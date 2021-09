COMUNICADO: CGTN:24 aspirantes a la campaña de CGTN Media Challengers se enfrentan a la competición final

PEKÍN, 20 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- El viernes se dieron a conocer de forma oficial los 24 candidatos finales de la campaña "The Media Challengers" - una campaña mundial organizada por CGTN. Tras la celebración de repetidas rondas de selección, 24 jóvenes de todo el mundo fueron elegidos entre miles de candidatos destacados de más de 130 países y regiones y avanzaron a la final.

Los 24 candidatos finales se reunieron el viernes en el Parque Shougang de Pekín y en el Salón de Hockey sobre Hielo del Centro Nacional de Entrenamiento de Invierno para prepararse para partir hacia las ciudades de Xi'an, Wuhan, Shanghái o Yunnan, continuando hasta la etapa final de la competición participando en un programa de telerrealidad.

La campaña "The Media Challengers" comenzó el 8 de abril de 2021, con el objetivo de reunir talentosos profesionales de los nuevos medios en todo el mundo e introducir nuevas ideas en la comunicación internacional en el contexto de la convergencia de los medios.

Las actividades de recolección de votos "Me gusta" online también demostraron plenamente el atractivo de los participantes para los fanáticos en la nueva era de los medios. Los 24 finalistas fueron seleccionados siguiendo las puntuaciones contadas a partir de una combinación de selección profesional y me gusta online. De cara a avanzar hasta la siguiente etapa, los concursantes preseleccionados se van a ver retados en la actualidad a través de un "reality show" donde se les pedirá que completen una serie de retos. CGTN va a llevar a cabo la retransmisión del proceso de selección.

El evento proporciona una plataforma con el fin de que los aspirantes a periodistas jóvenes muestren sus talentos y persigan sus sueños al mismo tiempo que les permite representar la voz de su generación en el mundo. También es una oportunidad para que los jóvenes profesionales de los medios cuenten historias chinas.

La epidemia mundial aún no se ha calmado por completo. Si se tienen en cuenta las necesidades reales de prevención y control de epidemias, los Media Challengers extranjeros no pueden venir a China. Sin embargo, esto presenta un nuevo reto, ya que la nueva generación de periodistas puede demostrar plenamente el poder de la tecnología. En la era de los medios integrados, el enlace multipantalla, el ritmo de la globalización no se estancará debido a las limitaciones de tiempo y espacio.

Los participantes también entrarán a formar parte del grupo de talentos global de CGTN y obtendrán oportunidades de trabajo a tiempo completo o parcial en la sede de CGTN en Pekín o en uno de los tres centros de producción regionales en Washington, Londres y Nairobi. A través de una demostración del poder de los medios, estos jóvenes aspirantes tienen la oportunidad de abrir un nuevo capítulo de diálogo entre jóvenes periodistas de todos los rincones del mundo.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-17/24-hopefuls-in-CGTN-Media-Challengers-campaign-face-final-competition-13DjCBkikDK/index.html

Video -- https://www.youtube.com/watch?v=TNPZB4aIZGo

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1629485/CGTN_24_Media_Challengers.jpg