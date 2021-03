COMUNICADO: Catástrofe dental. Un año después de los primeros confinamientos, dentistas de todo el mundo se enfrentan a las consecue

Para obtener más información: Protect your oral health during the COVID-19 pandemic [https://www.worldoralhealthday.org/sites/default/files/2021-01/WOHD21-factsheet-covid19-EN.pdf] (Protege tu salud bucodental durante la pandemia de la COVID-19) (Hoja informativa, en inglés)

Acerca del Día Mundial de la Salud Bucodental

El Día Mundial de la Salud Bucodental (WOHD) se celebra el 20 de marzo de cada año. Se trata de una celebración impulsada por la FDI World Dental Federation para concienciar sobre la prevención y el control de enfermedades bucodentales en todo el mundo. www.worldoralhealthday.org [http://www.worldoralhealthday.org/]; https://www.instagram.com/worldoralhealthday/ [https://www.instagram.com/worldoralhealthday/] #WOHD21 #MouthProud

Socio global para el WOHD: Unilever; apoyos para el WOHD: Wrigley Oral Healthcare Program, 3M, Planmeca

Acerca de la FDI World Dental Federation

La FDI World Dental Federation actúa como principal órgano representativo de más de un millón de dentistas en todo el mundo. Entre sus miembros hay más de 200 asociaciones dentales nacionales y grupos de especialistas en más de 130 países. La misión de la FDI es liderar el camino de nuestro planeta hacia una salud bucodental óptima. www.fdiworlddental.org/ [http://www.fdiworlddental.org/]; facebook.com/FDIWorldDentalFederation [https://www.facebook.com/FDIWorldDentalFederation]; twitter.com/FDIWorldDental [https://twitter.com/fdiworlddental]; linkedin.com/company/fdiworlddentalfederation

