COMUNICADO: Clayton, Dubilier & Rice elige a Gilles Schnepp como nuevo asesor operativo

- Clayton, Dubilier & Rice nombra al antiguo presidente y consejero delegado de Legrand, Gilles Schnepp, como su nuevo asesor operativo

Schnepp se centra en la creación de la cartera de valor y transacciones industriales y de servicios europeos

LONDRES y NUEVA YORK, 15 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Clayton, Dubilier & Rice anunció hoy que Gilles Schnepp, antiguo presidente y consejero delegado de Legrand SA, ha sido contratado como asesor operativo para los fondos de CD&R.

Bajo la dirección de Schnepp desde el año 2006 hasta el año 2018, Legrand hizo crecer los ingresos, pasando aproximadamente de 3.700 millones de euros hasta los 6.000 millones de euros, pasando de unos beneficios netos de 255 millones de euros hasta llegar a los 772 millones de euros. En este periodo de tiempo, Schnepp implementó una cifra de crecimiento clave e iniciativas de mejora operativas, como la ampliación de la oferta de productos de Legrand desde los mercados primarios de Europa a una amplia cartera mundial de soluciones de infraestructura eléctricas y digitales, dos terceras partes de las mismas clasificadas como primeras o segundas en sus mercados en 2019.

Schnepp llevó a cabo la ampliación de Legrand en Estados Unidos, además de en los mercados emergentes, incluyendo China, Brasil y La India, además de una adquisición estratégica que ha añadido el consejo de dirección de las principales empresas industriales de Europa, incluyendo Saint-Gobain, Peugeot y Sanofi.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Gilles para ampliar nuestros fondos del sector de actividades industriales y de servicios en Europa, además del apoyo al crecimiento de nuestras iniciativas de crecimiento y operativas", explicó el vicepresidente de CD&R, Dave Novak. "Gilles es un líder muy eficaz que cuenta con más de 30 años de dirección administrativa y creación de valor en múltiples negocios, dando servicio a una amplia variedad de mercados finales".

"Creemos que el perfil de experiencia internacional y las relaciones de Gilles proporcionarán a CD&R un aumento en los fondos y visión por medio de los negocios industriales y de servicio, sobre todo en Francia", explicó el socio de CD&R, Christian Rochat. "Estamos emocionados de trabajar junto a él para buscar oportunidades y crear un valor de compañía de cartera en este importante mercado de Francia".

"CD&R cuenta con una reputación estelar en lo que respecta a la construcción de negocios fuertes y sostenibles, actuando como socio constructivo para la familia, fundadores y propietarios operativos", explicó Schnepp. "Estoy muy impaciente por trabajar con un equipo excepcional de profesionales de la inversión y de las operaciones, y llevo mi experiencia a ayudar a identificar las oportunidades de inversión y crear valor en las compañías en las que la firma invierte sus fondos".

Schnepp comenzó su carrera en el campo de las finanzas en Merrill Lynch en 1983, llevando a cabo la transición desde las finanzas a la industria en el año 1989 como ayudante del responsable de finanzas de Legrand y después como responsable de finanzas. Tras prestar servicio ocupando los cargos de gestión senior, fue seleccionado consejero delegado en el año 2004 y presidente y consejero delegado en 2006. Schnepp dejó de ser consejero delegado en 2018, y siguió ocupando el cargo de presidente del consejo de administración hasta junio de este año.

Schnepp es miembro del comité ejecutivo de la asociación de empleados Medef y presidente de la ESG Commission. Está graduado en HEC, París, siendo un receptor del The Order of Légion d'Honneur y premiado como National Order of Merit en 2012.

Acerca de Clayton, Dubilier & RiceClayton, Dubilier & Rice es una firma de inversión privada con una estrategia de inversión basada en la producción de retornos financieros a través de la creación de negocios más sólidos y rentables. Desde su creación, CD&R ha gestionado la inversión de más de 30.000 millones de dólares estadounidenses en 93 empresas con un valor de transacción combinado que supera los 140.000 millones de dólares estadounidenses. CD&R ha sido active en Europa desde hace más de 20 años, adquiriendo 18 negocios que representan más de 6.000 millones de dólares en capital invertido. La firma cuenta con oficinas en Nueva York y Londres. Para obtener más información, visite www.cdr-inc.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2916792-1&h=362816452&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2916792-1%26h%3D3270461251%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cdr-inc.com%252F%26a%3Dwww.cdr-inc.com&a=www.cdr-inc.com].

