COMUNICADO: Las CBDC están diseñadas para ser muy estables; la mayoría de los Bancos Centrales exploran las CBDC: FMI

NUEVA DELHI y MUMBAI, India, 4 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- "Entre 80 y 100 bancos centrales de todo el mundo, incluidos los países del G20, están explorando la Moneda Digital del Banco Central (CBDC) y se encuentran en algún tipo de fase piloto o de prueba", dijo Tobias Adrian, consejero financiero y director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del Fondo Monetario Internacional, en el Global FinTech Fest. El festival, que duró tres días y concluyó el 30 de septiembre, contó con la participación de más de 26.000 delegados de 121 países. Participaron en el Fest responsables políticos, tecnócratas, inversores, fundadores, economistas y banqueros. El evento fue organizado por National Payments Council of India (NPCI) y Fintech Convergence Councill (FCC) y Payments Council of India (PCI) de Internet and Mobile Association of India (IAMAI).

"Las CBDCs están diseñadas para ser muy estables, de valor estable, con un bajo coste de transacción y respaldadas por el Banco Central para aumentar la confianza de los consumidores, muy diferente de los bitcoins, cuyo valor fluctúa y se asemeja más a un activo de inversión", dijo Tobias Adrian.

Los Bancos Centrales de todo el mundo se están apresurando a pensar en las CBDCs, ya que es muy atractivo para los Bancos Centrales ir de la mano del progreso tecnológico. Además, podría haber muchas innovaciones en las monedas digitales emitidas por los Bancos Centrales, especialmente en las plataformas de pagos y préstamos.

"Las CBDCs podrían ser, de hecho, algo similar, no necesariamente, a los activos bitcoin, podrían estar basadas en la tecnología blockchain, podrían estar disponibles en carteras. Depende del diseño si se basa en los sistemas de pago existentes o si utiliza tecnologías blockchain muy potentes", mencionó Tobias Adrian.

Mientras tanto, advirtió que la ciberseguridad podría ser un reto importante para las CBDC. "Hay que asegurarse de que el sistema es resistente a los ciberataques". No se trata de la tecnología por sí sola, sino de la intersección entre la tecnología y lo humano. En segundo lugar, las CBDC podrían socavar los bancos existentes, por lo que los bancos deben actualizar sus tecnologías para competir. Por último, los teléfonos móviles, no todos tienen hoy en día teléfonos móviles para realizar transacciones de CBDC.

En cuanto a los costosos pagos transfronterizos, Adrian prevé que las transferencias transfronterizas sean mucho más baratas para los pagos de pequeña cuantía. Hay algunos intercambios de carteras que permiten convertir el dólar estadounidense en monedas estables en rupias, con una tarifa implícita que es más barata. Sin embargo, los bancos centrales de varios países están discutiendo mucho para abaratar los pagos transfronterizos.

