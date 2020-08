COMUNICADO: CardioMech AS anuncia una serie A de 18,5 millones de dólares

- CardioMech AS anuncia una serie A de 18,5 millones de dólares para su tecnología de reparación de válvula mitral transcatéter La serie A, liderada por un inversor estratégico no desvelado, junto a Hadean Ventures e Investinor, serán los fondos para el viaje de CardioMech que trate a los pacientes en el primer ensayo de viabilidad realizado en humanos MINNEAPOLIS, 5 de gosto de 2020 /PRNewswire/ -- CardioMech AS, compañía de dispositivos médicos con sede en Minneapolis que desarrolla la tecnología de reparación de válvula mitral suministrada de forma transeptal, anunció hoy el cierre de su serie A por medio de un inversor estratégico no desvelado con el inversor de salud especializado Hadean Ventures e Investinor. La ronda de financiación de 18,5 millones de dólares servirá para su viaje de realización del primer ensayo de viabilidad en humanos.

- CardioMech AS anuncia una serie A de 18,5 millones de dólares para su tecnología de reparación de válvula mitral transcatéter La serie A, liderada por un inversor estratégico no desvelado, junto a Hadean Ventures e Investinor, serán los fondos para el viaje de CardioMech que trate a los pacientes en el primer ensayo de viabilidad realizado en humanos MINNEAPOLIS, 5 de gosto de 2020 /PRNewswire/ -- CardioMech AS, compañía de dispositivos médicos con sede en Minneapolis que desarrolla la tecnología de reparación de válvula mitral suministrada de forma transeptal, anunció hoy el cierre de su serie A por medio de un inversor estratégico no desvelado con el inversor de salud especializado Hadean Ventures e Investinor. La ronda de financiación de 18,5 millones de dólares servirá para su viaje de realización del primer ensayo de viabilidad en humanos. https://mma.prnewswire.com/media/958938/CardioMech_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/958938/CardioMech_Logo.jpg] La regurgitación mitral, el flujo de retorno de la sangre a través de la válvula mitral, se produce cuando los folíolos de la válvula mitral no se cierran de forma adecuada, siendo la tercera enfermedad cardiovascular más común. El mercado para tratar esta enfermedad se espera que sea muy superior que el del mercado TAVR, actualmente un mercado de 4.000 millones de dólares. CardioMech está desarrollando una tecnología de reparación de válvula mitral basada en catéter como alternativa a la cirugía cardíaca de corazón abierto al colocar su cuerda(s) artificial en el corazón por medio de un catéter para reducir o eliminar la regurgitación mitral sin abrir el pecho, parar el corazón o someterse a un bypass de corazón-pulmón. "Me ilusiona asociarnos a nuestro inversor estratégico, Hadean e Investinor, destacados desarrolladores mundiales dedicados al desarrollo de las tecnologías de dispositivos médicos", indicó Rick Nehm, director general y consejero delegado de CardioMech. "De forma conjunta, vamos a perseguir y conseguir nuestro objetivo para mejorar de forma importante el estándar de cuidado para los pacientes que padecen regurgitación mitral". "Estamos muy emocionados de pasar a formar parte de un inversor estratégico clave para fundar CardioMech para su estudio de viabilidad, no solo porque vemos que es la tecnología más prometedora del mercado mitral, sino porque cuenta con potencial como la tecnología más prometedora del mercado mitral, ya que cuenta además con un impacto importante y destacado en muchos pacientes que sufren regurgitación mitral en todo el mundo", destacó Ingrid Teigland Akay, doctora, MBA y socia administrativa de Hadean Ventures. "CardioMech cuenta con una tecnología adecuada, el equipo correcto, los socios precisos en el mercado adecuado, e Investinor está emocionado de invertir en su desarrollo de tecnología creada en Noruega", indicó Ann-Tove Kongsness, directora de inversiones de Investinor. Acerca de CardioMech: CardioMech AS es una compañía de propiedad privada que desarrolla tecnología de reparación de válvula mitral transcatéter para tratar a los pacientes que padecen DMR sintomática entre moderada y severa y severa debido al prolapso o agitación. Si desea más información visite la página web www.cardiomech.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2876028-1&h=514992505&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2876028-1%26h%3D2783548843%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cardiomech.com%252F%26a%3Dwww.cardiomech.com&a=www.cardiomech.com]. Acerca de Hadean Ventures: Hadean Ventures es un manager de fondos de las ciencias de la vida que invierte en compañías de Europa con un objetivo puesto en la región nórdica. Los fondos están respaldados por los principales inversores privados e institucionales. Hadean Ventures cuenta con oficinas en Oslo y Estocolmo, y colabora con instituciones académicas de nivel mundial y empresas de nueva creación de la región y más allá. www.hadeanventures.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2876028-1&h=882565837&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2876028-1%26h%3D2121455028%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hadeanventures.com%252F%26a%3Dwww.hadeanventures.com&a=www.hadeanventures.com]. Acerca de Investinor: Investinor es un desarrollador de capital de riesgo destacado centrado en Nordic Venture y de valores de crecimiento. Invertimos en las compañías tecnológicas no listadas más prometedoras destinadas al crecimiento y expansión de nivel internacional. Su cartera de inversión está formada en la actualidad por 70 compañías. El fondo es financieramente fuerte, y presenta una filosofía de inversión consistente y creíble. www.investinor.no [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2876028-1&h=3942668929&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2876028-1%26h%3D455007076%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.investinor.no%252F%26a%3Dwww.investinor.no&a=www.investinor.no]. Atención: El dispositivo CardioMech está en fase primaria de desarrollo de I+D y NO está aprobado ni cuenta con permiso de la FDA ni de ningún otro organismo en ninguna región del mundo. Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/958938/CardioMech_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2876028-1&h=2395904363&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2876028-1%26h%3D1362211483%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F958938%252FCardioMech_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F958938%252FCardioMech_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F958938%2FCardioMech_Logo.jpg] CONTACTO: CONTACTO: CardioMech, Rick Nehm, director general y consejerodelegado de CardioMech AS, +46 702117005 (Suecia),[email protected]; Alternativo: Paul Maccabee, Maccabee PR,+1-612-366-5287; Hadean Ventures, Ingrid Teigland Akay, MD, MBA, socioadministrativo de Hadean Ventures, +47 41140967,[email protected]; Investinor, Ann-Tove Kongsnes,director de inversiones de Investinor, +47 93054975,[email protected] Sitio Web: http://www.cardiomech.com/