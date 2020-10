COMUNICADO: Cellares da la bienvenida al Fred Hutchinson Cancer Research Center en su programa de asociación de acceso temprano (1)

- Cellares tiene la misión de acelerar el acceso a las terapias celulares que salvan vidas

El vídeo del día Calviño dice que no es momento para el “derrotismo”.



Calviño dice que no es momento para el “derrotismo”.

- Bajo la colaboración, Fred Hutch ofrecerá aportaciones y compartirá experiencia apoyando el desarrollo de la innovadora plataforma de fabricación de Cellares

SUR DE SAN FRANCISCO, California, 29 de octubre de 2020 /PRNewswire/ --Cellares Corporation, una empresa de biotecnología centrada en revolucionar la fabricación de terapia celular, anunció a Fred Hutchinson Cancer Research Center como la primera organización en unirse a su Programa de Asociación de Acceso Temprano (EAPP). Cellares está trabajando para que la terapia celular esté más ampliamente disponible y sea asequible proporcionando a los científicos preclínicos y clínicos, así como a las entidades comerciales con el Cell Shuttle, una solución de fabricación escalable y totalmente automatizada.

https://mma.prnewswire.com/media/1322663/Cellares_Corporation_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1322663/Cellares_Corporation_Logo.jpg]

"A pesar de los beneficios demostrados de las terapias celulares actualmente aprobadas para el tratamiento de múltiples cánceres, el acceso a estos tratamientos de vanguardia está limitado por los cuellos de botella de fabricación", dijo Fabian Gerlinghaus, cofundador y consejero delegado de Cellares. "Fred Hutch es un pionero en la investigación y desarrollo de terapias celulares para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades potencialmente mortales. Como tal, son un socio ideal para ayudar a validar nuestra plataforma que cambia el juego y asegurarse de que supera los desafíos con la fabricación de terapia celular en beneficio de los pacientes de todo el mundo".

Como parte del EAPP de Cellares, Fred Hutch proporcionará a la empresa información valiosa sobre los flujos de trabajo de fabricación clave para terapias de células T con receptores de antígeno quimérico (CAR-T), terapias con células asesinas naturales (NK) y terapias con células madre hematopoyéticas (HSC), entre otras aplicaciones relevantes. El centro también participará en estudios de usuario, informará de las especificaciones del sistema y proporcionará comentarios sobre la plataforma patentada de Cellares para ayudar a garantizar el ajuste del mercado de productos.

"La innovación en el cuidado del cáncer ha sido increíble en la última década con la aparición de terapias celulares, pero el proceso de creación de estas terapias vitales es costoso y laborioso", dijo James Adams, director administrativo sénior del programa de productos terapéuticos de Fred Hutch. "Estamos colaborando con Cellares para explorar formas en que el Cell Shuttle podría resolver estos problemas".

Cellares está dirigido por un equipo fundador que tiene un sólido historial de inventar y construir tecnologías de bioprocesamiento a medida desde cero, así como la construcción de empresas exitosas en torno a estas tecnologías. El equipo fundador de Cellares está compuesto por ex líderes sénior de Synthego, una empresa líder en ingeniería genómica con sede en CRISPR:

-- Fabian Gerlinghaus, co-fundador y consejero delegado -- Omar Kurdi, co-fundador y presidente -- Alex Pesch, co-fundador y responsable tecnológico

Cellares ha reunido un Consejo Asesor de clase mundial de expertos líderes en el campo de la terapia celular cuyas ideas han sido invaluables para guiar el desarrollo posterior del Cell Shuttle. Los asesores científicos actuales incluyen:

-- Carl June, M.D., director del Center for Cellular Immunotherapies en Perelman School of Medicine, es reconocido en el campo de la oncología por su trabajo innovador en el desarrollo y comercialización de terapias de células T, incluyendo la colaboración con Novartis AG en la primera terapia CAR-T aprobada por la FDA, Kymriah(®) (tisagenlecleucel). -- Megan Suhoski Davis, Ph.D., experto en fabricación de terapia celular y director, Product Development Laboratory, Center for Cellular Immunotherapies en la University of Pennsylvania. -- Timothy Moore, M.S., pionero en la industria responsable del desarrollo de procesos, fabricación, calidad y cadena de suministro en Kite Pharma para el lanzamiento de Yescarta(® )(axicabtagene ciloleucel), la segunda terapia celular CAR-T aprobada por la FDA, y presidente y responsable de operaciones de PACT Pharma. -- Bruce Cozadd, veterano de la industria con amplios conocimientos en torno a los tratamientos para neoplasias hematológicas, y cofundador, presidente y consejero delegado de Jazz Pharmaceuticals.

Cellares recaudó 18 millones de dólares en un financiación de la Serie A en agosto de 2019 para construir su tecnología de fabricación de terapia celular escalable con el apoyo de inversores de primer nivel, liderados por Eclipse Ventures, con la participación de 8VC y EcoR1 Capital.

"Nos inspira el equipo de Cellares y su misión de mejorar la velocidad y eficacia en la que se desarrollan y fabrican las terapias celulares a escala para garantizar que lleguen a los pacientes que más los necesitan", dijo Justin Butler, socio de Eclipse Ventures. "Con su innovadora solución tecnológica, su experimentado equipo de gestión y su visión para interrumpir los métodos convencionales, Cellares tiene el potencial de tener un impacto indeleble en el futuro de la fabricación de terapia celular."

Acerca de The Cell Shuttle The Cell Shuttle es una solución de fabricación de extremo a extremo automatizada y cerrada que es flexible y escalable, lo que permite a los clientes ejecutar los procesos exactos especificados para su terapia celular. En comparación con los métodos de fabricación de terapia celular disponibles actualmente, esta plataforma de próxima generación permite una triple reducción en las tasas de fallos de proceso y es capaz de producir más de 10 dosis de pacientes en paralelo, lo que aumenta la escalabilidad de la fabricación en un orden de magnitud. Esto reducirá el coste de fabricación por paciente hasta en un 70 por ciento para la mayoría de los procesos.

Acerca de Cellares Corporation Cellares está creando el futuro de la fabricación de terapia celular y acelerando el acceso a terapias celulares que salvan vidas. La compañía está desarrollando una solución única para superar las limitaciones asociadas con la fabricación para que las terapias celulares sean más asequibles y estén ampliamente disponibles para los pacientes necesitados. Con la plataforma propietaria de Cellares, Cell Shuttle, las empresas biofarmacéuticas, los centros de investigación académica y CDMOs ya no tendrán que comprometerse eligiendo una plataforma de fabricación semiautomática pero carente de flexibilidad de flujo de trabajo, o una que proporcione personalización, pero no la automatización integral necesaria para fabricar a escala. La compañía tiene su sede en el Sur de San Francisco, Calif. Para más información visite www.cellares.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2965241-1&h=49703936&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2965241-1%26h%3D1507460144%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cellares.com%252F%26a%3Dwww.cellares.com&a=www.cellares.com].

NOTA A LOS REDACTORES: Kymriah y Yescarta son marcas registradas de Novartis Pharmaceuticals Corporation y Kite Pharma Inc., respectivamente.

CONTACTOS

Para Medios:Sylvia ArandaPure [email protected][mailto:[email protected]]

Para socios potenciales:Mark FlowerCellares [email protected][mailto:[email protected]]

(CONTINUA)