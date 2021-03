COMUNICADO: Casio lanza el EDIFICE Honda Racing Limited Edition inspirado en la moto legendaria Honda RC162

TOKIO, 25 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. anunció hoy el lanzamiento del EQS-930HR, el quinto modelo realizado en colaboración con Honda Racing en la gama EDIFICE de cronógrafos de metal de alto rendimiento basados en el concepto de marca de "Speed and Intelligence" ("velocidad e inteligencia").

Honda Racing hace referencia a las actividades de deportes de motor que lleva a cabo en todo el mundo Honda Motor Co., Ltd. La colaboración entre Honda Racing y EDIFICE, ambas con orígenes en Japón, ha evolucionado desde el año 2018, pasando a ser una dedicación compartida con las capacidades de aventajamiento de alta tecnología en sus búsquedas mundiales.

El año 2021 marca el 60 aniversario de la victoria de Honda en 1961 durante la segunda ronda del Gran Premio de 250cc celebrado en Alemania Occidental, donde Kunimitsu Takahashi se convirtió en el primer piloto japonés en conseguir un campeonato mundial de motociclismo en ruta. Se ha diseñado con el fin de evocar la clásica motocicleta Honda RC162 que impulsó hacia la victoria a Takahashi, la EQS-930HR sirve como homenaje de esta hazaña histórica. El bisel y la esfera del reloj disponen de un procesamiento especial que evoca el carenado de aluminio martillado de la moto. La esfera negra está acentuada con color rojo, estando inspirados en el depósito de combustible de la RC162, además del plateado, el color del carenado de la motocicleta, y se adorna con un llamativo motivo de la línea amarilla y el logotipo de Honda tal como apareció allá por el año 1961. La correa de auténtico cuero es un homenaje al mono de carreras, y con él se evoca la escena de la legendaria carrera.

Este nuevo reloj se basa en el modelo EQS-930, que cuenta con su innovadora forma nítida y deportiva. Al igual que con el EQS-930, este dispone de células solares de dispersión de sombras de Casio revolucionarias integradas debajo de los diales insertados, con el fin de asegurarse de que la menor cantidad de luz que pasa a través del dial lleno de diseño sea suficiente para alimentar el reloj de cara a conseguir un funcionamiento estable y una eficiencia superior en todos los niveles.

RC162: https://www.honda.co.jp/sou50/Hworld/Hall/2rrace/260.html
Página web oficial de EDIFICE: https://www.edifice-watches.com/

Honda Racing es una marca registrada de Honda Motor Co., Ltd.

