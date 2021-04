COMUNICADO: CGTN: Documental "Beyond the Mountains: Life in Xinjiang"

PEKÍN, 17 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Las montañas Tianshan, que abarcan miles de millas a lo largo de la frontera noroeste de China, dividen la Región Autónoma Uygur de Xinjiang por la mitad: el norte relativamente próspero y el sur menos desarrollado. Desde hace tiempo, las personas en el sur y que cuentan con una población de minorías étnicas más grande no entendieron el rápido desarrollo de la parte norte, mientras que los habitantes del norte carecían de vistas precisas del sur, y mucho menos las personas de fuera de la región.

Tras llevar décadas de desarrollo e interacción, los habitantes de ambos lados de las montañas se conocieron. Las montañas son fronteras físicas que se pueden traspasar, aunque "una dosis de prejuicio que llega de las montañas hasta nuestra mente es la que nos impide ver la verdad", explicó Han Bin, director del documental "Beyond the Mountains: Life in Xinjiang".

Los ataques terroristas que han arrasado la región desde hace cerca de tres décadas dejaron a personas dentro y fuera de la región en estado de shock y pánico. Fueron diversas las personas de otras provincias y regiones de China que miraron inconscientemente a los uygurs con espectáculos contaminados, indicó Chen Ruijun, un funcionario de una empresa de construcción que fue a apoyar el desarrollo de Xinjiang en los años 2008 y 2009, una época en la que los disturbios extremistas eran desenfrenados en la región. El miedo y la preconcepción que acompañan a todo ello se han sometido gradualmente junto a una mayor comprensión y un desarrollo más rápido.

En los últimos años, una buena parte de la cobertura mediática occidental acerca de China ha mostrado un panorama negativo a consecuencia de la falta de información y la falta de confianza. Xinjiang, hogar de más de 12 millones de uigures, ha experimentado una mayor proporción en lo que respecta al estigma y a la distorsión. Los informes extranjeros acerca de Xinjiang se han centrado, sobre todo, en acusaciones de los denominados "abusos de los derechos humanos por parte del Gobierno de China".

Es por ello que el verdadero Xinjiang está ahogado en un marco sin fin lleno de titulares escandalosos y sensacionales acerca de los "campos de detención" y los "trabajos forzosos" en los sectores textil, de producción de tomates e incluso dentro del campo de la energía solar, solo por citar algunos. Esta retórica, integrada con prejuicios y presunción, equivale a una montaña insuperable dentro de la mente de muchas personas.

"Beyond the Mountains: Life in Xinjiang", el documental de 80 minutos, se narra por medio de una colección de historias individuales que, de forma conjunta, cuenta el proceso de cambio en la región. También busca romper estereotipos y aclarar conceptos erróneos para las personas que habitan dentro y fuera de la región.

La película muestra el paisaje extraordinario de esta vasta tierra, además de la vida moderna de su gente de diferentes grupos étnicos. Contiene cuatro partes: "Changing times", "Following the money", "New generations" y "Man and nature", que presentan múltiples facetas de la actual Xinjiang y de sus habitantes.

Sabyt Abukhadir vive en el condado de Zhaosu, situado en el norte de Xinjiang, lugar en el que generaciones dependen de las exuberantes y onduladas praderas de las tierras altas para ganarse la vida. Su nieto, Erjanat Nurkidir, es un experto en danza en la Ili Normal University. Los dos se pelearon porque Sabyt creía que bailar era solo para chicas. La disputa no acabó hasta el momento en el que Sabyt vio a Erjanat bailar en el escenario. "Mi hijo era tan bueno que me hizo llorar", comentó.

En el sur de Xinjiang, ese cambio de mentalidad es mucho más difícil de conseguir. Existen muchas mujeres que habitan en las cuatro prefecturas del sur de Xinjiang y que nunca han salido de casa. "Las mujeres que salen de casa para trabajar no van a encontrar marido", esto es lo que indica el pensamiento tradicional en ese lugar.

Zileyhan Eysa, una granjera del condado de Kuqa en Aksu, decidió mudarse al norte para trabajar en una fábrica textil, con la esperanza de ganar dinero y conseguir que su madre, que está muy enferma, pudiera recibir el tratamiento adecuado. "Si no hubiera venido aquí, mi madre ya estaría muerta", explicó.

Además de las historias que muestran los cambios de Xinjiang, lugar en el que los jóvenes ejercen una inmensa pasión para lograr un cambio en el pensamiento, el documental muestra al mismo tiempo historias de personas que trabajan de cara a llevar a cabo la protección de la tierra que aman. Yang Zongzong tiene un pasatiempo muy "peculiar": encontrar y catalogar todas las especies de plantas. "Para mí, se trata de la máxima apreciación de la belleza en lo más común", indicó. Hasta el momento, ha reunido entre 10.000 y 20.000 especímenes, estudiando su morfología, genética y firma ambiental. El medioambiente es el principal organismo que afecta al crecimiento de las plantas, por lo que cualquier cambio en el clima registrado con motivo del crecimiento es un indicador de los cambios en el cambio climático y las condiciones naturales.

Estas historias de dedicación y de romper con las tradiciones no suponen un desprecio con el pasado, sino que se relacionan más bien con buscar un futuro más progresivo.

Enlace: https://news.cgtn.com/news/2021-04-16/Beyond-the-Mountains-Life-in-Xinjiang--Zui80BwyOc/index.html

Video -- https://www.youtube.com/watch?v=oWyT3CLu3do

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1489929/CGTN_Beyond_the_Mountains_Life_in_Xinjiang.jpg