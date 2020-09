COMUNICADO: Casio lanza los modelos de colaboración EDIFICE con la Scuderia AlphaTauri

TOKIO, 14 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. anunció hoy el lanzamiento de dos nuevas adiciones en su línea de cronógrafos de metal de altas prestaciones EDIFICE basados en el concepto de marca de "velocidad e inteligencia". Los nuevos relojes EQB-1100AT y ECB-20AT son modelos de colaboración con el equipo Scuderia AlphaTauri Formula One, ganador del 2020 Italian GP.

TOKIO, 14 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. anunció hoy el lanzamiento de dos nuevas adiciones en su línea de cronógrafos de metal de altas prestaciones EDIFICE basados en el concepto de marca de "velocidad e inteligencia". Los nuevos relojes EQB-1100AT y ECB-20AT son modelos de colaboración con el equipo Scuderia AlphaTauri Formula One, ganador del 2020 Italian GP. https://mma.prnewswire.com/media/1252569/EQB_1100AT_ECB_20AT.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1252569/EQB_1100AT_ECB_20AT.jpg] Casio ha sido un socio oficial de la Scuderia Toro Rosso desde 2016. Los modelos de colaboración EQB-1100AT y ECB-20AT son los primeros desde que el equipo cambiase su nombre por el de Scuderia AlphaTauri esta temporada. Los diales muestran un esquema de color degradado en azul marino y blanco, los colores del equipo Scuderia AlphaTauri y exactamente el mismo color de marca azul marino de EDIFICE. El modelo ECB-20AT cuenta con la correa y la caja en color azul marino. Ambos modelos muestran el logo del equipo en la esfera, parte trasera de la caja y correa, como parte del diseño integrado con la visión mundial de la Scuderia AlphaTauri. El modelo EQB-1100AT muestra una caja delgada de 9,6 mm y un engaste octogonal combinado con el carbono utilizado ampliamente en la competición de motor. El reloj puede mostrar de forma simultánea la hora en dos ciudades. El modelo ECB-20AT está equipado con un Schedule Timer, además de contar con una correa de piel en la que está inscrito el logo del equipo. En ambos modelos, el frontal está fabricado con cristal de zafiro lo suficientemente resistente a los arañazos como para ser utilizado por los mecánicos del equipo. Los relojes ajustan la hora de forma automática cuando se emparejan con un smartphone gracias al uso de una app específica. Ambos modelos están inscritos con el logo del equipo en el dial, parte trasera del cuerpo y correa, siendo parte de un diseño que se integra en la visión mundial de la Scuderia AlphaTauri. Estos son modelos de colaboración especiales que apoyan a los miembros del equipo que viajan por todo el mundo y necesitan programar las cosas al minuto. https://mma.prnewswire.com/media/1252567/image_5009366_27734679.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1252567/image_5009366_27734679.jpg] https://mma.prnewswire.com/media/1252568/1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1252568/1.jpg] Scuderia AlphaTauri Con sede en Italia, Scuderia AlphaTauri es un equipo de competición cuya cartera está replete de pilotos jóvenes destacados. Esta temporada, el equipo ha cambiado su nombre, que anteriormente era Scuderia Toro Rosso. El equipo cuenta con una energía joven, coches de competición motorizados por una innovación tecnológica destacada y la búsqueda apasionada de la velocidad en el circuito de la Fórmula Uno. Al creer en estas cualidades a la perfección, que encaja en el concepto de marca EDIFICE, Casio se ha convertido en un socio de equipo oficial desde el año 2016. EDIFICE: https://www.edifice-watches.com/ [https://www.edifice-watches.com/] Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1252569/EQB_1100AT_ECB_20AT.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1252569/EQB_1100AT_ECB_20AT.jpg]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1252567/image_5009366_27734679.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1252567/image_5009366_27734679.jpg]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1252568/1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1252568/1.jpg] CONTACTO: CONTACTO: [email protected], +81-3-5334-4830