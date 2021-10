COMUNICADO: CDPQ Infra publica un aviso al mercado para uno de los mayores proyectos de transporte público

--CDPQ Infra, una filial de Caisse de dépôt et placement du Québec, publica un aviso al mercado para uno de los mayores proyectos de transporte público de Norteamérica

MONTRÉAL, 29 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- CDPQ Infra, una filial de Caisse de dépôt et placement du Québec, ha publicado recientemente un anuncio al mercado para su proyecto Réseau express métropolitain de l'Est (REM de l'Est), que se encuentra actualmente en fase de consulta y planificación detallada y cuyas obras de construcción se prevé que comiencen en 2023. CDPQ Infra se encarga de la planificación, financiación, construcción y explotación de proyectos de infraestructuras en Québec y en el extranjero.

Una primera fase en construcción - 67 km y 26 estaciones

Lanzada en 2015, CDPQ Infra está llevando a cabo la primera fase de un megaproyecto de infraestructuras, el Réseau express métropolitain (REM), que representa el mayor proyecto de transporte público en Quebec en más de 50 años. El REM es un sistema de metro ligero de 67 kilómetros repartidos por el área metropolitana de Montreal con 26 estaciones, que duplicará el tamaño del actual sistema de metro de la ciudad. La construcción del proyecto comenzó en 2018 y la primera puesta en servicio está prevista para el próximo año, solo cuatro años después de que se haya iniciado la construcción.

Un aviso al mercado para la segunda fase - 32 kilómetros y 23 estaciones

Mientras el proyecto REM está en marcha, el anuncio al mercado para la segunda fase, REM de l'Est, se lanza ahora para permitir que el mercado se prepare adecuadamente para las diversas etapas del proceso de contratación de este proyecto a gran escala. REM de l'Est es un proyecto de transporte público de metro ligero eléctrico integrado y totalmente automatizado, con 32 kilómetros de vía y 23 nuevas estaciones previstas, cuyo objetivo es crear nuevas conexiones rápidas y eficaces entre el centro de Montreal y los residentes de los barrios del este y el noreste de la ciudad. Este proyecto, anunciado en diciembre de 2020, se encuentra todavía en la fase de planificación detallada: quedan por completar varias etapas importantes. Está previsto que la construcción comience en 2023 y la primera puesta en marcha en 2029.

El anuncio al mercado está dirigido a cualquier interesado en llevar a cabo el proyecto y puede consultarse aquí. Dado que la planificación detallada del proyecto está todavía en curso, la información contenida en el anuncio pretende ser una guía. El objetivo de la información es permitir a los interesados hacerse una idea general del proyecto REM de l'Est, que seguirá evolucionando a medida que se integren las modificaciones y mejoras en desarrollo.

Un proceso de licitación de cuatro lotes

El proceso de contratación del proyecto conducirá a la firma de importantes contratos, que podrían incluir:

La gobernanza y los requisitos del proceso de contratación cumplirán con las mejores prácticas del sector y con las políticas de contratación de CDPQ Infra para garantizar un trato justo, transparente e imparcial con todas las partes interesadas.

ACERCA DE CDPQ INFRA

CDPQ Infra es una filial de Caisse de dépôt et placement du Québec, responsable de la planificación, financiación, construcción y explotación de proyectos de infraestructura en Québec y en el extranjero. CDPQ Infra es uno de los pocos organismos del mundo con la capacidad financiera y la experiencia técnica necesarias para llevar a cabo megaproyectos de infraestructuras de transporte público. Tanto en Québec como en el extranjero, toda la fuerza de la experiencia de CDPQ Infra se aplica a la creación de nuevas conexiones y a la construcción de proyectos bien pensados y sostenibles. Estos proyectos sociales se planifican y ejecutan en beneficio de las comunidades. Para saber más sobre CDPQ Infra, REM, REM de l'Est u otros proyectos, visite cdpqinfra.com o siga nuestros proyectos en Twitter @CDPQInfra.

