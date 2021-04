COMUNICADO: CGTN: China reitera sus compromisos con el cambio climático

-- CGTN: China reitera sus compromisos con el cambio climático e indica que sus esfuerzos están en marcha

PEKÍN, 23 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- China, el país en desarrollo más grande del mundo, ha reafirmado que sus emisiones de CO2 alcanzarán su punto máximo antes de 2030 y la neutralidad de carbono se logrará antes de 2060.

La promesa fue reiterada por medio del presidente Xi Jinping durante la celebración el jueves de la Leaders Summit on Climate, una coyuntura destacada relacionada con el proceso político climático global antes de que se pusiera en marcha la 26th UN Climate Change Conference of the Parties en Glasgow, Reino Unido, en noviembre.

El vídeo del día Los zombis protagonizan la cartelera de este 23 de abril

"China ha convertido en una prioridad de la construcción conjunta de la Belt and Road la cooperación en la civilización ecológica, llevando a cabo la promoción de una serie de iniciativas respetuosas con el medio ambiente", señaló el presidente, añadiendo que China celebrará en octubre la 15 Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity.

Controlando y frenando el consumo de carbón

Xi explicó a los otros líderes mundiales que asistieron a la cumbre que se estaban tomando ya las medidas específicas. "China ha integrado el objetivo dentro de la construcción de la civilización ecológica, estando en marcha un plan de acción para alcanzar el pico de emisiones de carbono para el año 2030".

"Durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), hemos llevado a cabo un estricto control del crecimiento del consumo de carbón, y lo hemos frenado de forma gradualmente durante el período del 15th Five-Year Plan", añadió.

La energía basada en carbón continúa siendo una importante fuente de energía en China, y el país se ha comprometido a llevar la participación del carbón en el consumo total de energía hasta menos del 56% para el 2021.

El 14th Five-Year Plan, un documento de política destacado que va a influir en buena parte en el desarrollo económico de la nación en la próxima década y más allá, destacó que el consumo de energía por unidad de producto interno bruto (PIB) y las emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB se van a reducir en un 13,5% y un 18% en el período, respectivamente.

Durante la Central Economic Work Conference anual de China celebrada a finales de 2020, la reducción de las emisiones de carbono se incluyó en la lista de las ocho tareas de China en las que centrarse en 2021.

Mientras, Xi indicó que no existen tareas sencillas. "El compromiso de China es mucho más breve que el de los países desarrollados".

Está previsto que el compromiso de bajas emisiones de carbono necesite de China para poner en marcha la transición de alcanzar su pico de carbono y conseguir alcanzar la neutralidad de carbono en 30 años, frente a los 60 años que necesitaron la mayoría de los países desarrollados.

Destacó que los países deberían honrar las promesas para hacer frente al cambio climático.

La Cumbre de Copenhague de 2009 establece el objetivo de China de 2020 de consumo de energía no fósil en un 15%, consiguiendo una reducción de entre un 40% y un 45% de carbono intensa, frente al año 2005. Las estadísticas de China para el año 2019 son de un 15,3% y de un 48,1%, respectivamente, lo que indica que el país supera y cumplimenta los objetivos antes de tiempo.

En comparación con el año 2005, las emisiones de efecto invernadero en PIB había caído un 48% en 2019 en China, según el Ministry of Ecology and Environment, consiguiendo su compromiso para con China antes de lo previsto en relación a los objetivos de 2020.

Es vital la cooperación global

Xi destacó además la importancia dedicada a la cooperación global, solicitando a la comunidad internacional que trabaje junta, en lugar de recurrir a acusaciones mutuas; de cara a cumplir con las promesas, en lugar de incumplirlas.

El presidente advirtió acerca de las aproximaciones fragmentadas y paliativas en lo que respecta a la conservación del medio ambiente ecológico.

Al dar la bienvenida al regreso de Estados Unidos al gobierno multilateral en relación al cambio climático, Xi explicó que China espera trabajar con la sociedad internacional, incluyendo Estados Unidos, de cara a promocionar la gobernanza medioambiental global.

Los países desarrollados han de poner en marcha esfuerzos concretos para apoyar en lo que respecta a la mejora de sus capacidades para con los países desarrollados, haciendo frente al cambio climático, destacando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en el proceso.

Xi ha destacado de forma repetida la importancia de mantener el multilateralismo, la unidad y la cooperación para hacer frente al cambio climático.

China y los países de Europa han trabajado de cerca en la lucha mundial contra el cambio climático después de que la administración del antiguo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonase el Acuerdo de París.

https://news.cgtn.com/news/2021-04-22/President-Xi-attends-Leaders-Summit-on-Climate-via-video-link-ZFKPiQ9yCc/index.html

Vídeo -- https://www.youtube.com/watch?v=ih5SJ9GaY2w