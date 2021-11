COMUNICADO: CHINT Solar gana el premio de UNIDO en la categoría Gestión Sostenible de la Tierra

HANGZHOU, China, 1 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- CHINT Solar, una empresa solar líder y totalmente integrada con capacidades de fabricación de módulos en la fase inicial y de desarrollo de proyectos y EPC en la fase final, ha ganado un premio en la categoría "Gestión sostenible de la tierra" en la Convocatoria Mundial de UNIDO para Soluciones Innovadoras en Tecnología Limpia y Gestión Sostenible de la Tierra. El jurado valoró que la central fotovoltaica de 310MW de CHINT en el desierto de Kubuqi, centrada principalmente en la generación de energía solar, ha evitado la desertificación secundaria. Al mismo tiempo, combinada con la estrategia de gestión sostenible de la planificación agrícola y la gestión ecológica, tiene un valor de promoción y aplicación global; combina de forma creativa los cinco temas de gobernanza del desierto, los pastizales, la energía solar, la plantación de cultivos y la reducción de la pobreza, sigue los principios de la gobernanza del medio ambiente ecológico, propone soluciones de acuerdo con las condiciones locales y crea oportunidades de empleo locales mediante la aplicación de tecnología sostenible para la gobernanza de la tierra/suelo.

En julio de 2021, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO), la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), junto con FCA, un destacado grupo de reflexión alemán, se organizaron para explorar y promover tecnologías y programas innovadores para hacer frente al cambio climático y promover un desarrollo económico inclusivo, resiliente y sostenible. Lanzaron conjuntamente la colección global de la Convocatoria Mundial 2021 de UNIDO para Soluciones Innovadoras en Tecnología Limpia y Gestión Sostenible de la Tierra.

Desde el lanzamiento oficial de la convocatoria, se han recibido 294 solicitudes de 71 países de los 5 continentes. Tras la evaluación de los jueces, cuatro campeones individuales que cubren cuatro categorías han destacado finalmente entre los 23 proyectos nominados.

La central fotovoltaica del desierto CHINT de 310MW en Kubuqi, Mongolia Interior, fue invertida conjuntamente por CHINT Solar y Elion Resources Group. El proyecto se inició en el contexto histórico de la lucha contra la desertificación en China. El proyecto de Kubuqi es el primer proyecto solar en el desierto de China y es reconocido como un proyecto de referencia para la realización de proyectos de energía renovable en un entorno tan difícil.

Concepto único

CHINT Solar creó un nuevo modelo que incluye el control de la arena, el cultivo de tierras agrícolas, la cría de animales, la generación de energía y la mitigación de la pobreza. La zona de forestación y estabilización de la arena está, entre otras cosas, plantada con hierbas forrajeras resistentes al frío, la sequía, la sal y los álcalis. El riego por goteo bajo película de plástico, el riego por infiltración y otros equipos y tecnologías de ahorro de agua permitieron una tasa de supervivencia de la vegetación superior al 90% y dieron lugar a un control de la desertificación y a efectos de reverdecimiento evidentes. El modelo puede reproducirse ahora en todo el mundo.

Además de producir unos 14.000 millones de kWh durante los 25 años de funcionamiento y reducir las emisiones de CO2 en más de 7 millones de toneladas, durante la construcción se crearon 3.000 puestos de trabajo. El proyecto seguirá fomentando el desarrollo económico de los residentes en los alrededores del emplazamiento del proyecto a lo largo de su vida útil. El proyecto de Kubuqi es un buen ejemplo de que los intereses comerciales pueden combinarse con la responsabilidad social y ecológica.

Catalizador de futuros proyectos de energía solar

Chuan Lu, presidente del consejo de administración y consejero delegado de Zhejiang Chint New Energy Development Co., Ltd, comentó: "Es un honor que CHINT Solar haya ganado el premio por un proyecto tan innovador. Con el terreno de desechos y arena alquilado a los agricultores y ganaderos, adoptamos un notable método de control de la arena al construir los cimientos del proyecto solar fotovoltaico. Se ha convertido en el proyecto solar desértico de referencia y de demostración en China. Con el proyecto del desierto solar de Kubuqi, de 310 MW, CHINT Solar pudo demostrar que la generación de energía puede combinarse con éxito con la responsabilidad social y ecológica. Estos proyectos emblemáticos mejorarán la aceptación de la energía solar en todo el mundo y motivarán a los responsables políticos a introducir planes de subvención para estos proyectos holísticos."

Acerca de CHINT Solar

CHINT se fundó en 1984 y es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones energéticas inteligentes, con una amplia red comercial en más de 140 países y más de 30.000 empleados.

En 2006 se creó CHINT Solar, que cotiza en bolsa como una de las principales empresas de energías renovables. CHINT Solar se ha convertido en un actor clave en la industria solar con más de 6.000 empleados. Además de especializarse en la fabricación de módulos cristalinos, CHINT Solar es también uno de los principales promotores de proyectos a nivel mundial, con actividades de desarrollo, financiación, realización y explotación de parques solares. Con más de 8GW de proyectos completados en diferentes regiones, CHINT Solar ha construido un importante historial, que lo convierte en uno de los mayores productores independientes de energía renovable.

https://energy.chint.com/en/

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1673644/1.jpg