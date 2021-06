COMUNICADO: Cherry de Argand Partners completa con éxito la IPO

-- IPO sobresuscrita fija la capitalización bursátil en 778 millones de euros y recauda 416 millones de euros

NUEVA YORK, 30 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Argand Partners, LP ("Argand"), la empresa de capital riesgo industrial con sede en Nueva York y la Bahía de San Francisco, ha anunciado hoy que su empresa de cartera, Cherry AG ("Cherry" o "la compañía"), líder mundial en el diseño y la fabricación de tecnología de interruptores mecánicos para teclados de alta precisión para juegos de ordenador, ha completado con éxito su salida a bolsa en la Bolsa de Frankfurt.

Al precio final de la oferta de 32 euros por acción, el volumen total de la IPO ha sido significativamente sobresuscrito. Las 24.300.000 acciones de Cherry han empezado a cotizar esta mañana, 29 de junio de 2021, con el símbolo C3RY en el mercado regulado (Prime Standard) de la Bolsa de Frankfurt (Frankfurter Wertpapierbörse). Puede encontrar más detalles aquí: https://www.boerse-frankfurt.de/equity/cherry-ag.

El número total de acciones y el precio final de la oferta corresponden a una capitalización de mercado de aproximadamente 778 millones de euros. El volumen total de acciones primarias y secundarias colocadas en la IPO asciende a unos 416 millones de euros.

Los ingresos brutos de la empresa por la colocación de las 4.300.000 nuevas acciones ascienden a 138 millones de euros. Cherry tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la IPO para (i) impulsar el crecimiento orgánico, en particular para avanzar y ampliar la posición de Cherry como marca global y líder en innovación, (ii) impulsar el crecimiento inorgánico a través de adquisiciones selectivas, y (iii) pagar cierta deuda pendiente en relación con una refinanciación de la deuda existente.

Heather Faust, Socio Director de Argand, comentó: "Estamos encantados de apoyar este importante hito en la historia de Cherry, y realizar un valor significativo para nuestros inversores. Cherry es una empresa de categoría mundial y está bien posicionada para avanzar y ampliar su posición como marca global y líder en innovación. Estamos encantados con el fuerte apoyo de los accionistas institucionales que ha recibido la empresa y con la respuesta extremadamente positiva de los inversores a lo largo del proceso. Esperamos seguir apoyando al equipo directivo de Cherry en su búsqueda de un mayor crecimiento orgánico e inorgánico."

Hauck & Aufhäuser actuó como Coordinador Global Único y Joint Bookrunner, y ABN AMRO (en cooperación con ODDO BHF SCA) y M.M.Warburg & CO actuaron como Joint Bookrunners para la IPO.

Acerca de Argand Partners

Argand Partners es una empresa de capital privado del mercado medio con sede en Nueva York y en el área de la Bahía de San Francisco que se dirige a empresas industriales líderes en el mercado con un potencial de crecimiento global infrautilizado y no realizado. Las empresas de Argand tienen una fuerte cuota de mercado, ventajas competitivas sostenibles, características defensivas y un importante potencial de crecimiento respaldado por las tendencias de la demanda secular. La empresa se centra en empresas de fabricación especializada y de servicios empresariales con un fuerte nexo de unión en EE.UU. (sede, mercado principal de crecimiento o mayoría de ingresos) y, a menudo, con importantes operaciones globales u oportunidades de expansión.

Argand es un inversor de control orientado al crecimiento que busca situaciones complejas, a menudo contrarias, para comprar bien. El equipo emplea un enfoque práctico para asociarse con la dirección con el fin de crear valor a lo largo del ciclo de vida de la inversión y ayudar a las empresas de la cartera a alcanzar todo su potencial como empresas líderes del sector de categoría mundial.

Puede encontrar más información sobre Argand en el sitio web: www.argandequity.com

Contacto:

Heather Faust

Socio administrativo y cofundador

(212) 588-6470

hfaust@argandequity.com

Acerca de Cherry

Cherry AG, con sede en Auerbach in der Oberpfalz (Alemania), es el principal fabricante mundial de interruptores mecánicos de alta calidad para el mercado de teclados de PC para juegos. Cherry es también uno de los principales fabricantes mundiales de dispositivos de entrada para ordenadores, centrados en los mercados de los juegos, la oficina, la industria, la seguridad y la sanidad. Cherry emplea a unas 500 personas en plantas de producción y sucursales corporativas en Alemania, Francia, Reino Unido, China, Austria y Estados Unidos. Fundada en 1953, la marca Cherry es sinónimo de productos de "calidad alemana" diseñados y desarrollados específicamente para las necesidades de sus clientes. En diciembre de 2019, la empresa inauguró una nueva sede y planta de fabricación en Auerbach, Alemania, que refleja los nuevos valores de Cherry: "Lugar de trabajo del futuro" y "Nuevo trabajo". Cherry aporta alta calidad, pasión y diseño al mundo del trabajo, dirigiéndose tanto a los clientes finales como a las empresas que exigen un alto rendimiento, durabilidad y funcionalidad de sus dispositivos de entrada al ordenador.

Puede encontrar más información sobre Cherry en el sitio web: www.cherry-world.com

AVISO IMPORTANTE

Este anuncio no contiene ni constituye una oferta o solicitud de una oferta de compra o suscripción de valores a ninguna persona en los Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón o en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal.

Este anuncio no constituye una oferta de valores para su venta en los Estados Unidos de América (incluidos sus territorios y posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia, los "Estados Unidos"). Los valores a los que se hace referencia en el presente documento no han sido ni serán registrados en virtud de la U.S. Securities Act de 1933, en su versión modificada (la "Securities Act"), o de la legislación sobre valores de cualquier estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos, y no pueden ser ofrecidos, vendidos o transferidos de otro modo, directa o indirectamente, en o hacia los Estados Unidos en ausencia de dicho registro, excepto en virtud de una exención o en una transacción no sujeta a los requisitos de registro de la Securities Act, en cada caso en cumplimiento de cualquier legislación sobre valores aplicable de cualquier estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos. Cualquier oferta pública de valores que se realice en Estados Unidos se hará mediante un folleto que podrá obtenerse de Cherry AG y que contendrá información detallada sobre la empresa y la dirección, así como estados financieros. No habrá oferta pública de los valores en Estados Unidos.

Salvo determinadas excepciones previstas en la legislación aplicable, los valores a los que se hace referencia en el presente documento no pueden ofrecerse ni venderse en Australia, Canadá o Japón, ni por cuenta o en beneficio de ningún nacional, residente o ciudadano de Australia, Canadá o Japón.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1306591/CHERRY_Logo.jpg

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1489699/ArgandPartners_DeepBlue_Logo.jpg