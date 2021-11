COMUNICADO: Se celebró con éxito el evento centrado en la generación Z y el futuro de la ciencia

--Se celebró con éxito "Diálogos entre laureados del mundo y la Generación Z": un evento centrado en la generación Z y el futuro de la ciencia

SHANGHAI, 12 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- ¿Cómo sería una conversación entre dos grupos diferentes, la Generación Z y las generaciones mayores? CGTN Think Tank, World Laureates Association (WLA) y National Communication Center for Science and Technology, CAST, trataron de averiguarlo en un evento que reunió recientemente a representantes de estos grupos. "Diálogos entre laureados del mundo y la Generación Z" reunió a científicos de renombre mundial de diversos campos, jóvenes científicos prometedores y personas influyentes de la Generación Z para explorar el papel del humanismo en esta era de la ciencia. Asistieron antiguos ganadores de Wolf Prize, Fields Medal, y el Premio Turing, que se relacionaron con famosos influenciadores chinos de Internet.

Entre los temas debatidos se encuentran el papel de la curiosidad en el trabajo científico, la investigación interdisciplinar y el papel del periodismo en la educación del público. Los ponentes fueron unánimes en cuanto a la importancia de la curiosidad para promover la investigación científica. John Hopcroft, galardonado con el premio A. M. Turing en 1986, señaló que "la curiosidad es un motor fundamental de la ciencia"; asimismo, el profesor Richard Zare, galardonado con el premio Wolf de química, afirmó que "el sentido del asombro y la curiosidad" son más importantes para la ciencia que el talento. Fue revelador que esta opinión traspasara las fronteras generacionales y profesionales y fuera compartida por la Generación Z. Li Jingjing, periodista de CGTN, añadió que "en el periodismo hay que tener curiosidad por la gente y el entorno" si se quiere tener éxito.

En cuanto a la investigación interdisciplinaria, el consenso fue que la mejor investigación científica del futuro surgirá, principalmente, de los esfuerzos interdisciplinarios. De hecho, uno de los asistentes, Hou Xu, profesor de la Facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad de Xiamen, cuyo trabajo de investigación está a caballo entre la nanociencia, la ciencia de los materiales y la biología, es una prueba temprana de esta tendencia incipiente.

Una muestra de cómo las ideas y la comunicación pueden fluir entre la Generación Z y las generaciones mayores en beneficio de todos se produjo cuando Kid the bard, un popular influencer chino de Internet, lanzó un aluvión de preguntas, procedentes de sus seguidores de las redes sociales, al profesor Robert Kirshner, Clowes Professor of Science de Harvard University y galardonado con el premio Wolf 2015 de física. Este acto constituyó una plataforma única para reunir a estos diversos grupos.

CGTN Think Tank, cgtnthinktank@cgtn.com

Vídeo -- https://mma.prnewswire.com/media/1686120/Promo.mp4