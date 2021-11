COMUNICADO: Ceres Nanosciences establece nueve centros de excelencia de vigilancia de la COVID-19

-- Ceres Nanosciences establece nueve centros de excelencia de vigilancia de la COVID-19 basados en aguas residuales bajo la iniciativa NIH RADx

MANASSAS, Va., 10 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Ceres Nanosciences (Ceres), una empresa privada que fabrica productos innovadores para mejorar la investigación en ciencias biológicas y las pruebas de diagnóstico, anuncia el establecimiento de nueve centros de excelencia en epidemiología basados en aguas residuales, como parte del premio de abril de 2021 de 8,2 millones de dólares de la iniciativa de aceleración rápida del diagnóstico (RADxSM) de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH).

La epidemiología basada en aguas residuales puede ayudar a las comunidades a monitorear la dinámica de la infección por SARS-CoV-2 y puede servir como un sistema de alerta temprana para el virus en una población, pero la implementación generalizada se ha visto obstaculizada por la falta de métodos sólidos de concentración viral de alto rendimiento.

Las partículas magnéticas de virus Nanotrap® de Ceres abordan este problema al permitir una concentración viral rápida directamente de las aguas residuales, lo que reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para procesar las muestras. Los métodos de análisis de aguas residuales impulsados por partículas Nanotrap® permiten la epidemiología basada en aguas residuales en múltiples niveles en una comunidad, incluso a nivel de edificio, a nivel de cuenca de alcantarillado del vecindario y a nivel de planta de tratamiento de aguas residuales.

"Nuestros clientes han procesado decenas de miles de muestras de dormitorios universitarios, escuelas K-12, campamentos para dormir, instalaciones gubernamentales y plantas de tratamiento de aguas residuales", explicó Ben Lepene, director de tecnología de Ceres Nanociences. "Un estudio reciente de uno de nuestros clientes universitarios mostró que el 85% de los casos individuales de la COVID-19 en el campus fueron precedidos por resultados positivos de aguas residuales".

Cada uno de los Centros de Excelencia fue seleccionado en función de su capacidad para utilizar la capacidad ampliada para extender los servicios a comunidades desatendidas y desfavorecidas y para proporcionar información crítica a los tomadores de decisiones de salud pública. Cada sitio recibió los materiales y la capacitación in situ del equipo de aplicaciones de campo de Ceres para implementar un protocolo automatizado, que aumenta la capacidad a 100 muestras por día y mejora los tiempos de respuesta a menos de ocho horas.

"Estos sitios abarcan laboratorios de pruebas sin ánimo de lucro, universitarios, de salud pública y comerciales en ocho estados con una población total de más de 120 millones de personas", comentó Tara Jones-Roe, vicepresidenta de ventas y marketing de Ceres Nanociences. "Estamos muy orgullosos de este increíble conjunto de organizaciones y esperamos identificar sitios adicionales".

Los sitios anunciados hoy son la Arizona State University con OneWaterOneHealth, CIAN Diagnostics, Public Health Laboratory of East Texas, University de Buffalo, UCLA, UC Davis con UC Merced, University of Connecticut, University of Kansas y la West Virginia University.

Detalles completos en https://www.ceresnano.com/press-release-coe9

