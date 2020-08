COMUNICADO: Canopy Growth informa de los resultados financieros del primer trimestre fiscal de 2021 (6)

CANOPY GROWTH CORPORATION BALANCES CONSOLIDADOS PROVISIONALES CONDENSADOS (en miles de dólares canadienses, excepto número de acciones y datos por acción, no auditado) 30 de junio, 31 de marzo, 2020 2020 ACTIVOS Activos actuales: Efectivo y equivalentes en efectivo $975.870 $1.303.176 Inversiones a corto plazo 1.060.901 673.323 nversiones restringidas a corto plazo 16.436 21.539 Importes por cobrar, netos 72.578 90.155 Inventario 389.800 391.086 Gastos prepagados y otros activos 98.362 85.094 Total activos actuales 2.613.947 2.564.373 Inversiones en métodos de capital 58.654 65.843 Otros activos financieros 273.624 249.253 Propiedad, planta y equipo 1.508.668 1.524.803 Activos intangibles 444.199 476.366 Fondos 1.929.418 1.954.471 Otros activos 17.320 22.636 Total activos $6.845.830 $6.857.745 PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS Pasivos corrientes: Cuentas por pagar $89.368 $123.393 Otros gastos y pasivos acumulados 82.981 64.994 Parte actual de la deuda a largo plazo 22.570 16.393 Otros pasivos 124.757 215.809 Pasivos corrientes totales 319.676 420.589 Deuda a largo plazo 477.836 449.022 Pasivos por impuestos diferidos 45.816 47.113 Responsabilidad derivada del Acuerdo de Acreage 285.000 250.000 Garantía derivada 287.122 322.491 Otros pasivos 168.239 190.660 Total pasivos 1.583.689 1.679.875 Compromisos y contingencias Interés no controlado canjeable 81.600 69.750 Patrimonio de los accionistas de Canopy Growth Corporation: Acciones comunes $nil valor de par; Autorizado -número ilimitado de acciones; 6.724.245 6.373.544 Emitido - 370.865.639 acciones y 350.112.927 acciones, respectivamente Capital desembolsado adicional 2.520.371 2.615.155 Otros ingresos integrales acumulados 152.415 220.899 Déficit (4.431.737) (4.323.236) Total patrimonio de los accionistas de Canopy Growth Corporation 4.965.294 4.886.362 Intereses no controlados 215,247 221.758 Patrimonio total de los accionistas 5.180.541 5.108.120 Pasivos y patrimonio totales de los accionistas $6.845.830 $6.857.745

Programa 2

CANOPY GROWTH CORPORATION ESTADOS CONSOLIDADOS PROVISIONALES CONDENSADOS DE OPERACIONES (en miles de dólares canadienses, excepto número de acciones y datos por acción, no auditado) Tres meses finalizados el 30 de junio 2020 2019 Ingresos $119.088 $103.391 Impuestos especiales 8.672 12.909 Ingresos netos 110.416 90.482 Coste de bienes vendidos 103.921 72.192 Margen bruto 6.495 18.290 Gastos operativos: Gastos de venta, generales y administrativos 135.392 145.647 Compensación basada en acciones 30.685 87.362 Deterioro de activos y costes de reestructuración 12.794 Total gastos operativos 178.871 233.009 Pérdida operativa (172.376) (214.719) Pérdida por inversiones en métodos de capital (7.189) (1.833) Otros ingresos (gastos), netos 48.205 32.,768 Pérdida antes de impuestos sobre la renta (131.360) (183.784) Recuperación del impuesto sobre la renta (gasto) 3.038 (10.267) Pérdida neta (128.322) (194.051) Pérdida neta atribuible a intereses no controlados e intereses no controlados canjeables (19.821) (8.182) Pérdida neta atribuible a Canopy Growth Corporation $(108.501) $(185.869) Pérdida básica y diluida por acción $(0,30) $(0,54) Acciones comunes medias ponderadas básicas y diluidas en circulación 363.763.347 346.779.156

Programa 3

(CONTINUA)