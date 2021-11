COMUNICADO: Se celebró del 5 al 8 de noviembre el 8 ° Festival Internacional de Animación del Nuevo Aeropuerto de Chitose

CHITOSE, Japón, 15 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- El Festival Internacional de Animación del Nuevo Aeropuerto de Chitose se llevó a cabo en el Nuevo Aeropuerto de Chitose y en línea durante cuatro días, desde el 5 de noviembre (viernes) hasta el 8 (lunes) de 2021.

Imagen: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102801/202111082993/_prw_PI1fl_9ST483Ym.jpg

NUEVO CHITOSE 2021 Signal Film versión completa (modo de cámara): https://youtu.be/AZKOAu283N8

La proyección de la competición, que es el evento principal del festival, mostró 92 películas seleccionadas entre más de 2.200 presentaciones. La ceremonia de premios se celebró el día 8 de noviembre en el Portom Hall ubicado en el edificio de la terminal internacional del Nuevo Aeropuerto de Chitose.

Premios

Gran Premio para corto: "Easter Eggs"

Nicolas Keppens, Bélgica

Japan Grand Prix: "Replacements"

Jonathan Hagard, Japón

Premio nuevo talento: "The Fourth Wall"

Mahboobeh Kalaee, Irán

Gran Premio para película: "The Bears' Famous Invasion of Sicily"

Lorenzo Mattotti, Francia e Italia

Mejor película de estudiante: "Butterfly Jam"

Shih--Yen Huang, Francia y Taiwán

Mejor animación musical: "Czarodzielnica"

Klaudia Ptasinska, Polonia

Todas las obras ganadoras están disponibles en la página web oficial del festival ( https://airport-anifes.jp/en ).

Se celebró un nuevo evento denominado NEW CHITOSE AIRPORT PITCH 2021. Allí, nueve cineastas de animación japoneses hicieron presentaciones cortas sobre sus próximos proyectos, con la oficina del festival y uno de los comentaristas elogiando los siguientes dos proyectos.

PREMIO NEW CHITOSE AIRPORT PITCH: "CHERRY AND VIRGIN"

Proyecto de Masanao Kawajiri

Premio Emmanuel-Alain Raynal: "The Story of My First Love and the Rainbow Ferry That Was Sold"

Proyecto de Honami Yano

La película de archivo de NEW CHITOSE AIRPORT PITCH 2021 estará disponible en el canal oficial de YouTube del festival hasta el 19 de noviembre. Consulte los detalles en la web oficial del festival.

https://airport-anifes.jp/en