COMUNICADO: China State Grid logra un nuevo avance en la tecnología de distribución de energía de CC

Xinhua Silk Road: China State Grid logra un nuevo avance en la tecnología de distribución de energía de CC

PEKÍN, 29 de junio, 2021 /PRNewswire/ -- State Grid Corporation of China (SGCC) ha logrado nuevos avances tecnológicos en la distribución de energía de corriente continua (CC) con la estación central de Pangdong DC puesta en servicio el martes por State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd, una filial de SGCC.

Al funcionar para la conversión de CA/CC y la distribución de energía, la estación Pangdong actúa como uno de los dos "corazones" para el proyecto de distribución demostrativo de baja y media tensión (LV/MV CC) de State Grid Jiangsu, que se espera que se convierta en un sistema de distribución LV/MV CC con la mayor escala, niveles completos de voltaje, así como los últimos equipos técnicos cuando se complete en agosto.

Catalogado como un proyecto clave de I+D nacional en 2018 con la construcción iniciada en mayo pasado, el proyecto de demostración es aplicado y llevado a cabo por State Grid Jiangsu. Ha construido dos estaciones centrales de CC ("corazones") en Pangdong y Jiuli dentro de la Zona de Desarrollo Económico de Wujiang en la ciudad de Suzhou, en la provincia de Jiangsu, en el este de China, para construir un sistema de CC de LV/MV que cubra varios escenarios como municipales, industriales y comerciales, y domésticos usos. Con una carga de CC acumulada de 10,5 MW, el sistema es capaz de diferentes salidas de CC a 10 KV, 750 V y 375 V para satisfacer diferentes demandas de energía.

La estación Pangdong recién puesta en servicio, por ejemplo, podría convertir 10 KV CA en 10 KV CC y entregar, a pedido, diferente nivel de voltaje CC a través de un transformador, según Yang Chen, subdirector del departamento de operación e inspección de State Grid Suzhou Power Supply Company bajo State Grid Jiangsu.

La estación de Pangdong es también el centro de control de todo el sistema de distribución, indicó Yang, y señaló que el suministro de energía se puede restaurar en 100 milisegundos en caso de falla de la red, lo que aumenta la tasa de confiabilidad del suministro de energía al 99,999 por ciento con el último sistema de control y sistema de coordinación.

Hasta ahora, el proyecto ha logrado avances en áreas de planificación y diseño de sistemas, desarrollo de equipos clave, tecnología de control de operación y tecnología de protección de sistemas, con 93 patentes aceptadas, 12 trabajos de software registrados, así como 6 normas nacionales y extranjeras compiladas.

Se espera que el proyecto de demostración explore el modelo de construcción, operación y mantenimiento para la distribución y el uso integrados de energía de CC, y brinde experiencia para la transformación de energía global y los cambios en el consumo de energía, según destacó Yuan Dong, subdirector del departamento de equipos de State Grid Jiangsu.

