienses, no auditado) Q1 2021 Q1 2020 vs. Q1 2020 --- Ingresos netos recreativos canadienses -Negocio a negocio(1) $34,9 $38,9 (10%) -Negocio a consumidor $9,3 $10,6 (12%) --- Ingresos netos recreativos canadienses $44,2 $49,5 (11%) --- Ingresos netos médicos canadienses(2) $13,9 $11,7 19% --- Ingresos médicos internacionales $20,2 $10,5 92% --- Todos los demás ingresos $32,1 $18,8 71% --- Ingresos netos $110,4 $90,5 22% --- (1) Incluye impuestos especiales de $7,2 millones (Q1 2020 -$11,5 millones). (2) Incluye impuestos especiales de $1,4 miliones (Q1 2020 -$1,4 millones).

Ingresos por Forma

(en millones de dólares canadienses, no auditado) Q1 2021 Q1 2020 vs. Q1 2020 Ingresos recreativos canadienses -Bulbo seco(1) $40,1 $60,8 (34%) -Aceites y cápsulas blandas(1) $7,7 $8,2 (6%) -Productos de Cannabis 2.0(2) $7,0 $- NM -Otros ajustes de ingresos(3) $(3,4) $(8,0) 58% -Impuestos especiales $(7,2) $(11,5) 37% $44,2 $49,5 (11%) Ingresos médicos globales -Bulbo seco $10,2 $7,2 42% -Aceites y cápsulas blandas $25,0 $16,4 52% -Productos de Cannabis 2.0(2) $0,3 $- NM -Impuestos especiales $(1,4) $(1,4) 0% $34,1 $22,2 54% Todos los demás ingresos $32,1 $18,8 71% --- Ingresos netos $110,4 $90,5 22% ---

(1) Excluye el impacto de otros ajustes de ingresos. (2) Los productos Cannabis 2.0 incluyen chocolates con infusión de cannabis, bebidas con infusión de cannabis y productos de vapeo de cannabis (incluidas fuentes de energía como baterías recargables y compactas, plumas de vapeo listas para usar y vainas de cartucho/vapeos) (3) Otros ajustes de ingresos representan la determinación de la compañía de rendimientos y ajustes de precios, y se relacionan con el canal de negocio a negocio recreativo canadiense.

Cannabis Canadiense

(CONTINUA)