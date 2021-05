COMUNICADO: La Clínica Dr. Bruno Jacobovski facilita injertos capilares sin coste a los accidentados por quemaduras

El Dr. Bruno Jacobovski, en su clínica propia de nombre homónimo, dedica parte de su tiempo y recursos a realizar trasplantes capilares gratuitos a personas que han sufrido quemaduras. Con sede en Barcelona y muchos años de experiencia a sus espaldas, se dio cuenta de que muchos de los pacientes que habían sufrido quemaduras no tenían recursos para pagar dichas operaciones y es aquí donde comenzó a operar, sin coste alguno, a todos los que necesitaran recuperar su aspecto exterior

La vocación de ayudar a los demás

*Bruno Jacobovski es Licenciado en Medicina por la Universidad de Cádiz y posee el único máster oficial a nivel mundial en Trasplante y Medicina Capilar por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Después de finalizar sus estudios e iniciar su trayectoria profesional, pudo comprobar de primera mano que la afluencia de pacientes que requieren este tipo de trasplantes o injertos capilares, en muchos casos, iba más allá de una cuestión meramente estética.

Con el paso del tiempo, confirmó que la vida de los pacientes que habían sufrido quemaduras se había transformado por completo. Mucho más allá de una cuestión innegablemente física, este tipo de desafortunados accidentes dejan marcados de manera psicológica, y de por vida, a las víctimas. Tras meses de realizar tratamientos a este tipo de víctimas, se percató de la importancia de su labor en este campo y decidió realizar la Tesis de Máster en Microtrasplante Capilar en Cicatrices y Quemaduras.

A diferencia de los pacientes que acuden a la consulta por cuestiones estéticas, el Dr. Bruno Jacobovski comprobó que los pacientes que se acercaban hasta su consulta porque habían sufrido un accidente y necesitaban este tipo de tratamiento, no contaban con los recursos para poder costeárselo. Y, es aquí, donde se puede datar el inicio de su desinteresada labor.

Según afirma Bruno Jacobovski: "Son muchas las personas que han sufrido accidentes que tienen consecuencias a nivel físico y psicológico. Realmente fue algo que no esperaba encontrarme al terminar mis estudios y comenzar a ejercer. Me sorprendió. Sin embargo, ahora lo sé y por eso no puedo eludirlo y dedicarme sólo a hacer trasplantes estéticos. Aunque debo aclarar que mi trabajo me gusta mucho y realmente disfruto haciendo posible que las personas recuperen su pelo, de la parte estrictamente estética. No obstante, los casos de personas que han sufrido quemaduras me dejan una satisfacción más profunda".

A día de hoy, el doctor ha tratado a más de 1000 pacientes en su consulta. Además de su profesionalidad y excelente trato, el secreto de su éxito recae en las técnicas utilizadas. Para sus cirugías capilares utiliza las técnicas de FUE y FUSS/FUT, siendo uno de los únicos cirujanos de Europa en realizar la técnica combinada FUE-FUT en el mismo acto quirúrgico, siempre y cuando el caso lo requiere.

Además, de ser uno de los cirujanos capilares de mejor reputación en Barcelona y Europa, es miembro de la asociación mundial ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery) y de la asociación europea FUE EUROPE de cirujanos especialistas en la técnica de trasplante capilar FUE.

Para visitar la clínica del Doctor Jacobovski en Barcelona, puede llamar o acercarse cualquier persona que haya sufrido una quemadura en zonas de cuero cabelludo, barba, bigote o cejas. Y es que, tal y como afirma: "No me importa que se sepa que hago este procedimiento sin coste. Operaré a quien lo necesite, aunque la agenda se llene".

