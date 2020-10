COMUNICADO: Clements Worldwide recibe el IIABA Best Practices Agency Award por decimocuarta vez consecutiva

WASHINGTON, 27 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Clements Worldwide [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2961538-1&h=40798004&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2961538-1%26h%3D3337110102%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fclements.com%252F%26a%3DClements%2BWorldwide&a=Clements+Worldwide] continúa siendo parte de un grupo élite de agencias de seguros independientes en Estados Unidos que participan en el grupo Best Practices Study de la Independent Insurance Agents and Brokers of America (IIABA o la Big "I"). La encuesta anual y estudio de las agencias de seguros independientes líderes documenta las prácticas empresariales de las "mejores" agencias y urge a otros a adoptar prácticas similares.

"Estamos orgullosos de ser reconocidos como una agencia de prácticas recomendadas por decimocuarto año consecutivo. Esto es una prueba del enfoque que prioriza al cliente de nuestros empleados mientras luchamos por permitir a nuestros clientes la libertad de vivir y operar en cualquier parte del mundo", destacó Tarun Chopra, director general y consejero delegado de Clements Worldwide. "Estamos orgullosos de que nuestra velocidad de ventas y nuevo rendimiento de generación empresarial esté entre el cuartil superior en nuestra categoría de ingresos". Desde 1993, la Big "I" y Reagan Consulting, una firma de consultoría de gestión con sede en Atlanta, han unido fuerzas para estudiar las agencias líderes del país. Las agencias selectas dedicadas a las prácticas recomendadas mantienen su estatus durante el ciclo de tres años presentando amplios datos financieros y operacionales para revisar cada año. Más de 1.000 agencias independientes en Estados Unidos fueron nominados para participar en el estudio anual en 2019, pero solo 262 agencias se clasificaron para esa mención. Para ser elegidos, Clements fue entre las 35-45 agencias de alto rendimiento en una de las seis categorías de ingresos. Clements Worldwide ha estado innovando en seguros internacionales desde 1947 y actualmente tiene clientes en más de 170 países que cubren las necesidades con soluciones personalizadas en las líneas personal y comercial. Especializándose en áreas de alto riesgo y zonas de conflicto, Clements Worldwide es uno de los pocos agentes de Londres de Lloyds que tienen un programa de riesgo de Guerra con total autoridad de suscripción. El corretaje también tiene 14 productos exclusivos diferentes, diseñados desde el concepto a la entrega, y Clements a menudo actúa como agente complementario para los agentes nacionales colaborando para cubrir las exposiciones internacionales de sus clientes nacionales. Fundada en 1896, la IIABA (la Big "I") es la asociación nacional más antigua y grande de agentes de seguros y brókeres independientes, que representan más de 25.000 localizaciones de agencia unidos bajo la marca Trusted Choice. La agencia independiente Trusted Choice ofrece a los consumidores todos los tipos de seguros -propiedad, accidente, vida, salud, planes de beneficios de empleados y productos de jubilación- de una variedad de compañías de seguros.