COMUNICADO: Carmen Electra y JeffBezos4skin lanzan la primera colección NFT con escote a la venta

LOS ANGELES, 10 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Carmen Electra revolucionó recientemente a la comunidad NFT al anunciar su primera colección NFT en colaboración con el coleccionista decorado de NFT: @ Jeffbezos4skin en TMZ. Ella dejará caer una serie de piezas de arte digital, incluido un 1 de 1, oportunidad exclusiva de poseer una parte de su cuerpo (área del escote) y usarla como lienzo con fines artísticos, promocionales o cualquier otro mensaje personalizable, incluidos logotipos o empresa. nombres. Para reiterar, este NFT ofrecerá bienes raíces digitales en el escote de Carmen Electra que el mejor postor puede personalizar como quiera. Este proyecto fusiona el arte corporal con el arte digital e introduce un nuevo lugar para la publicidad en el espacio NFT. Además, parte de los beneficios obtenidos se donarán a la fundación The Breast Cancer Research en la organización Stand Up To Cancer.

A Carmen y su agente Darren Prince, consejero delegado de Prince Marketing Group / Prince Digital Group y su gerente Thaer Mustafa, les encantó la idea de un proyecto de arte digital interactivo que ofrezca un valor personalizado tanto a los coleccionistas como a los creadores que realmente puede durar para siempre. Además, se comprometen a utilizar sus redes expansivas para comercializar juntos el NFT personalizable 1/1 para garantizar una experiencia lucrativa para el ganador de la subasta.

Carmen, una mujer muy versada en la industria del entretenimiento como cantante y bailarina descubierta por Prince, que luego pasó a ser actriz en Baywatch y modelo para Playboy, se muestra muy optimista sobre los NFT. A diferencia de la mayoría de las celebridades que entran en el espacio para una rápida toma de efectivo personal, la actitud de Carmen hacia los NFT se describe mejor como esperanzada y comprometida. Al respecto, dijo: "Mis NFT no solo están aquí para excitarte, sino para hacerte ganar dinero, que por cierto disfrutarás por mucho más tiempo que mi matrimonio con Dennis Rodman".

Juntos, Prince, 4skin y Electra pretenden lanzar más oportunidades revolucionarias de NFT similares a lo que han llamado este proyecto "Cleavage Real-Estate". Con la impresionante lista de atletas icónicos y celebridades representados por Prince Marketing Group, la colección y el conocimiento de los muchos activos de JeffBezos4skin y Electra, cualquiera que esté atento a los NFT debería estar prestando atención. El lanzamiento se anunciará en http://carmennft.com .

