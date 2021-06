COMUNICADO: Coalición internacional dedicada al deporte busca promover la verificación del protocolo de salud (2)

"La salud y el bienestar de nuestra comunidad siempre ha sido uno de los objetivos del sector del deporte. Afrontar y aprender de los retos como la COVID-19 pone de relieve el hecho de que debemos disponer de las herramientas y los medios para ser lo más resistentes posible, de manera que podamos proteger los lugares donde jugamos y a las personas que disfrutan de participar en los deportes. Iniciativas como la WELL Health-Safety Rating del IWBI son punteras en este campo y ayudan a conformar la manera en que lo entendemos. Apoyamos todos los esfuerzos locales e internacionales, como los del IWBI, que ofrecen opciones de salud y seguridad para nuestro sector y para que podamos desarrollar nuestra resistencia".Lew Blaustein, fundador de EcoAthletes:

"EcoAthletes, que inspira y ayuda a los atletas a ser líderes en las acciones climáticas, entiende que la salud climática y la salud pública se encuentran entrelazadas de manera inextricable. Por eso creemos que las instalaciones deportivas tienen la capacidad y la obligación de abordar la COVID-19 y el cambio climático. Aquellos estadios e instalaciones que consiguen la certificación de la calificación de salud y seguridad de WELL están dando pasos para conseguir ambos objetivos".

Hershkowitz indicó que la colaboración de estas ONG reconocidas es crítica a medida que el mundo continúa respondiendo a los efectos devastadores de la pandemia. "Las organizaciones deportivas tienen una oportunidad muy grande para demostrar las buenas prácticas a gran escala y para comunicar estas prácticas de manera que eduquen y tranquilicen a sus amplios públicos; y nosotros queremos aprovechar esa voz", dijo Hershkowitz. "Estamos muy ilusionados con la puesta en marcha de los elementos de las campañas en las semanas venideras". Estos elementos incluirán conjuntos de herramientas que las ONG podrán usar para comunicar la información a los miembros de las organizaciones y a las instalaciones y para dar visibilidad a las organizaciones que consigan la clasificación de sus esfuerzos por parte de terceros independientes.

Acerca del International WELL Building Institute

El International WELL Building Institute (IWBI) es una corporación para el beneficio público y la organización líder mundial que se centra en consguir lugares que pongan a las personas primero para el desarrollo de una cultura global de salud. El IWBI moviliza a su comunidad mediante la administración del WELL Building Standard (WELL) y la WELL Health-Safety Rating, la gestión de las credenciales AP de WELL, la realización de las investigaciones correspondientes, el desarrollo de recursos educativos y la defensa de las políticas que promueven la salud y el bienestar en todas partes. Puede obtener más información acerca de WELL aquí.

International WELL Building Institute pbc es una subsidiaria en propiedad absoluta de Delos Living LLC. International WELL Building Institute, IWBI, the WELL Building Standard, WELL v2, WELL Certified, WELL AP, WELL Portfolio, WELL Portfolio Score, The WELL Conference, We Are WELL, the WELL Community Standard, WELL Health-Safety Rating, WELL Health-Safety Rated, WELL Health-Equity, WELL y otros y sus logotipos relacionados son marcas comerciales o marcas de certificación del International WELL Building Institute en los Estados Unidos y en otros países.