COMUNICADO: Canopy Growth informa de los resultados financieros del segundo trimestre de 2021 (1)

Ingresos netos trimestrales récord de 135 millones de dólares

Pérdida neta de 97 millones de dólares; pérdida de EBITDA ajustado de 86 millones de dólares, una mejora del 43% frente al segundo trimestre del año 2020

Implementación de iniciativas para captar entre 150 y 200 millones de dólares de ahorro en toda nuestra estructura de costes

Aumento de la cuota de mercado en 200 puntos básicos en el mercado recreativo canadiense basado en nuestro rastreador de cuota de mercado propietario

Construir impulso en EE.UU. y establecer bases para la posición de liderazgo a largo plazo

SMITHS FALLS, ON, 11 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" o la "Compañía") anunció hoy sus resultados financieros para el segundo trimestre fiscal 2021 terminado el 30 de septiembre de 2020. Toda la información financiera en este comunicado de prensa se reporta en millones de dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

"Nuestra renovada estrategia de ganar la mentalidad de los consumidores, junto con una mayor agilidad y ejecución, ha dado lugar a ingresos netos récord para el segundo trimestre y el impulso en áreas clave del negocio", dijo David Klein, consejero delegado. "Canopy Growth se posiciona para un crecimiento continuo a medida que establecemos una sólida posición de liderazgo que se muestra a través de nuestra amplia cartera de marcas y productos diferenciados, incluyendo nuestras bebidas infundidas con cannabis líderes en la industria".

"Vimos otra cuarta parte de la mejora en nuestra relación de gastos operativos, mientras que nuestras inversiones en marketing e I+D se están redirigiendo para impulsar las ventas", agregó Mike Lee, director financiero. "Mayormente, nuestra revisión integral ha identificado oportunidades de ahorro de costes en el rango de 150-200 millones de dólares a través del coste de los bienes vendidos, gastos generales y administrativos, e inventario, y se están realizando esfuerzos para capturar rápidamente el valor. Aprovechando las mejoras continuas en todo nuestro negocio, estamos acelerando nuestro camino hacia la rentabilidad, especialmente en nuestro mercado más grande, Canadá."

Resumen financiero del segundo trimestre fiscal 2021

Ingresos netos Margen bruto Pérdida neta EBITDA(1) Flujo de caja libre(2) porcentaje ajustado Informado $135,3 19% $(96,6) $(85,7) $(190,4) --- vs. 2T 2020 77% 1.400 bps (140%) 43% 57% ---

(1) EBITDA ajustado no es una medida GAAP. Vea "Medidas no GAAP". 2 El flujo de caja libre es una medida no GAAP. Vea "Medidas no GAAP".

Aspectos financieros corporativos del segundo trimestre fiscal 2021

-- Ingresos: Logramos unos ingresos netos trimestrales récord de 135,3 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021 impulsados por el aumento de los ingresos recreativos canadienses, la fuerza continua en las ventas de vaporizadores Storz & Bickel ("S&B") y This Works, y la contribución de BioSteel, que fue adquirida en octubre de 2019. El crecimiento frente al período del año anterior también se benefició de una comparación favorable, ya que los resultados del segundo trimestre de 2020 incluyeron un cargo de 32,7 millones de dólares por rendimientos, provisiones de rendimiento y asignaciones de precios principalmente relacionadas con la reestructuración de la cartera de softgel y petróleo recreativo de la Compañía. Ajustando para el cargo del segundo trimestre de 2020, las ventas netas aumentaron un 24% frente al segundo trimestre de 2020. -- Margen bruto: El margen bruto del 19% subió 1.400 bps frente al segundo trimestre de 2020. El margen bruto durante el segundo trimestre de 2021 en comparación con el primer trimestre de 2021 se vio afectado por una combinación de negocios desfavorable impulsada por una menor contribución del negocio de International Medical y una menor producción continua, parcialmente compensada por un menor ajuste del inventario. -- Gastos operativos: Los gastos SG&A ("SG&A") totales disminuyeron un 19% frente al segundo trimestre de 2020, impulsados por reducciones año tras año en los gastos de ventas y marketing y generales y administrativos, parcialmente compensados por mayores gastos de Investigación y Desarrollo ("I+D"). La disminución de los gastos de ventas y marketing del 30% refleja los menores gastos de compensación resultantes de las acciones de reestructuración corporativa tomadas a principios de año, las actividades de marketing retrasadas o canceladas y la reducción de los gastos relacionados con los viajes debido a la pandemia de COVID-19. Los gastos de G&A disminuyeron un 26%, mientras que los gastos de I+D aumentaron un 19% impulsados principalmente por estudios de investigación en curso que comenzaron después del segundo trimestre de 2020. Excluyendo los costes relacionados con la adquisición de 3,5 millones de dólares, los gastos de SG&A disminuyeron en un 20% frente al segundo trimestre de 2020. Los gastos de compensación basados en acciones disminuyeron un 76% con respecto al segundo trimestre de 2020. -- Pérdida neta: La pérdida neta de 96,6 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021, una pérdida más amplia de 339,2 millones de dólares frente al segundo trimestre de 2020, fue impulsada por otros ingresos más bajos. -- EBITDA ajustado: La pérdida de EBITDA ajustado fue de 85,7 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021, en comparación con una pérdida de 150,4 millones de dólares en el segundo trimestre de 2020 impulsada por mayores ingresos y menores gastos operativos. -- Posición de efectivo: Las inversiones de efectivo y a corto plazo ascendieron a 1.722 millones de dólares al 30 de septiembre de 2020, lo que representa una disminución de 254 millones de dólares desde 1.976 millones de dólares al 31 de marzo de 2020, lo que refleja la pérdida del EBITDA y las inversiones de capital.

Aspectos destacados de negocios y operaciones

