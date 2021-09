COMUNICADO: CGTN: La Gala del Festival del Medio Otoño 2021 de CMG combina modernidad y tradición

PEKÍN, 22 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- El Festival del Medio Otoño cae el día 15 del octavo mes lunar, que este año es el 21 de septiembre. La Gala del Festival del Medio Otoño 2021 de China Media Group (CMG) se transmitió en el extranjero por primera vez el martes por la noche, a partir de las 8: 00 pm (BJT).

La fiesta audiovisual se realizó dentro del Parque de Humedales del Lago Xingyue en Xichang, capital de la Prefectura Autónoma de Liangshan Yi, en la provincia de Sichuan, suroeste de China. La ubicación fue elegida para rendir homenaje a todos los que han contribuido a la industria aeroespacial de China, ya que la ciudad también alberga el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang.

El evento mostró además la cultura y trajes de la población étnica Yi de China.

Zide Guqin Studio, una banda de música de "estilo chino chic", que se ha convertido en un éxito en las redes sociales chinas por tocar instrumentos musicales tradicionales chinos de una manera nueva, interpretó la canción clásica "Wishing We Last Forever" con los actores Liu Shishi y Jing Boran. Los célebres artistas de la Ópera de Pekín, Wang Peiyu y Zheng Qiyuan, cantaron juntos "Great Beauty" como parte de la celebración.

Según avanzaba la gala, el público disfrutó de una combinación de música pop y cultura tradicional china, incluida una sinfonía al estilo de la etnia Yi. A los espectadores de todo el mundo se les mostró el hermoso paisaje natural de Liangshan y el paisaje cultural del pueblo étnico Yi, cuyas canciones populares se transmiten de generación en generación y reflejan tanto el antiguo como el nuevo espíritu Yi.

Los presentadores de CMG, Kang Hui, Sa Beining y otros, también trajeron una actuación maravillosa bajo el título "The Ordinary Road".

Además de los cantantes y actores, la gala también invitó a algunos invitados especiales. Entre ellos se encuentran los campeones de remo de cuatro sculls femeninos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Chen Yunxia, Zhang Ling, Lv Yang y Cui Xiaotong y el campeón de patinaje de velocidad de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, Zhang Hong, quien cantó "Running to You with All My Heart".

Chen Yunxia, Zhang Ling, Lyu Yang y Cui Xiaotong ganaron la medalla de oro en la final de remo de cuatro sculls femeninos el 28 de julio de 2021, remando hacia la victoria con un tiempo de 6: 05.13 por delante del Equipo de Polonia (6: 11.36) y el Equipo de Australia. (6: 12.08), que terminaron segundo y tercero, respectivamente, en el Sea Forest Waterway en la Bahía de Tokio.

La aparición de los atletas olímpicos chinos recordó a la gente el día en que ganaron la medalla de oro, llevando el ambiente de la fiesta nocturna a nuevas alturas. La presencia del campeón de patinaje de velocidad de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, Zhang Hong, también recordó a la gente que los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 están a la vuelta de la esquina.

Cuando la velada finalizó, Zhou Shen, un cantante chino con una hermosa voz, dio una serenata a la audiencia. Zhou es muy conocido gracias a su canción "Big Fish". La canción ha sido versionada muchas veces por cantantes nacionales y extranjeros. En el programa Music Voyage de CMG, que se lanzó a principios de este año, la cantante británica Katie Sky, conocida por su exitosa canción "Monsters", envió sus saludos a los amantes de la música china virtualmente y compartió su versión de "Big Fish" de Zhou Shen durante el festival de música.

Xichang siempre ha sido una base importante de la industria espacial de China. Gracias a la exitosa misión de Shenzhou-12, la industria espacial de China ha abierto un nuevo capítulo. Durante la gala, los tres astronautas chinos, o taikonautas, Nie Haisheng, Liu Boming y Tang Hongbo, también enviaron su bendición al público a través de un video.

Zhou cantó una canción acerca del espacio y las estrellas, rindiendo homenaje a los héroes de la industria.

La gala, temática sobre reunión, tecnología, elementos chinos y cultura, terminó con canciones creativas y actuaciones de danza. Se utilizaron tecnologías avanzadas, como la realidad aumentada, de cara a crear una experiencia inmersiva para los espectadores. Mientras tanto, se empleó la realidad virtual y la inteligencia artificial para proporcionar un festín visual a la audiencia.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-21/CMG-s-2021-Mid-Autumn-Festival-Gala-combines-modernity-and-tradition-13K4ISRneAU/index.html

Video -- https://www.youtube.com/watch?v=DlM9BqY8j3Y