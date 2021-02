COMUNICADO: CGTN: La Gala del Festival de Primavera de 2021 contará con 5G, 3D e IA

BEIJING, 8 de febrero de 2021 /PRNewswire/ --

La Gala Anual del Festival de Primavera es uno de los programas más vistos de China. El festival de este año también contará con nuevos usos de la tecnología, según una conferencia de prensa celebrada por China Media Group (CMG) el domingo.

El espectáculo, generalmente repleto de diferentes tipos de actuaciones, tendrá un número récord de actuaciones de baile este año, así como programas de canciones e idiomas.

Al igual que muchos otros eventos durante una pandemia, el espectáculo de este año también contará con una serie de actuaciones virtuales.

La gala destacará los elementos chinos, las características étnicas, la cultura regional y las diferentes civilizaciones del mundo, según la conferencia de prensa. También se presentará una variedad de estilos de danza, incluyendo danza clásica china, danzas folclóricas de minorías étnicas y danza contemporánea, ofreciendo al público un festín para los ojos.

La Gala del Festival de Primavera de este año seguirá utilizando tecnologías innovadoras, incluida la tecnología que se alinea con la estrategia "5G+4K/8K+AI", que se espera que traiga una experiencia audiovisual más mejorada para aquellos que lo vean.

Además, por primera vez, la coreografía escénica de la Gala del Festival de Primavera de este año se presentará en vídeo 8K Ultra HD. La tecnología AI+VR a simple vista en 3D también aparecerá en el escenario de la Gala del Festival de Primavera por primera vez, y a través de métodos especiales de disparo y medios de producción, traerá una experiencia revolucionaria para aquellos que lo ven en la televisión o en sus dispositivos móviles.

La Gala del Festival de Primavera 2021, que cae el 11 de febrero, también se transmitirá en vivo en más de 170 países y regiones, incluyendo Estados Unidos, Francia, Japón, Malasia y Sudáfrica.

La Gala del Festival de Primavera, también conocida como "Chunwan" en chino, se llevó a cabo por primera vez en 1983 por China Central Television (CCTV). Como parte indispensable de las celebraciones del Año Nuevo Chino, la extravagancia de horas de duración se destaca como el programa de televisión más visto en el mundo. No sólo ha sido un creador de tendencias del entretenimiento, sino también un testigo del crecimiento económico de China en las últimas décadas.

