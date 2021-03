COMUNICADO: Chime Biologics anuncia a Marc Funk como nuevo Director de la Junta

WUHAN, China, 22 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Chime Biologics se complace en anunciar el nombramiento de Marc Funk en su Junta Directiva. Marc aporta más de 20 años de liderazgo y experiencia en la industria en el espacio CDMO global. Como exconsejero delegado de Lonza Group, Marc ha liderado la transformación y el desarrollo global de Lonza Group en el CDMO más grande del mundo en la industria biotecnológica. Antes de convertirse en consejero delegado de Lonza Group, Marc ha sido director de operaciones y presidente de Lonza Pharma & Biotech. Desde 2014 Marc ha transformado Lonza Pharma & Biotech consolidando sus operaciones en todo el mundo y llevando su calidad y estándar operativo a un nivel de clase mundial. Bajo su liderazgo Lonza Group ha disfrutado de siete años consecutivos de rápido crecimiento empresarial. Como líder empresarial de renombre mundial, Marc ha acumulado una amplia experiencia en la industria y profundas conexiones comerciales en todo el continuo de salud en Europa, Norteamérica y el Lejano Oriente.

Marc Funk

"Damos la bienvenida a Marc a la Junta Directiva de Chime Biologics en su cargo como director", dijo James Huang, Presidente Ejecutivo de Chime Biologics. "Con su rico y excepcional conocimiento profesional y experiencia en la industria, confiamos en que Marc podría contribuir mucho al desarrollo estratégico y empresarial a largo plazo de Chime Biologics."

"Chime Biologics está justo en la etapa de rápida expansión del negocio. Esperamos con interés la orientación y el apoyo de un líder empresarial de buena reputación e ingenioso y veterano en el espacio global CDMO como el propio Marc. También confiamos en que Marc podría aportar muchas oportunidades de desarrollo nuevas a Chime Biologics", dijo Andrew Ng, Director de la Junta de Chime Biologics.

"Me siento honrado de unirme a Chime Biologics y espero poder ayudar a Chime Biologics a lograr un hito tras otro en el camino". Marc Funk dijo "Me atrae la visión de Chime Biologics de hacer que los productos biológicos de clase mundial sean asequibles y accesibles para todos los pacientes a nivel mundial a través de la tecnología y la innovación en la fabricación. Su compromiso de ofrecer servicios de desarrollo y fabricación de contratos centrados en el cliente con mayor calidad, velocidad y eficiencia es también lo que he defendido durante todo el tiempo. El mercado global de CDMO es muy prometedor y Chime Biologics tiene una muy buena trayectoria, profundo conocimiento de la industria y fuerte presencia en el mercado. Están decididos a mejorar constantemente su tecnología, calidad, capacidad de producción y gestión con el fin de satisfacer la creciente demanda del mercado de los principales servicios CDMO biológicos. Estoy muy entusiasmado con el potencial de Chime Biologics para convertirse en una de las principales empresas CDMO en el ámbito global en el futuro cercano."

