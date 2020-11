COMUNICADO: Canopy Growth informa de los resultados financieros del segundo trimestre de 2021 (3)

-- Los ingresos del vaporizador S&B en el segundo trimestre de 2021 aumentaron un 100% con respecto al segundo trimestre de 2020, beneficiándose de una distribución ampliada en EE. UU., una cartera de productos más amplia y una mayor demanda de clientes. S&B está logrando ventas mensuales récord a medida que el negocio continúa beneficiándose de los nuevos distribuidores estadounidenses agregados a principios de este año, así como de nuevos pedidos. -- Las ventas de This Works en el segundo trimestre de 2021 aumentaron un 34% con respecto al segundo trimestre de 2020 debido al fortalecimiento del canal de ventas de comercio electrónico, las ventas a las tiendas de ladrillo y mortero del Reino Unido antes de la temporada de vacaciones y el lanzamiento del nuevo desinfectante de manos Stress Check en Estados Unidos. -- Las ventas de BioSteel se beneficiaron de la reapertura de los grandes minoristas de cajas después de la pandemia, la distribución minorista ampliada en Canadá y el lanzamiento de bebidas deportivas listas para beber en los Estados Unidos. Más de la mitad de las ventas de BioSteel durante el período provinieron del mercado estadounidense.

Los resultados financieros del segundo trimestre del año fiscal 2021 y segundo trimestre del año fiscal 2020 presentados en este comunicado de prensa se han preparado de acuerdo con U.S. GAAP.

Información sobre Webcast y Conferencia telefónica

La compañía organizará una conferencia telefónica y audio webcast con David Klein, consejero delegado y Mike Lee, responsable financiero a las 10:00 AM hora del este el 9 de noviembre de 2020.

Información de la Webcast

Un webcast de audio en vivo estará disponible en: https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1384068&tp_key=9317fbfde9 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2974581-1&h=761582471&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2974581-1%26h%3D3045221009%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fproduceredition.webcasts.com%252Fstarthere.jsp%253Fei%253D1384068%2526tp_key%253D9317fbfde9%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fproduceredition.webcasts.com%252Fstarthere.jsp%253Fei%253D1384068%2526tp_key%253D9317fbfde9&a=https%3A%2F%2Fproduceredition.webcasts.com%2Fstarthere.jsp%3Fei%3D1384068%26tp_key%3D9317fbfde9]

Información de reproducción

Se podrá acceder a una repetición webcast hasta las 11:59 PM ET del 7 de febrero de 2021 en: https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1384068&tp_key=9317fbfde9 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2974581-1&h=761582471&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2974581-1%26h%3D3045221009%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fproduceredition.webcasts.com%252Fstarthere.jsp%253Fei%253D1384068%2526tp_key%253D9317fbfde9%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fproduceredition.webcasts.com%252Fstarthere.jsp%253Fei%253D1384068%2526tp_key%253D9317fbfde9&a=https%3A%2F%2Fproduceredition.webcasts.com%2Fstarthere.jsp%3Fei%3D1384068%26tp_key%3D9317fbfde9]

Medidas no GAAP

EBITDA ajustado es una medida no GAAP utilizada por la administración que no está definida por los GAAP de los Estados Unidos y puede no ser comparable a medidas similares presentadas por otras empresas. El EBITDA ajustado se calcula como la pérdida neta notificada, ajustada para excluir la recuperación del impuesto sobre la renta (gasto); otros ingresos (gastos), netos; pérdidas en las inversiones en métodos de capital; gastos de compensación basados en acciones; gastos de depreciación y amortización; deterioro de activos y costes de reestructuración; pérdidas de crédito previstas en activos financieros y cargos relacionados y cargos relacionados con el flujo de inventario en la mejora de las combinaciones de negocios, y más ajustados para eliminar los costes relacionados con la adquisición. La conciliación del EBITDA ajustado se presenta dentro de este comunicado de prensa y se explica en el Informe Trimestral de la Compañía en el Formulario 10-Q que se presentará ante la SEC.

El flujo de caja libre es una medida no GAAP utilizada por la administración que no está definida por los GAAP de los Estados Unidos y puede no ser comparable a medidas similares presentadas por otras empresas. Esta medida se calcula como efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas menos compras y depósitos en propiedad, planta y equipo. La conciliación de Flujo de Efectivo Libre se presenta dentro de este comunicado de prensa y se explica en el Informe Trimestral de la Compañía en el Formulario 10-Q que se presentará ante la SEC.

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth es una destacada Compañía de nivel mundial diversificada dedicada al cannabis y marihuana, y ofrece marcas distintas y variedades destacadas de cannabis en formas de cápsula seca, de aceite y Softgel, así como dispositivos médicos por medio de la filial de la Compañía, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación del producto y los procesos hasta la ejecución de mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión que produce el liderazgo y el compromiso de la construcción de una Compañía de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país en un momento. La Compañía tiene operaciones en más de una docena de países en los cinco continentes.

La división médica de la compañía, Spectrum Therapeutics está orgullosamente dedicada a formar a profesionales de la salud, llevando a cabo una investigación clínica robusta y mejorando el conocimiento del público del cannabis, y ha dedicado millones de dólares a la investigación comercializable y de vanguardia y al desarrollo IP. Spectrum Therapeutics vende un rango de productos de espectro completo que utilizan el sistema Spectrum de clasificación de color codificado así como un solo cannabinoide Dronabinol bajo la marca Bionorica Ethics.

La compañía opera tiendas minoristas en Canadá bajo sus reconocidas pancartas Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis globalmente reconocida que ha construido una base de seguidores amplia y fiel centrándose en productos de calidad y fuertes relaciones con el cliente.

Desde nuestra cotización pública en la Toronto Stock Exchange y en la New York Stock Exchange hasta nuestra expansión internacional continuada, el orgullo del avance en el valor de los accionistas por medio de la dirección está enraizado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con los principales nombres del sector, incluyendo a los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas de crecimiento DNA Genetics y Green House Seeds, además del líder de alcohol dentro de Fortune 500, Constellation Brands, solo por nombrar a algunos. Si desea más información visite www.canopygrowth.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2974581-1&h=558773173&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2880415-1%26h%3D3822566043%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fcanopygrowth.com%252F%26a%3Dwww.canopygrowth.com&a=www.canopygrowth.com].

Nota sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene "declaraciones de futuro" incluidas dentro del significado de la legislación de valores aplicables, que implica ciertos riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Las declaraciones prospectivas predicen o describen nuestras operaciones futuras, planes de negocio, estrategias de negocio e inversión y el desempeño de nuestras inversiones. Estas declaraciones prospectivas se identifican generalmente por el uso de términos y frases como "intención", "objetivo", "estrategia", "estimación", "esperar", "proyecto", "proyecciones", "previsiones", "planes", "busca", "anticipa", "potencial", "propuesto", "voluntad", "debería", "podría", "podrá", "probablemente", "diseñado para", "futuro previsible", "creer", "programado" y otras expresiones similares. Nuestros resultados o resultados reales pueden diferir materialmente de los previstos. Se le advierte que no se base indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que sólo hablan a partir de la fecha en que se hizo la declaración.

Las declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto a:

