COMUNICADO: La colchicina reduce la probabilidad de problemas cardiovasculares tras un infarto (1)

- El tratamiento hospitalario temprano con colchicina reduce la probabilidad de problemas cardiovasculares futuros en un 48% en personas que acaban de superar un infarto

La colchicina también se evalúa como tratamiento para prevenir las complicaciones y mortalidad relativas a casos graves de COVID-19 por el Montreal Heart Institute

MONTREAL, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Los datos presentados hoy en la sesión informativa de ciencia del congreso virtual de la Sociedad Europa de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés) sobre el ensayo COLchicine Cardiovascular Outcomes Trial (COLCOT) muestran que una dosis diaria de colchicina (0,5 mg) además del tratamiento estándar reducen significativamente el riesgo de un primer evento cardiovascular isquémico a casi la mitad (48%) cuando se suministra a pacientes en los tres días siguientes a un ataque al corazón, también conocido como infarto de miocardio (IM)(1). Estos datos también se han publicado simultáneamente en el European Heart Journal(1).

